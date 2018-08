Cómo saber a qué hora y quién ha leído los mensajes en un grupo de WhatsApp

Probablemente ya sepas que el doble check azul de WhatsApp te indica cuándo se ha leído un mensaje, pero en los grupos la cosa se complica. Hoy veremos un sencillo truco para saber quién ha leído uno de tus mensajes en un grupo de WhatsApp, y a qué hora.

Sí, el doble check azul también aparece en los grupos de WhatsApp, pero solo se muestra cuando todas las personas del grupo han leído tu mensaje. En grupos con muchos usuarios esto puede tardar un tiempo, y quizá necesitas saber antes si alguien ha visto tu mensaje o no. Lo mejor es que, además, puedes saber a qué hora exactamente fue visto tu mensaje.

¿Quién me lee?

Antes de nada, recuerda que esto solo lo puedes hacer con tus propios mensajes, es decir, aquellos que has enviado tú. Primero necesitas hacer un toque prolongado en tu mensaje (1). Esto abre el modo de selección, pero solo debes seleccionar un único mensaje, pues si no no te aparece la opción. Después, toca en el menú (2).

El menú contextual para ese mensaje solo incluye dos opciones, y necesitas tocar en la primera, Info. Por si te pica la curiosidad, la opción Copiar copia el contenido del mensaje al portapapeles. Nota: este menú es totalmente distinto si seleccionas un mensaje que no has escrito tú, en tal caso tienes opciones para hacer llamadas o enviar un mensaje a su remitente.

Se abrirá entonces el apartado Info del mensaje, que te muestra dos apartados: Leído por y Entregado a. Entregado significa que el mensaje se ha enviado a dicha cuenta y está en su teléfono esperando a ser leído, pero el usuario no ha abierto el chat. Leído implica que la persona ha abierto el grupo de chat.

En la captura de pantalla anterior se contemplan las tres posibilidades para un mensaje. A la izquierda del todo, cuando todavía nadie ha leído el mensaje (pero se ha entregado a todos). En el centro, cuando el mensaje ha sido leído por solo algunos de los miembros. A la derecha, cuando todos los miembros del grupo han leído el mensaje.

Como puedes ver, en el apartado Leído, debajo de cada persona pone un texto indicando hace cuánto sucedio. Por ejemplo, hace 5 minutos. Cuando ha pasado mucho tiempo, pone la fecha completa en lugar de la relativa a la hora actual.

