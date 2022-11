19 mejores apps Fire TV para exprimir al máximo los dispositivos Stick y Cube de Amazon

Te traemos un recopilatorio con las mejores 19 aplicaciones recomendadas para Fire TV, la familia de dispositivos para conectar al televisor de Amazon. Te va a servir tanto para los Fire TV Stick como para los Fire TV Cube, y te permiten hacer un poco más inteligente el televisor al que las conectes.

Igual que hicimos con la de Apple TV, hemos decidido dejar de nuestra lista las apps oficiales de los servicios de streaming bajo suscripción, tanto los de series y películas como los musicales. Esto es así porque entonces ya solo ellos llenarían la mitad de la lista, y podrían quedarse fuera otras pequeñas apps que pueden ser interesantes.

Y como es costumbre en Xataka Basics, en el caso de que creas que nos hemos dejado fuera alguna aplicación importante te invitamos a que nos dejes tus sugerencias en la sección de comentarios. De esta manera, todos los lectores que entren al artículo podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

AirScreen

Se trata de una aplicación que permite realizar un streaming local de contenidos. Esto, dicho en otras palabras, es que te permite enviar archivos que tienes en el móvil al Fire TV para poder verlos en la pantalla del televisor. Además lo hace manteniendo cifrada la comunicación entre ambos dispositivos.

Una de las cosas más positivas de AirScreen es que es compatible con los principales protocolos de transmisión inalámbrica de archivos, como AirPlay, Google Cast, Miracast o DLNA. Esto hace que no importe el dispositivo desde el que quieras mandar un vídeo o foto, casi siempre será compatible con la aplicación.

Amazon Fire TV

Aunque el nombre puede confundir por llamarse igual que los dispositivos, se trata de una aplicación que te permite utilizar tu móvil como mando a distancia para controlar tus dispositivos de Amazon. Porque hoy en día es más fácil perder el mando a distancia que el móvil, y así siempre lo tendrás la oportunidad de un control más directo.

Por lo tanto, técnicamente tampoco es una aplicación para Fire TV como el resto, aunque sí que te va a permitir controlar mejor el dispositivo. Además de esto, al usarlo como mando a distancia también podrás usar el móvil como teclado, de forma que a la hora de hacer búsquedas o escribir textos será todo mucho más fácil.

Amazon Fotos

Amazon Fotos es un servicio que te permite almacenar fotos en la nube de Amazon, y así poderlas compartir y visualizar desde diferentes dispositivos. Este servicio funciona con el almacenamiento gratuito ilimitado para fotos que ofrece Amazon Fotos para suscriptores de Amazon Prime.

Y por lo tanto, la aplicación para Fire TV te permite reproducir en tu tele las fotos guardadas en la nube de Amazon. Así, en el caso de tener compañía en casa y querer enseñar las fotos de tus últimas vacaciones, vas a tener una manera sencilla de hacerlo.

Button Mapper

Si el mando de tu Fire TV tiene algunas funciones o botones que no sueles aprovechar demasiado, esta aplicación te permite remapear los botones del mando para asignarles nuevas funciones diferentes. Es una aplicación totalmente gratuita con la que darle todavía más funciones.

Lo mejor de todo es que a cada botón le vas a poder dar tres interacciones diferentes, dependiendo de si realizas una pulsación simple, una larga o una doble. Podrás, por ejemplo, hacer que al pulsar de determinada manera un botón lances aplicaciones concretas en el Fire TV.

Downloader

Esta es una de esas aplicaciones que más vida le va a dar a tu Fire TV. Lo que te permite es explorar Internet y descargar archivos para luego poder verlos en el momento que quieras. Esto te sirve tanto para descargar archivos multimedia como para descargar aplicaciones e instalarlas.

Aquí, la aplicación tiene su propio navegador de internet incorporado, e incluye un explorador de archivos y un gestor de archivos. Así, podrás navegar por las páginas que quieras, bajar contenido de ellas, y luego buscarlo en la memoria interna de tu Fire TV para reproducirlo.

El Tiempo

Nunca sabes cuándo te va a venir la duda de consultar el tiempo que va a hacer mañana o cualquier otro día en tu ciudad o en otra ciudad que vayas a visitar. Y por eso, nunca está de más tener instalada una aplicación de información meteorológica en tu dispositivo.

Se trata de la aplicación de eltiempo.es, y ofrece pronósticos por hora, de 36 horas y de 14 días. También tienes mapas, vídeos, fotografías, avisos y alertas. Una aplicación completa y de una fuente fiable para tener una buena información del tiempo.

File Commander

Y si lo que quieres es gestionar el almacenamiento interno de tu Fire TV, este es una de las aplicaciones de almacenamiento interno más completas que hay. Te permite navegar por el almacenamiento interno o externo de tu dispositivo, y gestionar los archivos copiando, pegando o cortando y moviendo tus archivos, e incluso reproducirlos también.

Internet Speed Test

Puedes encontrarte a veces con que las cosas parecen no estar funcionando demasiado bien, que todo va lento, y no sepas si es problema de tu Fire TV o de tu conexión a Internet. Uno de los métodos con los que vas a poder empezar a salir de dudas es revisar tu velocidad de conexión para ver si estás aprovechando toda tu velocidad contratada o no.

E Internet Speed Test es precisamente eso, una aplicación con la que medir la velocidad de conexión del dispositivo, y todo adaptado a tu Fire TV. Y es muy simple, solo tienes que lanzar la aplicación y sabrás el ping de la conexión, la velocidad de subida y la de bajada.

Kodi

Kodi es una aplicación con la que puedes convertir tu ordenador en un centro multimedia en el que ver con una interfaz limpia y clara todo tipo de contenidos. Es una aplicación totalmente modular, en la que puedes instalar diferentes addons.

Estos add-ons te permiten desde ver diferentes canales de televisión a través de Internet hasta obtener predicciones meteorológicas o conectarte a otros servicios como Plex, SoundCloud o YouTube. También los tienes para escuchar radio, acceder a algunos de tus servicios de almacenamiento en la nube.

NASA

Si te apasiona el tema del espacio y la astronomía, la app oficial de la NASA te permite estar al día sobre toda la actualidad. Te permite ver imágenes, vídeos y obtener noticias sobre todas las novedades relacionadas con la NASA. Todo ello está perfectamente adaptado para verlo en el televisor.

Plex

Plex es, junto a Kodi, una de las mejores y más versátiles aplicaciones para cualquier dispositivo multimedia. Hará que tu Fire TV suba de nivel como reproductor, permitiéndote acceder a la memoria interna para ver archivos o explorar otras fuentes externas de contenido online.

También vas a poder añadir podcasts, acceso a algunos servicios de streaming de terceros o feeds de noticias. Es una aplicación gratis, aunque tiene una versión de pago con todavía más funciones, como la de usar tus archivos del ordenador en cualquier otro dispositivo. Con esto, podrías crear tu propio Netflix o tu propio Spotify y acceder a ellos desde el Fire TV.

Pluto TV

Con esta aplicación estamos a punto de saltarnos la norma de no incluir servicios de streaming de contenidos, porque en esencia lo es, aunque no es solo eso. Pluto TV te permite añadir más de un centenar de nuevos canales de televisión al Fire TV, siendo una plataforma de vídeo en streaming gratuita y con anuncios, por lo que mientras ves los contenidos te pueden saltar algunas ads publicitarias.

Los canales de este servicio no son los de la TDT, sino canales propios que pueden ser de contenidos temáticos o dedicados íntegramente a un programa o serie. Los canales son en vivo, por lo que el contenido dependerá de la hora a la que te conectes, y todos tendrán su propia programación.

Silk Browser

Y si lo que quieres es un navegador para poder surfear la red en el Fire TV, Silk Browser es de los mejores que puedes encontrar para Fire TV. Te permite navegar por Internet y entrar a cualquier web, accediendo así a otros servicios que pudieran no tener una aplicación nativa.

TikTok for TV

TikTok una de las redes sociales más influyentes de la actualidad, una en la que millones de usuarios suben todo tipo de vídeos. Algunos con bromas, otros con bailes, y otros que son auténticas obras creativas. Por lo tanto, ofrece contenidos en vídeo como para no aburrirse.

Y esta es una aplicación creada por el propio TikTok para poder ver su contenido directamente en tu televisor a través del Fire TV. La interfaz está adaptada a las proporciones de una pantalla grande para poder disfrutarlo al máximo.

TuneIn Radio

Y como no sólo de televisión podemos vivir, también tienes esta aplicación para poder escuchar la radio en el televisor. Así, siempre tendrás la opción de dejar la radio encendida y escuchar alguna emisora interesante en el caso de que no sepas qué ver. Te permite escuchar online la radio de decenas de emisoras, tanto españolas como internacionales.

Twitch

Es un servicio de emisiones en directo, en el que vas a encontrarte a streamers famosos y otros anónimos retransmitiendo sus charlas o sus partidas a videojuegos, además de otros tipos de programas en directo. Empezó siendo una plataforma para emitir partidas a videojuegos, pero ahora hay prácticamente de todo.

La aplicación te permite suscribirte a tus creadores de contenido favoritos para acceder a sus emisiones de forma rápida. Y además de las emisiones en directo, muchos de estos creadores también cuelgan sus emisiones para poder verlas cuando quieras en streaming.

VLC

Y si has descargado archivos multimedia con el navegador o has añadido alguno manualmente, VLC es el mejor reproductor multimedia para cualquier tipo de dispositivo. Ni es el más bonito ni el más moderno, pero es de los que más formatos soporta para que puedas reproducirlo prácticamente todo.

Te permite buscar y reproducir archivos locales dentro del dispositivo, pero también accede a otros que tengas en alguna nube como Dropbox, GDrive, OneDrive, Box o iCloud Drive. También te permite conectarte y acceder a contenido de iTunes, o a través de métodos mediante WiFi como SMB, FTP, SFTP, NFS o UPnP/DLNA .

X-plore File Manager

Además del que ya hemos mencionado antes, este es otro de los más potentes y completos exploradores de archivos que tienes disponibles en el Fire TV. Aprovecha al máximo la pantalla con un sistema de doble panel, que te permite tener una carpeta en la izquierda y otra en la derecha, y así poder interactuar mejor entre ambas.

En los paneles de la aplicación puedes ver la jerarquía de los archivos, lo que hará más clara e intuitiva la exploración de archivos. En definitiva, te da todo lo necesario para poder explorar tanto el almacenamiento interno de tu dispositivo como otras unidades externas, e incluye un reproductor multimedia interno o un g estor de archivos APK.

YouTube

Y aunque hemos intentado no incluir servicios de streaming, no podemos dejar fuera de la lista a la mayor plataforma de vídeos online del mundo. Es un imprescindible para cualquier conector multimedia para el televisor, y te permite acceder a todos los vídeos, además de a tu cuenta y tus listas de reproducción o favoritos.