WhatsApp ha tomado esta semana dos decisiones (una y media, realmente) a las que habría que darles una vuelta. La primera: los mensajes programados. La segunda, o la media, los stickers con sonido que, de acuerdo a WaBetaInfo, están en el horno. No lo veo. No lo veo, pero para nada, y en algún momento alguien debería decir "basta".

Los mensajes programados son una mala idea. Y lo son porque no puedo evitar recibirlos. Nadie evita que un amigo con mala baba o, realmente, cualquier persona, me envíe un mensaje programado a las cuatro de la mañana. Es más, nadie evita que el fontanero (al que tienes guardado porque hace diez años te arregló el bajante de la cocina) te programe un mensaje el 1 de enero de 2027 a las 00:01 deseándote feliz año nuevo con una foto hecha por IA y el texto "Fontanería y Albañilería Hermanos Pernía" en grande.

A lo mejor soy yo, pero estoy seguro de que, en el día a día, hay pocos contextos no profesionales en los que sea realmente necesario programar un mensaje. Es más, un mensaje programado va en contra del propio concepto de mensajería instantánea. En cualquier caso, si este fin de semana te apetece programar un mensaje de feliz cumpleaños a todos tus familiares para así poder olvidarte de ello, no te cortes.

Así se le ven los mensajes programados | Imagen: Xataka

¿Podría WhatsApp haber dedicado el tiempo invertido en esto en, no sé, arreglar la transcripción de audio para que funcione en condiciones? ¿O en un ajuste que me permita no aceptar envíos de notas de audio? Podría, pero en su lugar ha preferido volver a optar por un enfoque que favorece al emisor (que se quita de la cabeza enviar un mensaje) y perjudica al receptor (que se ve expuesto a posibles abusos del sistema de programación).

Los stickers con audio son un peligro. Si algo nos ha enseñado WhatsApp con los stickers es que hay cero unidades de filtro. Cualquiera puede crear un sticker de cualquier cosa, CUALQUIER cosa, sin permiso de nadie. Con los stickers sonoros nos enfrentamos a otro de esos casos en los que una mala pulsación nos puede jugar una mala pasada.

Yo entiendo la lógica al pensar que puede ser divertido que un sticker de un amigo con una risa graciosa suene. Lo entiendo, de verdad, pero sabe Dios que alguien va a tardar cero coma en crear un sticker aparentemente inocente con un sonido de un orgasmo a todo volumen. Somos seres simples y estas cosas hay personas a las que les siguen haciendo gracia. Quiero decir, todavía no hemos superado lo de ir sin auriculares en el transporte público o en la calle, o lo de escuchar las notas de voz con el altavoz. Ahora también vamos a tener que escuchar los stickers de los demás.

Novedades de barra de bar. WhatsApp suele diseñar funciones pensando en la comodidad del emisor o en el "factor novedad" de barra de bar, mientras que la fricción, el ruido y los marrones se los come el receptor. Otro ejemplo claro es la pestaña "Novedades" y las comunidades.

Antes eran los estados de tus amigos (y del fontanero), pero esta pestaña se ha convertido en un escaparate de teletienda interminable donde los estados conviven con canales, publicidad y contenido que nadie pidió, como si entrar a ver una foto de un colega exigiera atravesar una feria ambulante.

Y las comunidades. Ay, las comunidades, esas en las que hay que estar porque "hombre, ¿cómo no vas a estar en la comunidad de la comunidad de vecinos?". Esa en la que un "buenos días" a las siete y media o un enlace sin contexto despierta o interrumpe a veinte personas de golpe, hace que cinco desconocidos se enzarcen en una pelea por política... Basta, basta ya, que yo solo quiero enviar mensajes, por favor.

Imagen de portada | Dimitri Karastelev

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