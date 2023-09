Interoperabilidad de WhatsApp: qué es, qué podrás hacer y cuándo se podrán enviar mensajes de WhatsApp a otras apps

Vamos a explicarte qué es exactamente la interoperabilidad de WhatsApp para la que se está preparando la red social. Se trata de una tecnología que cambiará WhatsApp para siempre, abriendo la aplicación para poder usarla para conectarse y escribir a personas que usen otras aplicaciones de mensajería, como Telegram.

Este cambio no ha venido por iniciativa propia, sino que se da después de que la Unión Europea le obligue tras nombrarla una de las aplicaciones "guardianes de acceso", y la obligue a cumplir con las máximas obligaciones de la Ley de Mercados Digitales (DMA) o serán multadas con hasta el 10% de sus ingresos globales anuales. Entre las obligaciones está abrirse a la interoperabilidad.

Qué es eso de la interoperabilidad

Cuando hablamos de la interoperabilidad de WhatsApp, nos referimos a que la aplicación habilite la posibilidad de que sus usuarios puedan conectarse con los de otras aplicaciones de mensajería, como por ejemplo Telegram, iMessage y otros.

Esto quiere decir que podrás escribir mensajes desde tu WhatsApp a un usuario que use Telegram u otra app de mensajería, todo de una manera sencilla y sin demasiadas complicaciones para el usuario. Y lo mismo tendrán que hacer otras grandes empresas como Apple con iMessage, aunque estos están argumentando en contra de tener que hacerlo por tener menos usuarios.

Una cosa que debes saber sobre esta interoperabilidad es que WhatsApp estará obligada a permitir que puedas escribir a los usuarios de otras aplicaciones, pero no al revés. Telegram o Signal no están en la lista de "guardianes de acceso", por lo que no tienen la obligación de permitir que sus usuarios escriban a los de WhatsApp.

Esto quiere decir que con qué aplicaciones puedes hablar depende de las otras aplicaciones. WhatsApp tendrá la tecnología para contactar con otras, pero hará falta que desde otras se permita contactar con WhatsApp.

El pasado mes de febrero, ya hubo un grupo de trabajo de la Comisión Europea debatiendo sobre las alternativas técnicas para llevar a cabo esta interoperabilidad de manera que sea invisible y sencilla para el usuario final. Esto es algo que no va a ser sencillo técnicamente, pero WhatsApp solo tiene seis meses para llevarla a cabo.

Tal y como ha desvelado WaBetaInfo, en las últimas versiones beta de WhatsApp se ha añadido una entrada "Third-party chats", lo que parece indicar que la solución va a ser la de crear un espacio separado dentro de WhatsApp para implementar los chats con terceros. Vamos, que tendrás tu pantalla principal con los chats de WhatsApp, y luego otra con los de otras aplicaciones.

Qué vas a poder hacer y cuándo

La interoperabilidad de WhatsApp se va a desplegar en varias fases, y en cada una de ellas va a haber opciones distintas. Inicialmente solo podrás enviar mensajes de texto a usuarios individuales, pero con el tiempo esto tendrá que ir a más. Estos son los plazos:

6 de marzo de 2024: Deberá ser posible posible enviar mensajes de texto entre usuarios individuales desde otras aplicaciones a WhatsApp.

Deberá ser posible posible enviar mensajes de texto entre usuarios individuales desde otras aplicaciones a WhatsApp. 6 de septiembre de 2025: Deberá ser posible enviar mensajes de texto en grupos entre distintas aplicaciones.

Deberá ser posible enviar mensajes de texto en grupos entre distintas aplicaciones. 6 de septiembre de 2027: Deberá ser posible hacer llamadas y videollamadas, grupales o no, entre distintas aplicaciones.

Como puedes ver, se trata de plazos muy amplios, y va a pasar mucho tiempo hasta que podamos tener muchas conversaciones funcionales. Además, también es posible que WhatsApp intente alargar los plazos todo lo posible. Habrá que esperar para ver cómo va evolucionando todo.

