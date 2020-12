14 apps, webs y servicios para hacer el amigo invisible digitalmente

El amigo invisible es una de las grandes tradiciones navideñas, una que sirve para que todos los integrantes de una familia o grupo de amigos tenga su regalo sin que todos tengan que gastarse un dinero para varias personas. Se sortea quién le regala a quién, y hoy te traemos 14 ideas para organizar tu amigo invisible digitalmente, con aplicaciones y páginas web.

Vamos a ofrecerte estas ideas en formato de lista, organizando las aplicaciones o nombres de cada una de las ideas por orden alfabético. Vamos a tener tanto las clásicas páginas y aplicaciones diseñadas para esto como otros servicios y métodos con los que podrás hacerlo en otras apps como Telegram, Discord o Slack entre otras, gracias al trabajo de terceros.

Amigo invisible 22

Se trata de una aplicación multiplataforma especialmente dedicada a la creación del amigo invisible, y que podrás descargar tanto en dispositivos Android como en iOS. Destaca por poder configurar hasta el mínimo detalle del sorteo, siendo una de las aplicaciones especializadas más completas que te puedes encontrar en cuanto a opciones.

Vas a poder crear varios grupos entre los que organizar los amigos invisibles, pudiendo organizar en cada uno aspectos como el presupuesto máximo, la fecha límite o las condiciones para los regalos que hay que enviar. Solo una persona se encarga de ello, y el resto recibirán los resultados por correo o por WhatsApp. La app tiene una versión premium de 3,19 euros que elimina la publicidad y permite añadir excepciones y editar los miembros de los grupos.

Enlace: Android e iOS

Amigo Invisible App

Una humilde aplicación independiente que solo tiene una versión para Android, aunque cuenta a su favor con ser totalmente diferente al resto. Está creada para hacer el sorteo de amigo invisible de forma presencial, por lo que no tendrás que escribir correos electrónicos ni nada parecido.

El funcionamiento es bastante sencillo. Primero tienes que añadir a las personas que vayan a participar, y luego podrás especificar las excepciones que quieras para que a algunos no les toquen determinadas otras personas. Al final, la aplicación te irá indicando a qué persona le toca coger el móvil, y cada uno recibirá un nombre como si lo sacase de un tarro.

AmigoInvisible.info

Una página web muy completa que está enfocada a la organización de un amigo invisible. Tiene un pequeño extra de complicación al tener que crear un nombre y contraseña para el grupo que vayas a organizar, aunque con esto te garantizas que se trate de un grupo único y que otras personas o participantes no puedan entrar a manipularlo. besos

Una vez hayas creado el grupo, tendrás que ir añadiendo los nombres y correos electrónicos de los participantes, pudiéndoles invitar a entrar con una dirección a la que podrás acceder desde el navegador o su aplicación móvil. Haciendo esto, los participantes podrán crear sus listas de deseos para decir lo que les gustaría recibir, e incluso se pueden imprimir las etiquetas para los regalos.

AmigoInvisibleOnline.com

Se trata de otra página web que busca la sencillez por encima de todo, y que una única persona lo pueda organizar todo sin problemas. Vas a poder añadir tu lista de amigos uno a uno o importar un Excel donde lo tengas todo organizado. Y es simplemente eso, crear tu lista de participantes y añadir el mensaje que quieres que le llegue a cada uno junto al resultado.

En la lista de las personas que participan tienes que añadir el nombre y el correo electrónico de cada uno. También tendrás el campo de excepciones, para que puedas hacer por ejemplo que las parejas no se puedan regalar entre ellos. Y es eso, creas la lista y procedes para que la web realice el sorteo automáticamente y le envíe por correo electrónico a cada uno quién le ha tocado.

Bot para Telegram

Si eres usuario de Telegram seguro que ya sabes el potente sistema de bots que posee, y por lo tanto, era lógico que alguien acabase haciendo uno para el Amigo invisible. De hecho hay varios, pero Secret Santa bot es de código abierto y tiene todas sus entrañas expuestas en Github para evitar malas sorpresas, por lo que es muy de fiar.

El bot está creado para ser utilizado en grupos con un máximo de 30 participantes. La parte positiva es que es extremadamente sencillo: pones el bot en un grupo, le pides a la gente que lo inicie cada uno, y luego el bot realiza el sorteo.

Correo electrónico con AmigoInvisible.com.es

Esta es una página muy muy básica y sencilla, que se centra en permitirte hacer el sorteo a través del correo electrónico. Esta es una función que tienen varias otras herramientas de esta lista, pero esta es posiblemente su versión más simplificada. Pones los nombres de los participantes, sus correos, quién es pareja de quién para que no se regalen entre ellos y le das a la opción de sortear.

Mi Amigo Invisible

Otra aplicación para hacer el sorteo del amigo invisible desde el móvil, aunque en este caso es exclusiva para iOS. En esta ocasión, se trata de una aplicación que sólo está disponible en iOS. La aplicación te ofrece una plantilla muy fácil de rellenar para que no te compliques demasiado en el proceso.

Lo que tienes que hacer es poner los participantes, la fecha en la que hay que entregar los regalos, y los correos electrónicos de las personas. También puedes añadir excepciones, decidiendo qué personas no le pueden tocar a otras concretas, y la aplicación realizará el sorteo aleatoriamente y le enviará a cada persona a quién le ha tocado por correo electrónico..

Enlace: iOS

DeDoMaN

Esta es una web con versión móvil que busca servir para hacer diferentes tipos de sorteo, desde el amigo invisible hasta decidir quién paga una cena o a quién le toca conducir. Aquí, a la hora de hacer el amigo invisible puedes hacerlo presencial o en diferido, mostrando los resultados en pantalla para todos o mandándole a cada uno un correo con el resultado.

La forma de proceder es extremadamente sencilla, y solo tienes que poner los nombres y correos electrónicos de las personas que vayan a participar. Puedes crear grupos dentro de tu grupo de sorteo, de manera que quienes están en el mismo grupo no puede tocarles otros del mismo grupo, perfecto para separarlo por unidades familiares.

Elfster

Elfster posiblemente sea una de las aplicaciones más completas que tienes a la hora de crear tu sorteo de amigo invisible. Tiene muchísimas opciones, pero la parte negativa es que tanto la web como la aplicación está en inglés y con precios en dólares, por lo que deberás adaptarte un poco a ello y no todos lo van a entender.

Este servicio permite que cada participante se cree un perfil con su wishlist de regalos, que luego puedes compartir. También tiene un planificador para tus diferentes eventos de entrega de regalos, y con los perfiles se pueden organizar los Secret Santa o amigos invisibles. También exigirá crearse una cuenta.

Generador del Amigo Invisible

Un servicio web que te permite organizar el amigo invisible por correo electrónico o SMS. Utiliza una interfaz que divide el proceso en tres pasos para tratar de hacerlo todo lo más sencillo y simple posible, aunque si estás acostumbrado a otras apps no siempre será efectivo.

En el primer paso, tienes que ingresar los nombres de todas las personas que quieras que participen. Luego, tendrás que configurar exclusiones para que a determinadas personas no les toque otras, y por último terminarás con los detalles relacionados con el intercambio de los regalos.

Secret Gift

Otra pequeña aplicación de amigo invisible, en este caso también exclusiva para Android. Como en casi todas las demás, vas a poder añadir la lista de participantes con su correo electrónico, una hora y fecha de entrada, una descripción para los tipos de regalos, e incluso un límite de precio para que todos tengan regalos parecidos.

La particularidad de esta alternativa es que puedes establecer una ubicación para la entrega de regalos usando el GPS del móvil, lo que le abre la puerta a poder organizar esto con gente de otras ciudades y quedar en un punto concreto. Además, cada persona podrá poner en su ficha tres regalos entre los que elegir a la hora de regalarles algo.

Slack, Discord o Zoom

Existe una aplicación que te permite organizar el amigo invisible en Slack, Discord o Zoom, este último en fase beta todavía. Para empezar, cuando entres en su web solo tendrás que pulsar en el botón para añadir a una de estas tres plataformas, y te llevará al proceso para vincular el bot con el servicio y el canal que tengas dentro de él.

Una vez hayas conectado la web con tu perfil en uno de estos servicios, se te mostrarán todos los usuarios de tu equipo para que elijas quienes quieres que participen, y cuando lo hagas el servicio se encargará de hacer el sorteo e informar a los participantes.

SoyTuAmigoInvisible.com

Esta es otra herramienta para realizar el sorteo de amigo invisible a través de una página web, y destaca sobre todo por su simplicidad y facilidad de uso. Para que no haya dudas en principiantes, organiza el proceso en cinco pasos diferenciados para que no te pierdas ningún paso ni se te olvide nada. Vamos, que es una web para que quienes no saben organizar un amigo invisible puedan hacerlo.

El primer paso es la introducción, y en el segundo tendrás que elegir la fecha en la que quieres que se entreguen los correos con los resultados. Luego tendrás que añadir los participantes, y en el cuarto paso escribir el importe máximo para los regalos. Una vez lo hagas, llegarás al último paso en el que sólo te queda escribir el nombre del sorteo y una descripción con los detalles. Desafortunadamente, aquí no podrás poner excepciones.

WhatsApp en el amigo invisible

También vas a poder organizar el amigo invisible por WhatsApp, aunque evidentemente no es una opción hacerlo en un grupo que tengas creado, porque todos podrían verlo todo. Tienes dos opciones. La primera es que una persona se encargue de todo, aun a sabiendas de qué le ha tocado a cada uno. Sería hacer el sorteo en su casa por su cuenta, y luego encargarse de ir uno por uno diciéndoles por mensaje a cada uno quién le ha tocado.

Y luego está la opción de utilizar aplicaciones de terceros. Aquí también tienes dos alternativas. Algunas aplicaciones permiten generar enlaces que enviar a los participantes para ver los resultados de cada una, pero hay otras que permiten enviar resultados por WhatsApp, como AmigoInvisible 22 y varias otras apps. La forma de proceder dependerá de cada una, pero suelen ser bastante sencillas y con este método nadie sabrá quién le ha tocado a quién, iréis todos a ciegas como debería ser.