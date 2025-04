Cómo mejorar la privacidad de ChatGPT evitando que lo que escribas se use para entrenar la inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo mejorar la privacidad de ChatGPT, desactivando la opción con la que permites que OpenAI pueda usar todo el contenido que escribas o crees para seguir entrenando sus modelos de inteligencia artificial. Se trata de una opción que viene activada por defecto en tu perfil, pero que es fácil desconectar.

Cuando estás usando ChatGPT, si no cambias nada le estás dando a la empresa permiso para recopilar tus interacciones. Luego, estas preguntas que le has hecho a la IA y las respuestas generadas para ti se utilizarán en el futuro para seguir entrenando y mejorando los modelos. Pero si no quieres que se use esta información porque es privada, te diremos cómo desactivarlo.

Desactiva el envío de datos a ChatGPT

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la configuración de ChatGPT. Para eso, en el móvil pulsa en el botón de opciones laterales y pulsa sobre tu nombre de usuario. En la versión web pulsa tu imagen de perfil y elige la opción de Configuración que aparecerá en la ventana que se abre.

Si estás en el móvil, lo que tienes que hacer una vez entres en la configuración es pulsar en la opción Controles de datos que te aparecerá en el apartado de Cuenta, que es el primero que verás arriba del todo.

Una vez dentro, desactiva la opción Mejora el modelo para todos que te aparecerá en primer lugar. Con esto, tu contenido ya no se utilizará para seguir entrenando los modelos de IA de OpenAI.

En la versión para escritorio, dentro de la configuración pulsa en el apartado de Controles de datos. Una vez dentro, pulsa en Mejora de modelo, donde vas a poder desactivar la opción Mejorar el modelo para todos que te aparecerá en primer lugar.