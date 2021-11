Amazon Fire TV Stick 4K Max, análisis: cumpliendo la promesa de ser el mejor Fire TV Stick hasta la fecha

Si buscamos "Fire TV" en Amazon encontraremos más de cinco modelos, todos ellos prácticamente idénticos en apariencia y con precios similares. Durante estas semanas hemos estado probando el "mejor Fire TV Stick hasta la fecha", como la propia Amazon lo define.

Se trata del Amazon Fire TV Stick 4K Max y bajo este complejo nombre tenemos un reproductor para conectarlo al televisor y poder tener las principales aplicaciones de streaming. En este modelo además contamos con WiFi 6, un mando con comandos de voz, soporte para vídeos Ultra HD 4K y hasta un 40% de potencia extra respecto al modelo inmediatamente inferior. Aquí os contamos nuestra experiencia.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: especificaciones técnicas

El gran cambio de esta generación 'Max' es la incorporación de un procesador MediaTek 8696 con cuatro núcleos de hasta 1,8 GHz. Gracias a él, el dispositivo va más rápido, la navegación es más fluida y en general se obtiene una mejor experiencia mientras lo utilizamos. Enseguida os contaremos más detalles sobre esto, pero primero vamos a repasar el resto de sus características técnicas.

Acompañando al procesador tenemos 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento. Aquí no hay grandes cambios aunque siendo un dispositivo donde principalmente todas las aplicaciones están en la nube, tampoco echaremos en falta más memoria. Aún así, el modelo previo disponía de 1,5 GB en vez de los 2 GB del modelo Max.

Con su nuevo procesador de cuatro núcleos, 2 GB de RAM y conectividad Wi-Fi 6, el Fire TV Stick 4K Max da un importante salto en rendimiento.

Sí hay novedades a nivel de conectividad y esto se agradece. El Fire TV Stick 4K Max viene con Wi-Fi 6, para mejorar la reproducción de contenidos en la red Wi-Fi de casa aunque haya muchos dispositivos conectados.

De manera equivalente al Fire TV Stick 4K, el reproductor de Amazon ofrece compatibilidad con contenidos 4K, HDR, HDR10+, Dolby Atmos y Dolby Vision.

Una vez conectado al televisor, el Fire TV Stick 4K Max nos permitirá acceder a las aplicaciones de streaming más conocidas como Prime Video, Netflix, Youtube o Disney+. Aquí os dejamos con la tabla de especificaciones completa.

Amazon Fire TV Stick 4K Max Procesador Mediatek 8696

Quad Core a 1,8 Ghz

GPU IMG GE8300 Memoria 2 GB Almacenamiento 8 GB Vídeo Hasta 4K (2160p)

60 fps

Dolby Vision, HDR, HDR10+ y HLG Audio Dolby Atmos, sonido envolvente 7.1, estéreo de 2 canales y paso de señal de audio con HDMI Conexiones Salida HDMI ARC y microUSB Conectividad WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO,

Bluetooth 5.0 LE

Control remoto con volumen, voz y apagado/encendido (pilas AAA) Sistema operativo Fire OS, basado en Android Dimensiones y peso 99 x 30 x 14 mm

48,4 g Precio 64,99 euros

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) Hoy en Amazon por 38,99€

El diseño es el mismo, pero el mando es mucho más completo

Hablar del diseño del Fire TV Stick 4K Max no tiene mucho misterio desde el punto de vista puramente estético. Tenemos un stick de menos de 10 centímetros de largo que se conecta al televisor con un conector HDMI que tiene en uno de los laterales. El logo de Fire TV está en el centro y el resto dispone de un acabado en gris oscuro mate.

La posición del puerto USB es quizás lo que puede llamar a priori la atención. Se encuentra en uno de los bordes y provoca que el cable de alimentación quede colgando en una posición extraña que puede quitarnos espacio para la colocación de otros cables en el televisor. Personalmente habría encontrado más práctico que ese puerto de alimentación quedase justo en el lateral opuesto al HDMI, aunque entendemos que se hace así para que quede tapado por el lateral del televisor.

Amazon no ha aprovechado esta versión Max para añadir USB C al Fire TV Stick. Sin embargo, tampoco es algo que echemos en falta porque es un dispositivo que va conectado constantemente a la corriente. Aquí no necesitamos carga rápida ni tampoco una conectividad particular para enlazar con otros dispositivos. Además de enlazarlo con la luz de casa, también está la posibilidad de conectarlo a un USB A del propio televisor.

Dicho esto, las novedades del Fire TV Stick 4K Max se centran en el control remoto. Y se agradece que poco a poco el mando del Fire TV Stick se vaya acercando a los mandos de los televisores en cuestión de comodidad y funciones.

El mando del Fire TV Stick 4K Max no tiene mucho que envidiar al de los televisores, con sus botones de acceso directo, botones para acceder a los canales y el dedicado para Alexa.

El mando del Fire TV Stick 4K Max añade varios botones frente a los modelos anteriores. Tenemos un botón dedicado a Alexa en el centro superior, botones para subir el volumen y mutear y un botón dedicado para acceder a los canales de televisión. Es interesante esta incorporación, pues pese a que Fire OS tiene sus propias aplicaciones, Amazon quiere que "integremos" este dispositivo con el uso tradicional del televisor. Y lo cierto es que funciona. Durante las semanas que he estado usándolo, no he echado de menos el mando estándar de mi televisor (un Sony XE90 con Android TV).

Por primera vez, Amazon incorpora en su mando varios accesos directos a algunos de los servicios más populares de streaming. Tenemos un botón para Prime Video, uno para Netflix, otro para Disney+ y otro para Amazon Music. Dos servicios de la propia Amazon y dos de los grandes servicios de pago. Echamos en falta quizás un botón para Youtube, pero entendemos que esta decisión queda en manos de la compañía y bien se podría apostar por cualquier otro.

Lo más interesante de la presencia de estos botones no es solo que estén ahí, también que el acceso a las aplicaciones es muy rápido. Aquí se nota la mejoría con el nuevo procesador y lo cierto es que la experiencia es muy buena. Precisamente de ello os hablamos ahora.

Experiencia de uso: Fire OS vuela en el Fire TV 4K Max

La gran ventaja del Fire TV Stick 4K Max es su nuevo procesador y lo cierto es que se nota claramente desde un primer momento. Junto al Amazon Fire TV Cube, considerablemente más caro y grande, podemos decir que es la mejor experiencia con Fire OS de Amazon. Un sistema colorido, rápido y ágil.

La interfaz de Fire OS ofrece fácil acceso a las aplicaciones más usadas y dispone de recomendaciones para ver películas y series, principalmente de Prime Video. Tenemos una pestaña de 'inicio' con distintas secciones de recomendaciones, una sección de 'buscar' donde se nos ofrecen varias categorías y una pestaña de 'en directo' con los principales canales de televisión.

Después de varios años utilizando este sistema hay que decir que nos sigue pareciendo algo caótico. A cada nueva actualización hay una reestructuración de los menús y no terminamos de encontrar una armonía suficiente establecida. Creemos que Amazon haría bien en intentar encontrar un estilo de menú que le funcione y mantenerse en él durante un tiempo.

En cuanto a los servicios, desde el Fire TV Stick 4K Max podemos acceder a los principales, desde Netflix hasta Disney+, pasando obviamente por Prime Video o Youtube. También Filmin, Apple TV+ (con una experiencia bien integrada), DAZN o RTVE a la carta, aunque sigue sin estar presente HBO. La gran ausencia de la plataforma de Amazon que sigue sin estar oficialmente disponible años después.

En cuanto a reproducción de vídeo, el Fire TV Stick 4K Max destaca por su amplia lista de formatos soportados. Podremos reproducir vídeos en Ultra HD 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vision, H.265, VP9 y el nuevo códec AV1, si bien este último hemos intentado reproducirlo y no hemos podido lograr que se activara. Este buen nivel con los formatos también ocurre en sonido, donde tenemos sonido Dolby Atmos como formato más destacado.

A través del mando podemos hablar con Alexa. No es como el Amazon Echo que sí tiene la escucha siempre activa, sino que tendremos que pulsar el botón para hablar al televisor. Aún así es cómodo y bastante rápido. Podemos acceder a los contenidos de Amazon Prime Video con bastante acierto y también al resto de contenidos, aunque en este sentido la fiabilidad no es tan acertada.

Amazon nos ofrece una aplicación para el móvil como sustituto del mando y permite controlar otros dispositivos del ecosistema Alexa mediante la voz, a través del Amazon Fire TV Stick 4K Max. Eso nos permite que podemos estar viendo la tele y a través del mando del Fire TV se puede controlar la luz de las bombillas conectadas con Alexa, subir el volumen de otros dispositivos o pedirle que suene determinada canción en algún Echo Dot que tengamos en otra habitación.

El añadido de la conectividad Wi-Fi 6 es una de las principales novedades y hemos de decir que el funcionamiento es excelente. No he podido llegar a medirlo en detalle, pero la conexión ha sido estable y sin cortes pese a tener el router en una habitación relativamente lejana.

Como nota que empaña el buen resultado a nivel de software está la decisión de Amazon de añadir publicidad en el menú principal. Entendemos que es una estrategia para poder ofrecer el dispositivo más económico, pero aunque vaya cambiando, encontrarnos toda una franja dedicada a los anuncios resta "limpieza" a la interfaz. Un añadido al que te acostumbras rápidamente pero que resta puntos en el resultado final.

Amazon Fire TV Stick 4K Max, la opinión de Xataka

Amazon ha ido perfeccionando tanto su Fire TV Stick que ya resulta difícil pedirle que mejore a nivel de hardware. Con el Fire TV Stick 4K Max tenemos un mando que no tiene casi nada que envidiar a los propios de televisión, un rendimiento más que suficiente y una experiencia a nivel de reproducción y estabilidad envidiable. Si lo que estamos buscando es un reproductor para la tele, el Fire TV Stick 4K Max cumple con la mayoría de cosas que podemos pedirle.

Como nota discordante está el propio ecosistema de Amazon. Ahí hay poco que hacer. Llama la atención la presencia de publicidad y previsiblemente sigamos viendo cambios en la interfaz. Aún así, la mayoría de usuarios sabrá sacarle provecho.

El Fire TV Stick 4K Max es la mejor opción de Amazon para comprar hoy en día si buscamos un reproductor multimedia. El gran rival del Chromecast y un dispositivo tremendamente interesante a la que lo encontremos rebajado.

Su rival directo es el Chromecast con Google TV, que ofrece un rendimiento similar, Android TV y un mando con menos opciones. A cambio añade la aplicación de HBO, que extrañamente sigue sin hacer acto de presencia en Fire TV OS. Como el dispositivo de Google, el Amazon Fire TV Stick 4K Max llega con un precio de partida bastante elevado.

Por 64,99 euros se antoja difícil recomendar un producto de estas características, ya que al final estamos ante un complemento para el televisor. Sin embargo es conocido que Amazon suele rebajar considerablemente su precio a través de varias ofertas y aquí sí es donde creemos que merece la pena pagar algo más por conseguir este Fire TV Stick 4K Max.

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) Hoy en Amazon por 38,99€

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.