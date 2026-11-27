La ambición de WhatsApp no tiene límites. Ya sabemos cuál será su nuevo negocio: comercializar eSIM de datos para que puedas comprarlas e instalarlas desde la propia app. Y será a corto plazo porque la compañía ya está en conversaciones con algunos operadores para ponerlo en marcha.

Esta misma semana, mi compañero José García le pedía a WhatsApp que parara. Y no es para menos, el popular servicio de mensajería acaba de estrenar los mensajes programados y, al parecer, está trabajando también en incorporar stickers con sonido.

Lo que comenzó siendo una sencilla aplicación para enviar mensajes está convirtiéndose en un complejo servicio con opciones que nadie ha pedido y unasuscripción WhatsApp Plus para hacer negocio. Las eSIM son un mercado demasiado goloso para no hincar el diente y WhatsApp no va a desaprovecharlo.

La eSIM de WhatsApp, en camino

"¿Qué pasaría si WhatsApp pudiera funcionar en cualquier lugar del mundo al que vayas sin ningún problema?". Con esa frase, el máximo responsable de WhatsApp, Kunal Shah, ha confirmado que ya están trabajando en incorporar la opción de comprar una eSIM dentro de la aplicación "para que puedas seguir enviando esos stickers sin ninguna interrupción".

Imagen: WABetaInfo

En el blog de WhatsApp, la compañía ha comentado sus intenciones de "facilitar aún más la conexión cuando viajas" y "ayudar a las personas a hacer lo que necesitan en WhatsApp". Para ello, ha anunciado una nueva forma de comprar e instalar una eSIM de datos con solo unos toques y sin salir de la aplicación.

De esa manera, "cuando aterrices, podrás seguir usando WhatsApp con tu mismo número de teléfono como lo harías normalmente sin tener que buscar el quiosco del aeropuerto más cercano para comprar una tarjeta SIM local, buscar una cafetería con WiFi ni acumular cargos de itinerancia de datos".

WhatsApp ya está trabajando con proveedores de eSIM y operadores de todo el mundo, como Jio, Smart Axiata, Smart Communications o Verizon, y se ha comprometido a implementar "pronto"esta función en algunos países: "cuando esté disponible para ti, lo verás directamente en la aplicación", ha explicado la compañía.

En España, por el momento, no sabemos cuándo se lanzará, de la mano de qué operador y a qué precios estará disponible. No obstante, WABetaInfo adelanta que 1Global será uno de los proveedores y 1Global ya mantiene acuerdos con Orange en nuestro país.

Imagen de portada | Generada con IA

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