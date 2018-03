Cómo se borran los mensajes de Instagram

Al igual que en WhatsApp, es posible borrar mensajes privados de Instagram después de haberlos enviado. Los mensajes privados desaparecen tanto de tu pantalla como de la de las otras personas, y además no hay límite de tiempo.

Si has enviado a alguien un mensaje privado en Instagram del que te arrepientes, todavía estás a tiempo de borrarlo. Instagram llama a esta función cancelar el mensaje y funciona independientemente de si la otra persona lo ha leído ya o no.

Cómo borrar un mensaje en Instagram

Borrar un mensaje (o cancelarlo, que es como lo llama Instagram) es increíblemente sencillo. En la conversación de Instagram Direct, haz una pulsación prolongada en el mensaje que quieres enviar hasta que aparezca el menú contextual. En él, elige Cancelar el mensaje.

La primera vez que canceles un mensaje en Instagram se te mostrará una ventana de confirmación. Aquí se te avisa de que es posible que las otras personas ya hayan leído el mensaje. Si quieres continuar, pulsa Cancelar envío.

Qué tipos de mensajes puedes borrar

Instagram Direct no discrimina entre los tipos de mensajes que puedes borrar, si han sido leídos antes o no o a qué hora se han enviados. Si es algo que has enviado tú a otra persona, lo puedes borrar.

Es decir, puedes borrar mensajes de chat normales así como fotos y vídeos enviadas al chat, tanto si las has enviado con un número limitado de reproducciones como si las has enviado al chat. En cualquier momento puedes retractarte de cualquier mensaje privado que envíes en Instagram.

Qué pasa cuando borras un mensaje

La misma conversación, antes y después de que la otra persona borrara un mensaje

Cuando borras un mensaje privado de Instagram, este desaparece automáticamente tanto de tu ventana como de la de la otra persona. No hay ningún mensaje tipo "mensaje eliminado" como pasa en WhatsApp, sino que el mensaje simplemente desaparece, como si nunca hubiera existido.

Esto no quiere decir que la otra persona no lo haya visto, pues probablemente haya recibido una notificación en su móvil de que tenía un nuevo mensaje. También es posible que la otra persona haya hecho una captura de pantalla del mensaje que has borrado.

