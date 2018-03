A todos nos gusta saber cuándo se ha recibido y leído un mensaje, y por eso hoy te vamos a enseñar cómo saber si alguien ha leído un mensaje en Instagram Direct, algo que es posible al igual que en otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Aunque a la función de mensajería de Instagram, llamada Instagram Direct, no se la toma muy en serio al compararla con aplicaciones como WhatsApp o Messenger, lo cierto es que últimamente ha añadido muchas mejoras que la equparan al resto. Un ejemplo de ello es la hora de lectura de mensajes, el equivalente al doble check azul de WhatsApp.

¿Han leído tu mensaje?

La solución a la pregunta es muy sencilla, aunque tiene truco pues funciona de forma distinta a como otras aplicaciones marcan los mensajes leídos. Si aparece el nombre de usuario de la otra persona al lado del icono de un ojo, lo ha leído. Si no aparece, no lo ha leído.

Ahora bien, Instagram solo muestra este indicativo en el último mensaje que leyó esa persona, y no se muestra si la otra persona respondió después. En ese caso, Instagram -y tu también deberías- asume que ya se ha leído (o más bien, visto) el mensaje. Así pues, también es posible que dicho indicativo no aparezca y el mensaje sí haya sido leído.

Aunque Instagram te permite ocultar la última vez que estuviste conectado, no es posible evitar que otras personas sepan si has leído un mensaje o no. La función está siempre activada, tanto si estás de acuerdo como si no.

En Xataka Basics | Cómo se borran los mensajes de Instagram