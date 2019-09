Cómo silenciar los estados de WhatsApp de un contacto

Anteriormente te explicamos cómo silenciar conversaciones, grupos y contactos en WhatsApp, pero hay ocasiones en las que podrías silenciar también los estados de WhatsApp de un contacto, pero seguir recibiendo sus notificaciones y chats de modo normal.

Hoy te explicaremos cómo puedes silenciar y volver a mostrar de modo normal los estados de WhatsApp de tus contactos. Una función que te será útil si, por ejemplo, uno de tus amigos está de vacaciones y ya no puedes ver más fotos en playas paradisiacas.

Silencia estados de WhatsApp de un contacto

Supongamos que alguno de tus contactos en WhatsApp no para de publicar estados y preferirías no verlos, para que no te distraigan o le quiten protagonismo de las personas que realmente te importan. Si ese es tu caso, silenciarlos es realmente rápido: lo primero que tienes que hacer es un toque prolongado sobre el estado de esa persona.

El toque prolongado abre una ventana de confirmación en la que se te pregunta si deseas silenciar los estados de esa persona. Debes pulsar Silenciar. No te preocupes, WhatsApp no informará a la otra persona de que has silenciado sus estados.

Hecho esto, los estados de esta persona se ocultarán. Para verlos deberás desplegar el apartado Silenciados. Ten en cuenta que puedes seguir viendo los estados de esa persona aunque estén silenciados, haciendo un toque normal sobre ellos.

Muestra de nuevo los estados de alguien silenciado

¿Silenciaste a alguien y ahora te arrepientes? ¿Ya ha vuelto de sus vacaciones tu cuñado? En tal caso, volver a mostrar los estados de un contacto de WhatsApp es un proceso muy similar. Primero, deberás desplegar el apartado Silenciados, para ver aquellos que están silenciados.

A partir de aquí, el proceso es exactamente igual al que veíamos antes. Haz un toque prolongado en el nombre de la persona de la cual quieres volver a mostrar sus estados en WhatsApp. Ojo, que sea un toque prolongado, pues si haces un toque normal, se mostrará el estado.

Se te mostrará entonces otra ventana de confirmación, solo que ahora haciendo la pregunta inversa: se te pregunta si quieres desactivar el silencio para los estados de ese contacto. Para hacerlo, toca en Desactivar silencio.

Llegados a este punto, los estados de esta persona volverán a mostrarse como siempre, de modo normal. El contacto no se enterará ni de que ocultaste ni de que volviste a mostrar sus estados.