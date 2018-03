El Rimac Concept Two será el coche eléctrico más rápido en la carretera: más de 410 km/h

Si el futuro Tesla Roadster presume de una cifras de escándalo, atentos al Rimac Concept Two porque le bate en varias de ellas. De entrada lo hace en aceleración y velocidad punta. ¡Y vaya diseño!

Cuatro motores eléctricos para un total de casi 2000 CV

La otra guerra en el mundo de los coches eléctricos se libra en un ámbito que a muchos nos pilla sentados en el sofá y con palomitas. Los superdeportivos eléctricos no pasan desapercibidos para nadie y menos con cifras de récord como las del recién presentado Rimac Concept Two.

El Rimac Concept Two bate todos los récords a nivel de potencia y velocidad punta y máxima del ecosistema eléctrico de carretera, pero no puede hacerlo en autonomía

La segunda generación del deportivo eléctrico del fabricante europeo será una realidad este mismo año y lo hará con un elemento llamativo que alimentará un exterior de alto nivel y con fabricación en fibra de carbono: un conjunto de motores de casi 2000 CV. En concreto son cuatro con una potencia total de 1914 CV, casi el doble de lo que ofrecía Rimac en su primer coche eléctrico de corte deportivo, que se quedó en 1073 CV.

Con esa potencia, el Rimac Concepy Two puede conseguir una aceleración de 0 a 100 en 1,85 segundos, lo que supone batir por muy poco al futuro Tesla Roadster, que lo podía hacer según Tesla en 1,9 segundos. Esas cifras de aceleración no se quedan ahí y por ejemplo en 4,3 segundos ya podríamos conducir este Rimac Concept Two a más de 160 km/h.

Respecto a la velocidad punta, el fabricante apunta una cifra que supera los 410 km/h, convirtiéndose así en el deportivo eléctrico de consumo más rápido hasta la fecha. Siendo un coche eléctrico, no hay que dejar de prestar atención a la autonomía. Aquí, pese a las cifras altas, no queda el primero. Sus baterías para un total de 120 kWh se quedan por debajo de los 650 kilómetros.

La tecnología tampoco falta en la ficha técnica de este futuro coche de calle. Será según el fabricante un futuro coche autónomo de nivel 4, no sabemos si desde el inicio, que vigilará su entorno con sensores LIDAR y múltiples cámaras.

El modelo anterior fue una realidad del que se fabricaron (y vendieron) 8 unidades. De este Concept Two el fabricante croata tiene previsto crear más de 150 unidades, pudiendo entrar las primeras ya en este mismo 2018. Si te interesa, prepara al menos un millón de euros para hacerte con uno.