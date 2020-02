El nuevo Google Maps es como una red social: no solo es dónde vamos, Google insiste en saber qué nos gusta de cada sitio

Un año después de comprar Where 2 Technologies, Google anunciaba por primera vez su servicio de mapas gratuitos. Han pasado 15 años desde entonces y Google Maps, con más de 1.000 millones de usuarios, se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos. Maps sirve para viajar de un sitio a otro, conocer cuál es la ruta más corta y descubrir lugares. Y es que lo cierto es que Google ha ido actualizando progresivamente esta aplicación hasta convertirse en un centro de herramientas muy completo, que abarca bastante más de lo que inicialmente se propuso.

Ahora Google Maps se renueva por fuera y por dentro para celebrar este decimoquinto cumpleaños. En primer lugar tenemos un nuevo icono de Google Maps, pasando del mapa a la chincheta. Un pequeño reflejo de los cambios que tenemos en el interior, pues el objetivo de la aplicación es pasar de convertirse en una aplicación de "guía" a una app para "descubrir nuevos lugares y experiencias".

Google Maps se renueva con más visibilidad para las recomendaciones locales

Google Maps se actualiza hoy para Android e iOS, con un nuevo diseño que como ya se filtró hace unas semanas, elimina su menú lateral para pasar a una interfaz con cinco pestañas. Si anteriormente teníamos la pestaña de Explorar, 'Comunidad' y 'Para ti', ahora encontraremos las de Explorar, Desplazamientos Habituales, Guardados, Contribuir y Novedades.

Las nuevas pestañas se centran en aquellas secciones que Google Maps quiere potenciar, aunque todas ellas ya estaban disponibles anteriormente aunque fuera escondidas en otros menús. En la sección de Explorar es donde encontraremos información, reseñas y sugerencias de lugares y restaurantes cercanos. En total, unos 200 millones de lugares en todo el mundo según datos de la propia Google. En la pestaña de Desplazamientos Habituales tendremos la ruta más aconsejable para nuestros caminos diarios.

Pero son las últimas tres pestañas las más "sociales". En la de Guardados se podrá buscar y organizar planes para el próximo viaje, así como compartir recomendaciones de los lugares que hayamos visitado. En la de Contribuir se tiene una pestaña exclusiva para compartir nuestros conocimientos locales, desde carreteras hasta reseñas y fotos de comercios.

Un apartado que Google Maps ya disponía entre los ajustes y ahora consigue su propia pestaña para potenciar este aspecto y acercarse algo más a lo que proponen redes sociales como Foursquare. Para todos los interesados en evitar que Google Maps nos pida escribir reseñas de todos los sitios que visitamos, existe la opción en el menú de ajustes.

La última pestaña introducida es la de Novedades. Aquí es donde Google Maps nos sugerirá los locales o lugares de moda, sugeridos por expertos y editores locales. También será aquí donde veremos las recomendaciones de nuestra red o podremos chatear directamente con otros comercios. Una especie de feed con detalles sobre los sitios más comentados de nuestro alrededor.

"Influencers" de Google Maps

A finales del año pasado, Google Maps incorporaba una nueva función que representa muy bien esta deriva social que está adoptando su aplicación de mapas. Desde hace años existe la figura del Local Guide, usuarios que ayudan a mejorar Google Maps sin recibir dinero a cambio. Pero desde aquella nueva versión los usuarios pueden empezar a seguir los perfiles de los guías locales top.

Inicialmente fue un proyecto piloto en Bangkok, Delhi, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Osaka, San Francisco, Sao Paulo y Tokio, pero próximamente se expandirá a más ciudades con la llegada de este nuevo diseño y la pestaña de Novedades.

Google no especifica qué es un guía local top exactamente, si bien en las capturas de pantalla de la aplicación del ejemplo mostrado es de al menos nivel siete. Sería para usuarios de este nivel o superior que pueden empezar a ser considerados guías top y sus recomendaciones aparecerán en la pestaña del resto de usuarios. Es decir, de la misma forma que los tuits más populares salen en Explorar, con esta pestaña de Google se da visibilidad a las recomendaciones de los usuarios más activos. Y además se refuerza su visibilidad permitiendo al resto poder seguirles para recibir más recomendaciones de estos usuarios concretos.

Google tiene nuestro permiso de ubicación, pero no acceso a nuestra opinión

Con su aplicación de mapas, Google tiene acceso desde hace tiempo a nuestra ubicación. Desde el historial podemos comprobar todos nuestros movimientos, pero es que incluso aunque tengamos desactivado este permiso, Google es capaz de rastrear nuestra posición.

Esta posición la utiliza para multitud de datos, desde mejorar la predicción del tráfico hasta recomendarnos anuncios basados en nuestra posición. La ubicación es un dato clave, pero no suficiente. Y es que hay algo que a través de nuestro móvil no puede conseguir fácilmente. Se trata de nuestra opinión. Porque nuestro historial web o nuestros mensajes pueden decir mucho de nosotros, pero no siempre tienen por qué ser una buena representación.

En este punto es donde Google empieza a potenciar sus funciones sociales, para intentar que pongamos en sus servicios nuestra opinión. La nueva pestaña de Novedades y Contribuir son un buen ejemplo, pero también hay otras funciones que muestran cómo Google nos pide directamente nuestra opinión para intentar averiguar detalles que con los fríos datos resultaría más difícil.

Una de ellas es la de "predicciones de afluencia", donde basándose en viajes anteriores nos ayuda a ver si un tren o metro va muy lleno. Pero Google Maps también nos ofrecerá nueva información sobre estas rutas basada en las aportaciones de usuarios que ya la hayan recorrido. Esta funcionalidad se lanzará en todo el mundo a partir de marzo y su disponibilidad variará dependiendo de los países y las empresas de transporte municipal.

Algunos de los datos que Google y su vertiente social quieren conseguir son la temperatura del viaje, la accesibilidad, si hay vagón para mujeres, cuál es la seguridad en el vehículo o el número de vagones disponibles, esta última disponible solo en Japón. Una serie de información que complementará muy bien Google Maps, pero solo será posible tener gracias a las contribuciones de los usuarios. Una opinión que Google quiere que le demos y para conseguirlo están virando su aplicación de mapas hacia lo social.

