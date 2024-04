WhatsApp aplica hoy, 11 de abril de 2024, sus nuevas condiciones: qué cambios hay y cómo te afectan

Tal y como estaba programado, las nuevas condiciones de WhatsApp ya han entrado en vigor. Durante los últimos meses, el servicio de mensajería de Meta ha ido avisando a los usuarios para que acepten los nuevos términos, términos que se ha actualizado con el objetivo de acomodar la normativa de la Unión Europea. A continuación repasaremos estas nuevas condiciones, qué significa y cómo nos afectan.

¿Normativa europea? Sí, las ya por todos conocidas Ley de Servicios Digitales (DSA) y Ley de Mercados Digitales (DMA). Estas normativas han puesto el panorama tech patas arriba y han conseguido, por ejemplo, que Apple admita tiendas de terceros y que apps como WhatsApp tengan que ser interoperables. De hecho, ese es uno de los grandes cambios.

Cambio número 1: interoperabilidad. Efectivamente, la primera novedad es la interoperabilidad. A partir de hoy, 11 de abril, WhatsApp esta obligada a ser interoperable, es decir, a que se pueda usar con otras aplicaciones de mensajería. Eso significa que desde WhatsApp será posible hablar con usuarios de Telegram. Esa es la idea, pero la realidad es que actualmente ninguna app es compatible. Es técnicamente posible, pero no hay opciones.

Sabemos que los chats de aplicaciones de terceros aparecerán en su propio apartado dentro de la pantalla principal de los chats, de manera que estarán separados de las conversaciones WhatsApp-WhatsApp. Conviene destacar que las apps que nos envíen mensajes no tienen por qué tener el mismo cifrado de extremo a extremo que WhatsApp.

Chats de terceros en WhatsApp | Imagen: Xataka

Cambio número 2: edad mínima. Hasta ahora, la edad mínima para usar WhatsApp era de 16 años. Ahora, con las nuevas condiciones, pasa a ser de 13 años. Esa es la teoría, la realidad es que WhatsApp no ha detallado cómo planea verificar la edad de los usuarios.

Cambio número 3: transferencia de datos. El tercer y último cambio tiene que ver con la transferencia de información. WhatsApp debe transferir datos a nivel internacional para permitir que, por ejemplo, podamos hablar con personas de todo el mundo. Esto, en ningún caso, afecta al cifrado de extremo a extremo, que seguirá funcionando como hasta ahora.

Para proteger dicha información, WhatsApp se basa en decisiones de adecuación, es decir, "decisiones de la Comisión Europea donde reconoce que ciertos países y territorios fuera del Espacio Económico Europeo garantizan un nivel adecuado de protección para la información personal"; el marco de privaciad de dato UE-EE.UU y unas "cláusulas contractuales tipo" aprobadas por la Comisión Europea "para las transferencias a servicios de mensajes interoperables de terceros y a los Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur".

No quiero aceptar las condiciones. Si sigues usando WhatsApp desde hoy, 11 de abril, estarás aceptando estas condiciones. En caso de no querer, desde WhatsApp enlazan a esta página en la que explican cómo solicitar la información de tu cuenta y cómo eliminar tu cuenta. En otras palabras: seguir usando WhatsApp es sinónimo de aceptar estas condiciones que, realmente, no suponen cambios mayores en la experiencia diaria.

Imagen | Xataka

En Xataka | "El lunes no contéis conmigo": la dimisión involuntaria y por WhatsApp de un trabajador avalada por el Supremo