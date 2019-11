Cómo forzar el modo oscuro de Instagram en Android si no puedes activarlo en tu sistema operativo

Vamos a explicarte cómo forzar el modo oscuro de Instagram en Android si tu versión del sistema operativo no permita activarlo a nivel de sistema. El modo oscuro de Instagram no puede ser activado desde la misma aplicación, y sólo se activa automáticamente cuando se habilita en el sistema operativo. Pero hay móviles que ni actualizan a Android 10 ni implementan el modo oscuro en su launcher o capa de personalización, por lo que no todos pueden utilizarlo en Instagram.

Pero hay un método para poder activar este modo oscuro aunque no lo tengas disponible en Android, y pasa por instalar una aplicación llamada DarkMode. Se trata de una muy sencilla aplicación que hace de interruptor para que todas las apps crean que tienes el modo oscuro activado en tu sistema operativo y lo activen ellas también. Funciona con Instagram, así como con otras aplicaciones como Google Chrome o Google Play.

Por lo tanto, lo que te vamos a explicar aquí es cómo instalar y configurar esta aplicación para que tu Instagram active automáticamente su modo oscuro interno. No te asustes, porque todo el proceso es extremadamente sencillo, sólo entrar a la aplicación y darle a un botón.

Fuerza el modo oscuro en Instagram

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, y entrar en la ficha de Dark Mode. Una vez dentro, pulsa en el botón Instalar y espera unos segundos a que la aplicación se instale en tu móvil. Ya que estás en la tienda de aplicaciones, aprovecha para actualizar Instagram o asegurarte de que está actualizado a su última versión.

Cuando abras la aplicación, verás que es extremadamente sencilla y sólo tienes tres opciones para elegir una de ellas. Dentro, activa la opción de Night Mode para activar el modo oscuro de las aplicaciones que dependen del sistema operativo.

Las otras dos opciones son el Day Mode, que puede servirte si tienes el modo oscuro en Android activado pero prefieres el modo normal del resto de apps. Y luego tienes el Auto, que al igual que la función automática de Android se encarga de activar el modo oscuro automáticamente por la noche, volviendo a activar el modo claro por el día. Por lo tanto, el aspecto de la app iría cambiando dependiendo de la hora del día.

Y ya está. En cuanto actives la opción de Night Mode, la próxima vez que entres en Instagram verás que se ha activado su modo oscuro. De esta manera, si tienes un móvil que ni ha actualizado a Android 10 ni ha implementado su propio modo oscuro, no te quedarás sin poder utilizar este aspecto en la red social fotográfica.