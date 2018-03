Cómo enviar un mensaje directo en Instagram

Hace tiempo que Instagram dejó de ser una simple red social en la que podías publicar las fotos. Un ejemplo de ello es la posibilidad de enviar mensajes privados como en WhatsApp o Facebook Messenger. Hoy veremos cómo se hace.

La mensajería de Instagram es algo básica por ahora, pero en un futuro es posible que sea posible hasta hacer videollamadas. Por ahora puedes enviar fotos y chatear. No es mucho, pero probablemente vayan incluyendose más funciones en el futuro.

Cómo crear un nuevo mensaje

El apartado de mensajería de Instagram, a veces referido con el nombre de Instagram Direct, está accesible rápidamente desde la ventana principal de la aplicación. Para acceder a él debes tocar en el icono del avión de papel. Este icono cambia por un círculo rojo indicando los mensajes sin leer cuando alguien te ha escrito y aun no has leído el mensaje.

Aquí te aparecerán las conversaciones activas, si es que tienes alguna. Para continuar una de las conversaciones que tienes abiertas, toca en ella. Si quieres iniciar una nueva conversación, toca en el botón + en la esquina superior derecha.

Te aparecerá de nuevo la lista de conversaciones recientes, por lo que si te cuesta encontrar a quién quieres enviar el mensaje lo mejor es que uses el buscador en la barra superior. Ten en cuenta que el buscador incluye todos los usuarios de Instagram y no solo aquellos a quienes sigues o te siguen. Después de elegir el destinatario, haz clic en Escribir mensaje para empezar una nueva conversación.

A partir de aquí puedes chatear igual que en cualquier otra aplicación similar como WhatsApp, si bien el chat de Instagram es bastante más simple. Escribe el texto en el recuadro y pulsa Enviar. Si la otra persona te responde, recibirás la respuesta inmediatamente en la misma ventana (y una notificación te avisará).

En lugar de los "me gusta" de Facebook, en la mensajería de Instagram puedes mandar corazones, que viene a significar más o menos lo mismo. Para ello toca en el icono del corazón (que solo aparece si no has empezado a escribir texto).

Por último, también podrás enviar fotos hechas directamente con la cámara de Instagram, con todo tipo de efectos y modificaciones. A la hora de enviar una foto a un chat privado en Instagram puedes elegir si quieres que la otra persona la pueda ver una única vez, varias veces o si quieres que se quede para siempre en el chat.

