Las mejores apps para tu Smart TV LG con WebOS

Hoy te traemos una pequeña recopilación con las mejores aplicaciones para tu Smart TV LG con sistema operativo WebOS, de forma que puedas instalar las que quieras para mejorar sus funcionalidades. Lamentablemente, el catálogo de WebOS es bastante escaso en cuanto a aplicaciones, pero nos las hemos apañado para, como hicimos con televisores Tizen traerte nuestra lista.

La idea es ofrecerte las aplicaciones más imprescindibles. La mayoría de ellas seguro que ya las conoces de sobra, aunque te gustará saber que están nativas en WebOS para no tener que conectar al televisor ningún dispositivo externos ni dongle para utilizarlas. Pero además de las famosas, también hemos incluido algunas menos conocidas que hemos probado y nos ha parecido que merecen estar en la veintena que incluimos en la lista.

Nosotros hemos intentado que si te compras un televisor WebOS, con esta lista cubras las funciones más imprescindibles y las mejores formas de obtener todo tipo de contenidos. Pero como siempre decimos en Xataka Basics, si consideras que nos hemos dejado fuera alguna otra que conozcas y sea recomendable, no dudes en proponerla en la sección de comentarios. Así, todos nuestros lectores se beneficiarán del conocimiento de nuestros xatakeros.

AccuWeather

Y empezamos con la que es una de las aplicaciones meteorológicas más populares en el ámbito de los smartphones, que también tiene su propia aplicación para televisores. Con ella vas a poder obtener información del tiempo de cualquier localidad del mundo, perfecto tanto para saber si mañana llueve en tu ciudad como si vas a poder tener un fin de semana soleado en la escapada que estás planeando.

La aplicación te va a permitir almacenar tus ubicaciones más visitadas para obtener la información detallada del tiempo, con radar o satélite, así como la previsión para los próximos días. Poco más hay que decir, si eres de los que quiere mirar estas cosas en el televisor, es la mejor alternativa.

Amazon Alexa

Una aplicación creada por Amazon para convertir tu televisor en una pantalla inteligente con Alexa. Utilizando comandos de voz, podrás hacer las mismas interacciones que realizas con Alexa en otros dispositivos, e incluso controlar otros dispositivos o tu hogar inteligente desde el televisor. También sirve para poner música u otros contenidos sin tener que buscar nada, Alexa lo hace por ti.

Amazon Prime Video

Si tienes Amazon Prime, tienes también Prime Video, y con esta plataforma acceso a cientos de series y películas de todo tipo. También tienes sus producciones propias, que sin ser tan cuantiosas como Netflix ni tener ese halo de calidad de HBO, intentan encontrar un equilibrio entre ambos conceptos.

Otra de las ventajas de este servicio es que los mandos a distancia de muchos televisores de alta gama de LG tienen un botón dedicado para él, lo que hace extremadamente sencillo poder acceder a su catálogo de forma inmediata.

Apple TV

Puede que Apple haya sido una de las últimas de llegar a esto del streaming de contenidos, pero está haciendo muchos esfuerzos y gastando mucho dinero en nombres propios para intentar hacerse un hueco en el sector. Aun así, es una aplicación un poco Frankenstein y liosa si, ya que realmente es como si fueran dos servicios en uno, algo que si no estás acostumbrado puede confundirte.

Por una parte está Apple TV, el servicio que te ofrece un amplio catálogo de películas y producciones que puedes comprar o alquilar. Y luego tienes Apple TV+, el servicio de streaming creado por la propia Apple y con su propio contenido. De momento no tiene mucho, pero cuenta con grandes nombres del cine y la televisión.

BlackDove

Uno de los trucos de WebOS es su función de convertir tu tele en un marco digital en el que se proyectan relajantes cuadros. Pues bien, con la aplicación de la plataforma BlackDove, vas a poder llevar este concepto a un nuevo nivel. Tu tele tendrá increíbles salvapantallas artísticos perfectos para dejar de fondo mientras estás reunido.

La aplicación tiene una serie de fondos gratuitos que ya te van a servir para darle un toque de color y distinción al salón. Y a cambio de algunos micropagos también vas a poder comprar algunos más. Pero de nuevo, si te gusta la función pero no la utilizas demasiado, con el modelo gratuito debería ser suficiente.

DAZN

DAZN es un servicio de streaming dedicado íntegramente a las retransmisiones deportivas, como la Premier League, Moto GP, la Copa del Rey de fútbol, UFC, boxeo y más. Por lo tanto, si eres un amante de los deportes y estás suscrito a este servicio, su aplicación para Smart TV te facilitará su visionado sin tener que recurrir a dispositivos de terceros.

Device Information

Se trata de una aplicación con la que poder visualizar una ficha con todos los datos de tu televisor, desde sus medidas y resolución hasta la versión del firmware, pasando por la red a la que está conectado o el nombre del modelo concreto o incluso si está conectado a Internet o su dirección IP.

Aquí yo no te quiero engañar. La interfaz de la aplicación es muy fea y aprovecha muy poco el espacio que tienes en la pantalla. Sin embargo, si siempre quieres tener a mano su información más esencial sin tener que recurrir al clásico de buscar el modelo en Amazon para conseguir su ficha, puede resultar útil.

Earth Online

Si te fascina el espacio exterior, esta es una pequeña gran aplicación que no te puede faltar. Con ella, conectarás directamente a los streamings en directo de la Estación Espacial Internacional sin tener que buscar las aplicaciones concretas donde se emiten y el canal en el que lo hacen. Es abrir la app y empezar a ver el planeta tierra desde el espacio.

HBO

HBO es otra de las mayores plataformas de streaming a nivel mundial, y es especialmente popular gracias a la gran calidad de casi todas sus producciones propias. En su contra se puede decir que la aplicación para Smart TV no está tan pulida como la de otras de la competencia, y que tampoco tiene un botón dedicado como Netflix o Prime Video, pero a su favor tienes la innegable realidad de que en su catálogo hay series absolutamente imprescindibles.

Internet Speed 2

Una aplicación tan simple como efectiva. Tal y como indica su nombre, sabe para hacer un análisis de velocidad de conexión de tu tele. Podrás saber el PING, la velocidad de descarga y la velocidad de subida que le están llegando al dispositivo.

MyTuner

Vale, sí, tu televisor inteligente ya es capaz de captar emisoras de radio a través de la antena, pero quizá no las captes todas o prefieras tener una interfaz que las unifique mejor. Si es así, MyTuner es una aplicación de radio por Internet con la que vas a poder captar las emisoras más importantes de tu país de forma muy parecida a su web oficial.

Y hay más, porque MyTuner también te permite escoger podcasts en tu país, y si no estás conforme, puedes cambiar de país para buscar las principales emisoras y podcasts de cualquier país del mundo que selecciones en su lista.

Netflix

Netflix tampoco necesita presentación, pues es uno de los mejores servicios de streaming que puedes encontrar. Es famoso gracias a una buena colección de producciones de primer nivel y fama internacional, y sobre todo por la gran cantidad de contenido propio que genera para que siempre tengas algo que ver y que no esté disponible en otras plataformas.

Su aplicación para WebOS es prácticamente igual que la que puedes encontrarte en otros dispositivos orientados al televisor, y no le faltan funciones. Es más, Netflix tiene el honor de ser uno de los dos servicios que tiene botón propio en el mando de muchos modelos de televisor LG de gamas superiores.

Plex

Plex es uno de los servicios más queridos por todos aquellos que quieren montarse su propio Netflix o su propio Spotify. Sólo tienes que instalar su aplicación de servidor en el dispositivo que esté siempre conectado y con el contenido que quieres ver, y luego podrás ver ese contenido en cualquier otro dispositivo.

Y claro, la aplicación nativa para WebOS hace que no vayas a necesitar conectar dispositivos externos al televisor para poder recibir en él todo el contenido que tengas en Plex. Una buena solución para seriéfilos y melómanos, que mejora con ventajas como las películas gratis que ofrece el servicio o su suscripción de pago Plex Pass para obtener todavía más beneficios.

Rtve.es a la carta

Radio Televisión Española no es sólo un ente público, sino el primer canal de televisión que empezó a emitir en toda España. Eso hace que esta app no sólo sea interesante para ver programación contemporánea con tus programas favoritos cuando quieras, sino que también puedes navegar por la inmensa cantidad de contenido más antiguo que ofrece.

Spotify

El servicio de streaming musical por antonomasia también tiene su hueco en el catálogo de aplicaciones de tu Smart TV con WebOS, lo que te va a permitir escuchar tu música favorita en el televisor. Esto puede ser bastante práctico especialmente si tienes un buen sistema de sonido conectado a la tele, ya que podrás sacarle buen partido.

Lo mejor de todo es que Spotify permite en su aplicación móvil decidir manualmente en qué dispositivo conectado quieres escuchar la reproducción, lo que quiere decir que puedes elegir que sea en el televisor y utilizar la app móvil como mando a distancia. Y no es que la interfaz de la app de la tele sea mala, pero seguro que con el móvil lo controlas mejor.

SS IPTV

Esta es una pequeña gran actualización si eres aficionado a poder ver canales de IPTV. He de decir que he estado probando varias apps para sacar provecho de esta tecnología en WebOS, y esta me ha resultado la más sencilla de utilizar. No tienes que registrarte ni hacer nada desde el PC, lo único que debes hacer es escribir la dirección URL de la PlayList con los canales que quieras ver online y listo.

La aplicación es de origen ruso, y cuando la instalas tienes un puñado de canales de ese país y acceso a todos los canales nacionales que te llegan por antena. Sin embargo, Puedes crear playlists en las que anotar a mano la URL desde las que te las quieres bajar. Por cierto, aquí tienes un proyecto abierto con canales que puedes añadir.

Twitch

Twitch se ha convertido por derecho propio en todo un peso pesado en el mundo de las plataformas de contenido de vídeo, especializándose en las retransmisiones en directo y mimando a los creadores, de forma que muchos youtubers tienen un canal de Twitch. Es propiedad de Amazon, quien tiene disponible para sus usuarios los beneficios de Prime Gaming, antes llamado Twitch Prime.

Twitch te va a permitir seguir los canales de tus retransmisores favoritos para que no te pierdas sus streamings, y si quieres apoyar a alguno, también puedes comprarles una suscripción de pago para ayudarles a monetizar. En cualquier caso, es un sitio perfecto para streamings de videojuegos o de creadores hablando de sus cosas.

YouTube

Pese a que otras plataformas le están ganando batallas como la de las retransmisiones, YouTube sigue siendo esa en la que todo el mundo tiene que estar. Esto hace de ella una imprescindible a la hora de encontrar todo tipo de contenido gratuito, desde nuestros vídeos de review hasta todo tipo de vídeos musicales, de divulgación o de entretenimiento.

Su versión para Smart TV es bastante aceptable, con una interfaz adaptada para ser fácil de manejar con el mando de la tele, opción para subtítulos y para navegar por todos los canales a los que hayas seguido con tu cuenta de usuario. Todo ello con su modalidad gratuita con anuncios o una versión de pago sin ellos.

YouTube Kids

Y vamos a terminar con YouTube Kids, la versión de YouTube diseñada para que los más pequeños de la casa tengan una aplicación segura para ver sus contenidos favoritos. Siempre hay creadores que consiguen saltarse su algoritmo, pero por lo general, aquí siempre encontrarás contenido infantil. Todo ello con un entorno colorido y fácil de navegar.

Bonus: El resto de servicios de streaming

Y para terminar, aunque creo que el cupo de servicios de streaming lo hemos cubierto bastante bien, has de saber que **webOS tiene apps de muchos otros servicios disponibles en España. Por ejemplo, tienes las aplicaciones de Atresplayer, MiTele, Filmin y FlixOlé, también está Google Play Video, Rakuten, e incluso LaLiga Sports TV para los amantes de los deportes.