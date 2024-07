Llevo en Threads desde su lanzamiento y contra todo pronóstico me parece una plataforma mucho más amigable que Twitter

Twitter se ha convertido en X y no, no son lo mismo. No es que Twitter haya sido siempre una plataforma perfecta, pero desde la llegada de Elon Musk ha ido de mal en peor. La plataforma está llena de odio, cierto mal rollo, criptobros, estafas con Arguiñano de protagonista, NFTs y memes de perros y gatos robados y, de vez en cuando, un tweet interesante. Y sin embargo, no es fácil de salir de allí. Yo lo intenté en Mastodon, lo intenté en Bluesky. Todas las alternativas se me quedaban cortas.

Entonces llegó Threads, "el Twitter de Instagram" (como se llamará hasta el fin de los tiempos) y me encantó. Y aquí sigo, un año después junto a más de 175 millones de usuarios. Esta ha sido mi experiencia.

Ay, Twitter. Desde la llegada de Elon Musk, Twitter se ha convertido en un juego pay to win. ¿Quieres alcance? Paga. ¿Quieres funciones? Paga. ¿Quieres que la gente sepa que tú eres realmente tú? Paga. El colmo sería pagar por poder publicar y seguir usando las herramientas que antes tenía gratis para hacer el contenido que nutre a la plataforma a cambio de migajas, que es lo que se puede ganar con Twitter Premium (salvo que seas Mr. Beast). Y ojo, que incluso pagando cerca de diez euros al mes por el premium sigues viendo publicidad.

El tema del verificado fue también un golpe importante. No porque tener una insignia azul en el perfil tenga la más mínima importancia, sino porque no es trabajo del usuario verificar su identidad. Yo sé que soy yo. Si una red social se jacta de trabajar por tener usuarios reales es su trabajo, y solo su trabajo, verificar que dichos usuarios son reales. Pagar para poder decir "eh, que este es mi perfil" es hacerle el trabajo a la plataforma. Y ni eso, porque el verificado en Twitter ahora solo sirve para saber que un perfil está publicando memes virales para rascar unos euros.

Threads, un pequeño oasis. Alternativas las había, pero seamos claros: Mastodon lo usan muy pocas personas y Bluesky, que apuntaba maneras, se ha quedado en poca cosa. Threads, sin embargo, llegó pisando fuerte. Con algunos contratiempos en materia de privacidad que retrasaron su llegada a la Unión Europea y la evidencia de que se había lanzado deprisa y corriendo para no perder el impulso de las reacciones negativas hacia X, pero ahí estaba como una alternativa viable.

Empezó regular. A la aplicación le faltaban un par de yogures y el cliente web era muy mejorable. Además, el "Para ti" era horrible. No es que ahora sea la panacea, pero luego volvemos a esto. Sin embargo, Threads ofrecía, y ofrece, lo que tiene que ofrecer una red social enfocada al texto y a las interacciones: muchos caracteres (500, para ser exactos), subida de hasta diez fotos, subida de vídeos, encuestas, GIFs y hashtags. No hay más y no se necesita más para ser la alternativa a Twitter.

Hay que decir que se nota que desde Meta están trabajando en la app y que están apostando por ella. La aplicación se actualiza con mucha frecuencia, la comunicación de los desarrolladores y jefes de productos con la comunidad es buenísima y poco a poco, va mejorando. Threads no tiene nada que ver con lo que era hace un año y ver una plataforma crecer y mejora siempre gusta.

Cómo es vivir en Threads. Aunque siempre habrá gente particular con ganas de incordiar o cuya capacidad de comprensión lectora no alcanza para entender la ironía o el sarcasmo, en Threads se respira un ambiente bastante bueno. Da la impresión de que los usuarios están más predispuestos a hablar e interactuar de forma amable, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que Threads nace en Instagram que es, a todas luces, interacción pura y dura.

Que Threads se integre con Instagram tiene una ventaja: que la gente que nos sigue en Instagram puede seguirnos automáticamente en Threads. Eso permite una comunicación menos invasiva que con los mensajes privados. Poder contestar a un hilo con texto, en público, sabiendo que el creador busca interactuar y que los demás usuarios interactúen entre sí invita a hacerlo. No hay que formar una comunidad. La comunidad ya está hecha y se puede interactuar con ella desde el minuto uno de manera pública, no a través de mensajes directos. De hecho, Threads no tiene mensajes directos.

Threads, además, parece premiar el contenido que busca iniciar conversaciones, dar a conocer datos curiosos, el aprendizaje y el uso por diversión. Es decir, busca llevar la experiencia Instagram al texto, lo que hace que las interacciones sean más sanas. ¿Y he dicho ya que no tiene publicidad? Pues eso, no la tiene, pero no tengo pruebas y tampoco dudas de que acabará llegando.

Contenido. Si algo he aprendido estando en Threads es que es una red social muy enfocada a las conversaciones y al descubrimiento. No es una plataforma donde publicar enlaces a noticias o productos, sino que busca que descubras a personas con intereses afines. A mí, por ejemplo, me sale mucho contenido de videojuegos, manga, anime y tecnología. Y lo suyo ha costado, porque el algoritmo que domina el "Para ti" es un poco... de aquella manera.

Ese "Para ti" no es para mí. Si usáis TikTok probad una cosa: dadle 'me gusta' a una publicación que no sea de vuestro interés. Por ejemplo, dadle 'like' a un vídeo de alguien limpiando una alfombra. Veréis como, inmediatamente, el algoritmo asume que ahora quieres ver vídeos de gente limpiando alfombras. Pues el "Para ti" de Threads es igual o peor. No oses darle 'me gusta' sin querer a un hilo de algo que no te interese o curiosear un perfil porque entonces prepárate para inflarte de ver contenido similar.

Sin ir más lejos, yo cometí el error de mirar a un perfil que habla sobre estrategias de contenido en redes sociales hace poco y se me llenó el "Para ti" de gente o bien presumiendo de ser influencer, o bien hablando de lo que es ser influencer, o bien de los seguidores que ha ganado con un post viral. Una cosa es una interacción puntual y otra que esa interacción demuestre interés.

Siempre habrá gente dispuesta a todo por unos cuantos likes | Captura: Xataka

Por otro lado, hay muchos perfiles que buscan atención copiando y pegando hilos virales o traducidos del inglés, las típicas trampas de 'likes'. Hubo una hace unos días que era añadir "ver más..." al final de los posts para engañar a la gente y que pulsasen en la publicación, mejorando así artificialmente la retención de la misma. Y bueno, sobre lo de copiar contenido, hay veces que es para echarse a llorar.

¿Solución? Deslizar hacia la izquierda. ¿Para qué sirve? Para indicarle a Threads que ese tipo de publicaciones no te interesan. Combinando eso con unos 'me gusta' bien dados conseguiremos domar el "Para ti" y tener una experiencia mucho menos engorrosa. Y si el "Para ti" no te interesa lo más mínimo, siempre está bien saber que existe un feed ordenado cronológicamente para ver sola y exclusivamente el contenido de la gente que sigues conforme se publica.

Cosas que echo de menos de Twitter. La primera es un sistema de hashtags en condiciones. En Threads no hay hashtags como tal, sino temas. No existe el hashtag #OnePiece, sino que existe el tema "One Piece". Seguirlo es complicado y no queda demasiado bien cuando lo añades a las publicaciones. La segunda cosa es derivada de la primera: una lista de Trending Topics. Ahora mismo la pestaña "Explora" es poco más que un buscador de usuarios. Ahí pega una lista de temas candentes, sin lugar a dudas, y se está trabajando en ello.

Por último, echo de menos la presencia de los medios de comunicación. Una de las claves de Twitter es que permite seguir un tema en tiempo real y eso en Threads es más complicado. Hasta hace relativamente poco no había una API que los medios pudiesen integrar para publicar automáticamente en Threads, pero ahora que ya está es cuestión de tiempo que las plataformas de publicación automática como IFTTT o Buffer añadan el soporte. Eso, unido a un sistema de hashtags más intuitivo, convertiría a Threads en mi red social de cabecera.

Una de las cosas que necesita Threads es un buen sistema de hashtags y Trending Topics

El problema es que el alcance de las publicaciones se reduce muchísimo cuando hay un enlace y bueno, los medios de comunicación publican en redes sociales para generar tráfico, así que hay cierto trabajo que hacer en ese sentido.

En resumidas cuentas. Threads ha conseguido que desinstale Twitter del móvil y la añada al dock de aplicaciones, que para mí es sagrado. Creo que he encontrado en la plataforma de Meta un buen lugar para publicar mis cosas y los datos apuntan a que está creciendo, y más que lo hará cuando se integre del todo con el fediverso. No es una red social perfecta, pero las expectativas son buenas.

Aunque nunca habrá una red social como Tuenti.

Que vuelva Tuenti, por favor.

Imágenes | Xataka

