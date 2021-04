Cómo saber si tienes un virus en el móvil y qué hacer para salir de dudas

Vamos a explicarte cómo saber si tienes un virus en el móvil, algo que puede ayudarte a identificar alguno de los comportamientos de tu dispositivo que puede indicarte que tienes algún tipo de malware. También vamos a decirte brevemente algunas alternativas en el caso de que quieras salir de dudas y analizar el dispositivo o desinfectarlo.

A día de hoy existen una gran cantidad de amenazas para tu móvil, desde algunos virus complejos como FluBot, que puede robarte dinero y tomar el control de tu móvil, hasta otras amenazas como inyectores de publicidad. Con estos consejos que te vamos a dar podrás reconocer la mayoría de ellas y salir de dudas.

Comportamientos que apuntan a un virus

Vamos a empezar hablándote de esas señales y comportamientos anómalos que pueden estar indicándote que tienes un virus u otro tipo de malware en tu móvil. Piensa en estos comportamientos como indicadores, y cantos más de ellos esté realizando tu móvil, más posible es que haya sido infectado de alguna manera.

El primer indicador es el de detectar un rendimiento anómalo en el teléfono, como por ejemplo que haya aplicaciones y menús que se cierren solos porque han sufrido algún tipo de error. Esto puede deberse a fallos puntuales, pero si reinicias el móvil y sigue dándote estos problemas, podría ser el primer signo de que hay algo dentro de él que no debería estar ahí.

También es bastante importante fijarte si se instalan aplicaciones o se cambian ajustes sin tu permiso. Alguna vez puede pasar que no te acuerdes de que has instalado determinada app, pero si esto se repite o es algún tipo de aplicación que no crees que nunca instalarías, entonces las alarmas deberían empezar a sonar. Lo mismo pasa con los cambios sin tu permiso en la configuración del móvil. Cuidado con estos signos, porque puede ser un malware importante.

Otra señal de que hay un malware es si detectas que las apps nativas son sustituidas por otras, como por ejemplo la de los SMS. Este es un tipo de comportamiento bastante característico de algunos malwares extremadamente dañinos como el FluBot, sobre todo si con estas aplicaciones que han sustituido a las nativas no puedes acceder a tu contenido, como por ejemplo, a tus SMS.

También debes prestarle atención al consumo de recursos de tu móvil. Por ejemplo, si notas que hay un gasto desmesurado de la batería, es conveniente que revises qué proceso está provocando ese consumo. Si es una aplicación extraña o un proceso que no reconoces ni buscándolo por Internet, entonces puede que estés infectado.

Otro consumo a tener el cuenta es el gasto injustificado de datos. Muchos virus están enviando los datos de tu teléfono a los servidores de los criminales de forma continua, por lo que este envío se refleja en el consumo de datos, que puedes notar que aumenta abruptamente de un día para otro.

Un símbolo inequívoco de que tienes por lo menos una aplicación dañina es que te empiece a aparecer publicidad donde no debiera haberla. Si notas que tu teléfono muestra más anuncios de lo normal, o que los anuncios que suelen aparecerte en las páginas que visitas han cambiado de repente o son de otras fuentes, entonces es posible que tengas un virus de adware metido en el dispositivo.

En el caso de Android, también conviene mirar qué aplicaciones te han pedido o te piden permiso de Accesibilidad, con el que se puede tomar el control absoluto de tu teléfono. Nunca le des este permiso a una app que no conoces de sobra, y si el móvil empieza a funcionarte mal, revisa esta categoría en los permisos por si hubiera alguna desconocida o sospechosa en la lista.

Cómo revisar si tienes un virus en el móvil

Desde siempre, ha existido un eterno debate de i es necesario instalar un antivirus para estar mejor protegido. La respuesta de la mayoría de expertos es que los antivirus suman. No te van a proteger al 100% porque parte de tu protección depende de ti mismo, pero sí pueden ayudar a reforzar la seguridad de tu móvil. Sin embargo, hay soluciones nativas para revisar si hay amenazas, algo que te puede ayudar para una primera revisión y a eliminar algunos virus..

Por ejemplo, en Android puedes buscar aplicaciones dañinas con Play Protect. Solo tienes que entrar en Google Play, que es la tienda de aplicaciones, abrir el menú pulsando en tu imagen de usuario, y pulsando en la sección Play Protect. Esto te permite analizar el móvil en busca de aplicaciones que puedan ser peligrosas, aunque contra otros virus instalados por APK puede no ser suficiente.

Lamentablemente, en iOS no hay un sistema nativo de detección de amenazas o aplicaciones malintencionadas. El consejo de Apple es que actualices todas tus apps y el propio móvil, y que si los problemas con algún virus no cesan, entonces restablezcas de fábrica el teléfono, una solución nuclear que también sirve para tu Android.

Y aunque no son estrictamente necesarios, ya te hemos dicho que están para sumar y ayudar, por lo que si con esto no es suficiente también puedes probar instalando los principales Antivirus que hay en el mercado. Sin embargo, si algún virus escurridizo no puede terminar de ser eliminado, lo mejor es restablecer tu móvil a los valores de fábrica. También es recomendable la web de VirusTotal, que te ayuda a reconocer malware en tus archivos APK bajados en Android. Buena alternativa para pegarles un repaso antes de instalar nada.