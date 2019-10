Cómo escuchar los mensajes de voz de WhatsApp sin desbloquear el móvil desde las notificaciones

Vamos a explicarte cómo escuchar los mensajes de voz de WhatsApp desde el panel de notificaciones. Se trata de una nueva función que de momento sólo ha llegado a la versión de iOS, pero que no debería extrañar que en los próximos días la reciban también los usuarios de Android para poder ahorrar tiempo.

La idea es la de poder escuchar los mensajes sin desbloquear el móvil ni abrir la aplicación. Con ello, no tendrás que desbloquear y abrir la aplicación de WhatsApp para poder escucharlos, y lo que es más, tampoco tendrás que abrir la aplicación para tener que enviar una respuesta a esa nota de voz.

No es que el abrir una nota de voz hasta ahora fuera complicado, sólo era pulsar la notificación para que WhatsApp se abriera y reprodujese la nota de voz. Pero si estás en un contexto en el que no te puedes permitir ponerte a abrir la aplicación, con este nuevo método vas a tener la capacidad de ahorrar unas décimas de segundo o el no tener que cerrar la app y volver a bloquear el móvil después.

Escucha mensajes de voz desde las notificaciones

Lo primero que vas a tener que hacer es mirar las notificaciones de tu móvil, donde aparecerán los avisos de que has recibido un mensaje de voz. Cuando esto pase, mantén pulsado el dedo sobre la notificación del mensaje. Es importante que no le des un toque simple, porque eso abre WhatsApp, sino que simplemente mantengas pulsado el dedo sobre la notificación.

Cuando mantengas pulsada la notificación de la pantalla de bloqueo, se abrirá una pequeña ventana con el mensaje de voz. En esta ventana, pulsa en el botón de reproducir para escuchar el mensaje de voz que te han enviado.

Lo bueno de esta nueva función es que no sólo puedes escuchar el mensaje de voz, también puedes responder directamente desde esta ventana. Cuando se abra, además de poder escuchar el mensaje de voz también se abrirá el teclado del móvil y verás un espacio para escribir. Simplemente escribe lo que quieras y pulsa en el botón Enviar.

Cuando contestes al mensaje de voz y pulses en enviar, o cuando pulses el botón de la X que hay arriba a la derecha para cerrar el mensaje de voz, la ventana se cerrará automáticamente y volverás al panel de notificaciones de la pantalla de bloqueo de tu móvil. Ni se habrá desbloqueado el móvil ni tendrás necesidad de hacer nada más con él, sólo volverlo a meter en tu bolsillo.