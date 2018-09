Tarifa Plana de El Corte Inglés: qué ofrece, cuánto cuesta y cómo funciona

Hoy vamos a hablarte sobre la Tarifa Plana de El Corte Inglés. Se trata de un programa de suscripción para tener los gastos de envío gratis en tus pedidos online, algo muy parecido a lo que ofrecen otras tiendas online con productos como Amazon Prime.

Vamos a empezar el artículo explicándote a fondo qué es exactamente esta tarifa plana y cuál es el precio que tiene. También te mencionaremos en qué productos se aplica, en cuáles no, y desde qué ciudades puedes utilizarla. Luego, terminaremos explicándote las dos maneras en las que la puedes contratar para empezar a utilizarla.

Qué es la Tarifa Plana y cuánto cuesta

La Tarifa plana es un programa de suscripción anual de El Corte Inglés para sus pedidos online. Tiene un coste de 14,95 euros al año, y a cambio de este pago podrás disfrutar de gastos de envío gratis en los pedidos online todas las compras de las categorías de productos seleccionadas en las que elijas como método de entrega el envío a domicilio.

Una vez contratada, la tarifa plana se activa de forma automática en todos los pedidos en los que pongas envío a domicilio o a cualquier dirección, además de los que selecciones con recogida en Supercor u otros puntos de entrega. Puedes utilizarla en envíos a Península y Baleares, pero no podrás activarla cuando los envíos sean a Canarias, Ceuta, Melilla o a destinos internacionales.

Para poder utilizar esta tarifa, la compra que hagas debe tener un coste superior a los 15 euros. Además, los productos tienen que ser de las categorías de Moda, Perfumería, Hogar, Electrónica, Informática, Electrodomésticos, Deportes, Bebés, Libros, Música, Cine, Juguetes, Videojuegos, Papelería y Club del Gourmet.

Hay algunas categorías que no permiten utilizar la tarifa plana, como la de Cuadros personalizados, Vinilos decorativos, Tarjeta regalo, Flores y Regalos, Primeriti, Supermercado, el Club de vinos los productos del Market Place que están vendidos por terceros. En el caso de que tu pedido incluya productos de alguna de estas categorías, se te aplicarán los gastos de envío generales.

También debes tener en cuenta que las compras que realices con el servicio 'Click & Express' tampoco se incluyen en la tarifa plana. Este es un servicio con el que solicitar entregas en dos horas en 54 ciudades y alrededores, y su precio de 7,90 euros no puede ser convalidado aunque tengas contratada la tarifa de envíos gratis.

Además de las que te acabamos de señalar, el servicio también tiene algunas condiciones adicionales. Por ejemplo, es sólo de uso personal e intransferible para el usuario que lo contrata, y al ser de uso privado no está permitido que las empresas lo utilicen. Tampoco es reembolsable, por lo que una vez que lo contratas no podrás echarte atrás, y como mucho tendrás que limitarte a no renovarlo el año siguiente.

Cómo contratar la Tarifa Plana de El Corte Inglés

Tienes dos maneras de contratar la Tarifa Plana de El Corte Inglés. La primera manera es cuando vayas a realizar una compra. Cuando entres en tu cesta de la compra para iniciar el proceso de pago, debajo del producto te aparecerá un recuadro en el que se te informa de que puedes comprar la Tarifa Plana. Cuando lo veas, ya sólo te queda pulsar sobre el botón Añadir a la cesta para incluir la tarifa en la compra, lo que hará que los gastos de envío ya sean gratis.

También puedes comprarla como si fuera un producto físico en la web de El Coste Inglés. Para ello, escribe tarifa plana en el buscador, y cuando la veas en los resultados pulsa sobre Tarifa Plana - 1 año de envíos gratis por solo 14,95€ para acceder a su ficha.

Y una vez entres en la ficha la Tarifa Plana como producto, simplemente pulsa en Añadir a la cesta. Cuando lo hayas hecho, podrás finalizar la compra o añadir más productos a la cesta de la compra. Como habrás incluido esta tarifa, los gastos de envío serán gratis.

En Xataka Basics | Qué es Amazon Prime y qué ventajas tiene suscribirte a él