Resumen del Salón de Ginebra 2018: todos a muerte contra Tesla

El Salón de Motor de Ginebra 2018 nos ha hecho hablar de neumáticos con musgo, robotaxis del futuro, coches completamente autónomos pero, sobre todo, de coches eléctricos. Y más en concreto, de Tesla.

Paradójicamente la empresa de Elon Musk no tuvo presencia en la 88 edición de este emblemático salón europeo, pero el mensaje de los fabricantes tradicionales fue tan claro como la publicidad que colgó Hyundai a las puertas del recinto de Ginebra.

Ese desafiante "Tu turno, Elon" no es más que una muestra del machete que le están enseñando los fabricantes tradicionales a Tesla. Y en Xataka nos hemos dado un paseo por el Salón para ver exactamente qué "Tesla killers" nos encontramos.

Hyundai Kona EV

Empezamos nuestra búsqueda con el desafiante, Hyundai, que expuso su Kona EV (sí, amigos gallegos, ya lo sé). Es el primer SUV eléctrico de la compañía coreana.

Hay dos versiones con potencias diferentes: la de acceso, con motor eléctrico 99 kW o 135 CV, y una autonomía de 300 kilómetros, y la más avanzada, con 150 kW o 204 CV y una autonomía de 470 kilómetros. Este último se pone de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una velocidad punta de 167 km/h.

Tendría disponible una carga rápida capaz de rellenar el 80% de la batería del vehículo en 80 minutos en una toma de 100 kW.

Aún no hay nada oficial sobre precio y lanzamiento, aunque se espera que llegue a los concesionarios en verano de este año y que se sitúe en el rango por debajo de los 30.000 euros antes de impuestos, lo que le sitúa en competencia directa con Nissan LEAF o Renault ZOE.

Volkswagen I.D. VIZZION

Volkswagen presentó nuevo miembro de su familia I.D. Ya conocíamos el SUV I.D CROZZ, con autonomía de 500 km; el I.D BUZZ, que supondrá el regreso de su icónico microbus en formato eléctrico; y el I.D, que originó la gama.

En Ginebra, el fabricante alemán presentó el I.D VIZZION, una berlina eléctrica con un modelo de producción previsto para 2022. La idea es que primero sea un coche eléctrico con volante y pedales, pero poco después, ya en 2025, se convierta en un coche autónomo de nivel 5, el máximo de todos y en el que los conductores no hacen falta para nada.

Sin embargo, el gancho principal en la presentación de este vehículo fue su autonomía: 665 kilómetros. Es la cifra que promete VW y que será posible a a una batería de 111 kWh y a dos motores eléctricos, uno delantero de 75 kW y otro trasero de 150 kW (225 kW en total).

Para fardar de elementos tecnológicos, la empresa alemana especificó que el I.D VIZZION estará dotado de inteligencia artificial, control por voz, asistente virtual y vendrá con unas HoloLens para proyectar una interfaz mientras vamos montados dentro, aunque tampoco ofreció muchos detalles más.

Porsche Mission E Gran Turismo

También del grupo Volkswagen, Porsche enseñó en Ginebra su Mission E Gran Turismo, que es una especie de mezcla entre el Mission E y el Cayenne y que parece tener un rival claro en mente: el Tesla Model X.

Cuenta con dos motores eléctricos que logran una potencia máxima de 440 kW (590 CV) y Porsche asegura que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos (el Model X lo consigue en 2,9 segundos). Su velocidad punta sería de 250 km/h.

Tiene 500 kilómetros de autonomía y dispone de carga rápida (que con 15 minutos daría para 400 kilómetros).

Todavía se trata de un concepto y antes Porsche lanzaría el Mission E "estándar", previsto para que llegue al mercado a finales de 2019. Será el primer eléctrico de Porsche.

Rimac C_Two

Rimac atrajo muchas miradas hace un par de años por su Concept One, un superdeportivo eléctrico con 1.088 CV. Por eso había expectación ante el Concept Two, o C_Two, que el fabricante croata ha enseñado en Ginebra.

El objetivo que tienen con este nuevo modelo es convertirlo en el coche más rápido del mundo. Ahí es nada. 1.940 CV, una velocidad punta de 412 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos (un poco más rápido que el Tesla Roadster).

Para lograr los 650 kilómetros de autonomía, Rimac ha dotado al C_Two de una batería enorme de 120 kWh. Además, pretende ser coche autónomo de nivel 4.

Se fabricarán solo 150 unidades en todo el mundo, costará (probablemente) menos de un millón de euros y se espera que los primeros envíos se hagan este mismo 2018.

Škoda Vision X

Škoda Vision X es el primer vehículo en la historia del fabricante checo en tener un motor a gasolina y GNC (gas natural comprimido), además de un motor eléctrico. Desde 2019 y hasta 2025, Škoda planea electrificar la gran mayoría de su parque de coches.

Este Vision X es un SUV que podrá impulsarse por medio del motor térmico (recordamos, por gas o gasolina) con un rendimiento de 130 CV. Como curiosidad, podrá recorrer hasta dos kilómetros usando la energía eléctrica acumulada en las baterías.

¿Autonomía? 650 kilómetros. En aceleración tenemos el 0 a 100 km / h en 9,3 segundos, y una velocidad máxima de 200 km/h.

No hay planes de lanzamiento concretos para este modelo. De hecho, el nombre tampoco parece ser definitivo.

Polestar 1

La marca deportiva del Volvo Car Group ha traído por primera vez a Europa el Polestar 1, que podrá reservarse a partir de la semana que viene previo depósito de 2.500 dólares. La intención es fabricar unos 500 al año y dicen que ya tienen unos 6.000 clientes (que pagarán entre 130.000 y 150.000 euros).

Tiene un cuerpo de fibra de carbono y 600 CV de potencia (447 kW). Al parecer, será capaz de hacer trayectos de hasta 150 kilómetros usando energía eléctrica.

Como "curiosidad tech", puedes abrir el coche sin necesidad de llave gracias a una aplicación propia para Android o iOS (con la que también puedes habilitar el acceso a otras personas).

Polestar solo tiene el 1 ahora mismo, pero tiene intención de lanzar dos coches eléctricos más en los próximos diez años. El Polestar 2 probablemente sea un sedán y el Polestar 3 será un SUV.

Honda EV

Vía MobileGeeks.de

Catalogar al adorable Honda EV como "Tesla killer" es, probablemente, bastante atrevido, pero la compañía japonesa ha confirmado que este eléctrico urbano llegará a Europa en 2019 y empezará a aceptar pedidos a partir de principios del mismo año que viene.

El diseño es retro, vendrá con su propio asistente de voz integrado (que han llamado Honda Automated Network Assistant) y tiene capacidad para cuatro personas.

El problema es que Honda no ha dicho nada aún sobre su batería, autonomía, velocidad, precio, etc. Al menos se lleva el premio a coche cuqui de Ginebra 2018, ¿no?

También hay una variante deportiva, el Honda EV Sports, un biplaza que luce así y del que tampoco tenemos detalles:

Jaguar I-PACE

El Jaguar I-PACE es el primer coche 100% eléctrico de la compañía británica. Con 480 km de autonomía, 400 CV y aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos es uno de los rivales más directos del Tesla Model X.

Cuenta con dos motores eléctricos, baterías de ion-litio de 432 celdas con capacidad de 90kWh, capaces de cargarse un 80% en cuarenta minutos.

Se puede comprar ya en España desde los 79,100 euros (el Model X sube por encima de 100.000 €) y, sin duda, es uno de los que más le puede plantar cara a la marca de Elon Musk.

Bentley Bentayga Plug-In Hybrid

Bentley ha traído a Ginebra su primer híbrido enchufable, el Bentayga Plug-In Hybrid, que monta un motor a gasolina 3.0 V6 Twin-Turbo con un propulsor eléctrico y que supone el primer paso a la electrificación del fabricante de lujo británico.

Su mayor inconveniente es la autonomía: tan solo 50 kilómetros por cada recarga. Con toma convencional tarda en cargarse uns 7,5 horas y con uno especial que han llamado Wallbox, diseñado por Philippe Starck y que vemos arriba en la foto, el tiempo de cargar bajaría a 2,5 horas.

Tiene una potencia de unos 450 CV y Bentley asegura que se podrá comprar a partir de la segunda mitad de este mismo año, aunque aún no ha dado precios (el Bentayga W12 son casi 240.000 euros).

Pagani

El fabricante del argentino Horacio Pagani aún no ha presentado ningún modelo "Tesla killer", pero ya ha confirmado oficialmente que tiene a un equipo de 20 personas trabajando en el que será el primer vehículo 100% eléctrico de la marca.

Primero actualizarán su actual modelo, el Huayra, (el que aparece en la foto superior es el Zonda, que es el que tenían expuesto en Ginebra), y le sustituirán el doble embrague por el cambio manual (sí, has leído bien), pero nada de ser híbrido, que es una de las principales tendencias actuales en el motor. En su lugar, montará una evolución del V12 AMG.

Más adelante, ya en 2025, planean lanzar ese coche eléctrico y, aunque no hay más detalles, seguro que es una apuesta por los superdeportivos y la fibra de carbono, sellos de Pagani.

Lo que sí ha negado con rotundidad Horacio es que sus coches sean autónomos en algún momento: "nuestros coches son para ser conducidos", sentencia.

Tranquilo, Elon

Cada vez más los fabricantes están apostando por la electrificación de sus flotas, y más teniendo en cuenta que muchas ciudades ya están prohibiendo acceder al centro a coches diésel. Alguna, como Toyota, ya renuncia a los diésel porque casi el 80% de sus ventas son ya modelos híbridos.

Otras, como Renault, nos confiesan que el terreno de Tesla les queda lejos por precio y que no planean meterse ahí por el momento. Prefieren modelos más asequibles como el nuevo Zoe, con 110 CV, 300 kilómetros de autonomía.

Sin embargo, y viendo el panorama en este Salón de Ginebra 2018, yo no me pondría muy chulo con Musk, ¿no? No olvidemos que hace unas semanas puso un Tesla en el espacio.

En Xataka | De Tesla, coches autónomos y pilotos automáticos: confusiones mortales