Películas gratis en Plex: qué es su servicio de streaming, cómo funciona y cómo utilizarlo

Vamos a explicarte qué es el servicio de streaming gratuito de Plex, cómo funciona, y cómo poder acceder a él. Por si no lo sabías, Plex ha anunciado que se convierte en un servicio gratuito de streaming, con el que podrás acceder a un catálogo de más de 1000 películas, documentales y series desde un total de 220 países en todo el mundo.

Como vas a poder ver en las siguientes líneas, se trata de un servicio que en cierta manera puede recordar a las versiones gratuitas de otros como Spotify, ya que para poder ver el contenido gratis tendrás que ver anuncios antes y durante las reproducciones. Por lo demás, será suficiente con tener una cuenta de Plex que ya utilizas para todas sus demás funciones.

Qué es Plex

Plex es una aplicación con la que puedes convertir tu ordenador en un centro multimedia utilizando el contenido digital que tengas en él. Reconoce todos los archivos multimedia que tengas alojados en la carpeta de origen, y los organiza con diferentes secciones para que los tengas relativamente organizados independientemente de que los tengas ordenados o no dentro de la carpeta de tu ordenador.

Puedes pensar en él como una aplicación para crearte tu propio Netflix. En Netflix es la propia plataforma la que habilita en sus servidores los contenidos a los que puedes acceder, mientras que el catálogo de Plex lo vas llenando tú mismo con el contenido multimedia que tengas en la carpeta de tu ordenador que elijas como carpeta raíz.

Plex es compatible con prácticamente todos los formatos de audio y vídeo. También te permite organizar tu carpeta por vídeos, fotos y música, cifra las conexiones si te conectas de forma remota y permite conectarte a otros canales online como TED, Comedy Central o SoundCloud. Además, el límite de almacenamiento lo pone únicamente la capacidad de tu disco duro.

Otra de las características de Plex es que cuando lo configuras puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo. Para ello primero tienes que instalar la aplicación del Plex Media Server en el ordenador en el que tengas los archivos multimedia que quieras utilizar. Esta aplicación tiene que estar en funcionamiento siempre que quieras utilizar la plataforma.

Y por otro lado tienes el Cliente Plex, que es el encargado de establecer la conexión cifrada entre tu dispositivo y el ordenador o NAS que hace las veces de servidor. Este cliente tiene versiones para prácticamente todas las plataformas, como Android, iOS, Windows, GNU/Linux, macOS, SmartTV, Chromecast y las consolas PlayStation y Xbox. Esto quiere decir que podrás ver tus vídeos desde cualquiera de ellas.

Qué es exactamente el streaming gratis de Plex

El poder ver desde cualqueir dispositivo cualquier archivo multimedia que tengas en el ordenador ha hecho de Plex una plataforma perfecta para que todos los usuarios puedan crearse su propio Netflix o su propio Spotify. Pero esta plataforma no se ha conformado con este status, y ha seguido buscando maneras en las que conseguir ser más útil todavía.

En agosto del 2019, Plex firmó un acuerdo con Warner Bros. para ofrecer películas y series con publicidad. Primero empezó a hacer las pruebas en Estados Unidos, pero ahora ha hecho el lanzamiento permitiendo que pueda verse en muchísimos otros países.

Lista de empresas que ofrecen su contenido en Plex

Así pues, ahora mismo Plex no es sólo un centro multimedia, sino que también se ha convertido en un servicio de streaming que ofrece unas 1000 series, películas y documentales gratis en 220 países. Su catálogo tiene desde títulos de Bollywood hasta clásicos modernos como 'Terminator' o antiguos como 'Django' de 1966. También hay documentales, alguna serie, y contenido para los más pequeños de la casa.

Plex promete que con el tiempo irá añadiendo más contenido de diferentes estudios y creadores, desde películas de Hollywood ganadoras del Óscar, hasta filmes independientes de Europa, África, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, China, Rusia, y Japón.

Cómo funciona el streaming gratuito

¿Y cómo es capaz de ofrecer un servicio como Plex un streaming gratuito? Pues muy sencillo, como lo hacen servicios como Spotify: poniendo anuncios en el contenido. Plex mostrará anuncios antes y durante la visualización de las películas, documentales y series, y es con esos anuncios con los que obtiene los beneficios económicos que le permiten poder pagar a los proveedores para ofrecerte a ti el contenido de forma gratuita.

Tal y como puedes ver en la captura, Plex no permite que no veas los anuncios que aparecen en el contenido, no puedes evitar que aparezcan. Pero sí puedes decidir si quieres o no quieres que sean anuncios relevantes. El precio a pagar por esto, como siempre es tu privacidad. Plex te preguntará si quieres que compartan tus datos con un identificador para que los anunciantes sepan el contenido al que accedes en Plex y puedan saber tus gustos.

Tienes que tener claro que esta es una opción que en todo momento vas a poder rechazar, si no quieres que Plex comparta tus datos de uso no pasará nada, y podrás seguir viendo todas las series y películas. La única diferencia está en el tipo de anuncios que recibes, que si no compartes datos serán aleatorios y si los compartes se intentará que estén relacionados con tus gustos personales.

Por lo demás, necesitarás tener una cuenta creada en Plex, y cuando entres a su web o a la aplicación donde ver el contenido propio que tienes sincronizado, también verás el catálogo del nuevo contenido en streaming integrado en la interfaz principal. Vamos, que no vas a tener que entrar en ninguna página específica ni configurar nada. Iniciarás sesión con Plex como siempre y ya podrás acceder al contenido.

Lo único es que de momento el despliegue está siendo gradual. Si ya tienes una cuenta creada podrás acceder inmediatamente al servicio, pero si no la tienes, aunque puedes registrarte en cualquier momento verás en un principio un aviso que te dice que las películas gratis llegarán pronto. Esto quiere decir que si no tenías una cuenta creada en Plex, puede que tardes unos días o semanas en poder acceder a la nueva sección donde se te ofrece el contenido en streaming.

Cómo acceder al streaming gratuito de Plex

Para poder acceder al servicio, lo único que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Plex que quieres utilizar, que pueden ser sus aplicaciones móviles, las de ordenador, o incluso en el cliente web con la página app.plex.tv. Cuando lo hagas, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta gratuita de Plex o crearte una nueva cuenta.

Cuando inicies sesión, la primera vez que entres a partir de ahora recibirás un mensaje en el que se te avisa de la inclusión del nuevo contenido, y donde te dicen que a partir de ahora tienes películas, documentales y series gratis. Pulsa en De acuerdo para cerrar la ventana de información y entrar a tu Plex.

La interfaz de Plex no habrá cambiado nada. La diferencia es que ahora verás una sección Movies & TV en la que se lista todo el contenido gratuito que ha añadido Plex para ver en streaming. Aquí, sólo tienes que pulsar en lo que quieras ver para entrar a su ficha.

La ficha de cada película, documental y series es muy parecida a la de otros servicios de streaming. Se te dirán las características del vídeo y el idioma en el que estás, así como la información de los subtítulos si los hubiera y una descripción. También verás el reparto y contenido similar, y tendrás los controles de reproducción para poder iniciarlo.

La primera vez que inicies una reproducción te aparecerá una ventana informándote de que vas a encontrarte con anuncios. En ella podrás decidir entre aceptar (I Agree) enviarle información sobre tu uso de Plex a los anunciantes para que te muestren anuncios relacionados con tu gusto, o no aceptar enviar los datos (I do not agree) para ver anuncios aleatorios.

Tras elegir tu configuración de anuncios, algo que sólo tendrás que hacer la primera vez, pasarás a empezar a reproducir el contenido. El reproductor tendrá la misma interfaz que con el resto de contenidos de Plex, con todos los botones de avanzar y detener la reproducción, de hacer reproducción aleatorio o controlar el volumen, e incluso la posibilidad de enviar contenido a Chromecast.