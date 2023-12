Threads ya tiene fecha para su llegada en la Unión Europea: cuándo y cómo desplegará Zuckerberg su alternativa a X

Incógnita despejada. O casi. Aunque aún no hay anuncio oficial ni tampoco demasiados detalles Meta ha deslizado ya cuándo desembarcará en la Unión Europea (EU) Threads, la plataforma con la que quiere echar un pulso a X, la otrora Twitter. Si accedes a la web de Threads desde la UE verás una cuenta atrás que finaliza el jueves 14 de diciembre. Algo similar ocurre si tecleas "ticket" en el buscador de Instagram, red social bajo el paraguas también de Meta. En ese caso verás un icono con forma de boletos. Al pulsarlo aparecerá una invitación personalizada a Threads y una cuenta regresiva hasta el mis día: el 14.

Esto es lo que se sabe de momento.

Una fecha marcada en rojo. No hay anuncio oficial, ni tampoco un comunicado que detalle cómo y dónde exactamente se desplegará Threads en la Unión Europea, pero Meta, la impulsora de la nueva red social, ha querido dejar algunas pistas elocuentes sobre su desembarco en el viejo continente. Dos, para ser más precisas. La primera está en la propia web de Theards.net. Si accedes desde la UE verás una cuenta atrás a la que le quedan, en el momento en el que escribo este artículo, poco más de cinco días y tres horas. Eso sitúa el lanzamiento de la nueva plataforma en la UE el próximo jueves, 14 de diciembre, a las 12.00 PM.

Y con invitación personalizada. La segunda pista deslizada por la multinacional tecnológica es igual de clara, aunque menos visible. Al teclear "ticket" en el buscador de Instagram aparece un pequeño icono que nos lleva a una invitación para Threads en la que figura nuestro nombre de usuarios junto a un QR y se precisa una fecha y hora: jueves 14 de diciembre a las 12 del mediodía. Por si quedasen dudas, el pase imita a una tarjeta de embarque y, además del código QR, lleva una ilustración en la esquina superior que recuerda a un sello de la UE.

Con misterio hasta el final. De la fecha ya se han hecho eco medios como Engadget o The Verge, que han consultado a Meta sobre cómo será el despliegue europeo y en qué países de la UE se activará la nueva red social el próximo jueves. De momento sin embargo no se conocen más detalles ni tampoco se ha lanzado un anuncio oficial. La fecha es novedad; el marco temporal, no tanto. La cuenta atrás se activa días después de que The Wall Street Journal desvelase que Meta preveía lanzar su nueva plataforma en la UE a lo largo de diciembre, antes de 2024.

Con meses de retraso. De cumplirse el calendario que acaba de deslizar Meta Threads desembarcaría en la UE antes de que finalice 2023, aunque con meses de demora con respecto al centenar largo de países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos, donde ya se estrenó a principios de julio. Allí incluso la Casa Blanca se ha dotado ya de su propia cuenta oficial. El retraso en la UE se explica principalmente por cuestiones relacionadas con la legislación y la regulación del mundo digital.

En verano Christine Pai, portavoz de Meta, apuntaba en concreto a la "inminente incertidumbre regulatoria" en una referencia velada a la Ley de Mercados Digitales (DMA) y sus directrices sobre la recopilación e intercambio de datos. En una línea similar apuntaba el responsable de Instagram, Adam Mosseri, que hablaba en julio de "las complejidades de cumplir con algunas leyes" . En concreto, el directivo se refirió a la DMA y la Ley de Servicios Digitales. Junto a otras big tech, Meta ha sido designada "guardian" de acceso por su masa de usuarios y peso, lo que las sujeta a ciertas medidas que tratan de impedir abusos de poder en el mercado.

Objetivo ambicioso. El objetivo de Threads es desde luego ambicioso. El propósito de la multinacional de Mark Zuckerberg es plantearle un pulso a X, la antigua Twitter, aprovechando los cambios que ha experimentado la plataforma desde el desembarco de Elon Musk en 2022 y el descontento mostrado por parte de su base de usuarios y anunciantes. En su propósito la nueva red social parte con el respaldo de la poderosa Meta y más concretamente de Instagram.

Triunfar en el patio de X. "Llevará tiempo, pero debe haber una aplicación de conversaciones públicas con más de 1.000 millones de usuarios. Twitter ha tenido la oportunidad de serlo, pero no lo ha logrado. Ojalá que nosotros sí", ha llegado a manifestar Zuckerberg. Mal no le ha ido con el arranque. Menos de una semana después de su lanzamiento Threards había ganado ya algo más de 100 millones de usuarios, aunque pareció perder fuerza a medida que avanzaban las semanas.

Con el desembarco en la Unión Europea la plataforma espera ganar estabilidad a largo plazo y ganar 40 millones de usuarios adicionales en 2024, según los datos desvelados a finales de noviembre por The Wall Street Journal. Precisamente para abrirse paso en el viejo continente, la compañía tecnológica habría decidido que los usuarios puedan usar el servicio como consumidores de contenido, sin necesidad del perfil que a mayores les permitirá realizar sus propias publicaciones.

