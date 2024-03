Threads se abre al fediverso: los post del "Twitter de Instagram" se podrán enviar a plataformas como Mastodon

Threads, aunque se puede usar como red social independiente, realmente aspira a más. El llamado "Twitter de Instagram" está diseñado para formar parte del fediverso, esto es, para comunicarse y entenderse con plataformas descentralizadas como Mastodon, Peepeth o Pixelfed. Pues ha tardado, pero finalmente la nueva red social de Meta ha añadido esta compatibilidad. Puede sonar complejo, pero vayamos por parte.

¿Fediverso? Esta palabreja hace referencia a una filosofía de red social descentralizada. En X, Instagram o Facebook, los datos de todos los usuarios están alojados en un sistema de servidores centrales, de forma que la empresa matriz es la que gestiona y posee todos los datos. En el fediverso, las redes sociales están descentralizadas. En lugar de en un único sitio, los datos están repartidos en diferentes instancias, también llamados servidores o federaciones, que se comunican entre sí.

Ejemplo. La forma más fácil de verlo es con Mastodon. Podemos registrarnos en Mastodon en el servidor oficial, mastodon.social; pero también podríamos hacerlo en mstdn.social, mas.to o tkz.one. Eso nos dará un usuario (jose@mastodon.social, jose@mas.to...). No obstante, da igual el servidor en el que nos alojemos, ya que cualquier persona que conozca nuestro usuario nos podrá encontrar, interactuar con nuestras publicaciones, etc. Tú, desde mastodon.social, me puedes seguir a mí, que estoy en mas.to. El fediverso es una ciudad, Mastodon es un barrio y cada instancia es un bloque de pisos.

Threads llega al fediverso. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora, Threads se podrá comunicar con los servidores que usen el protocolo ActivityPub, entre ellos Mastodon y Pixelfed. Servidores que desde Meta han querido dejar claro que ni poseen ni controlan. De esa manera, nuestro perfil de Threads podrá ser seguido por personas de otros servidores del fediverso y, próximamente, nosotros podremos hacer lo mismo. De momento, esta integración está en fase beta.

Para diferenciar dentro de Threads a los usuarios de otros servidores, estos aparecerán como usuario@servidorfediverso.com. Dichos usuarios podrán buscarnos, seguirnos, encontrarnos, recompartir nuestras publicaciones con los usuarios de sus servidores e interactuar con nuestros posts mediante comentarios y 'me gusta'.

Consideraciones a tener en cuenta. Podemos activar o desactivar nuestra presencia en el fediverso si así lo queremos. Si la activamos, aparecerá un icono al redactar un mensaje que nos indicará que el post se va a compartir en Threads y en los demás servidores. En el caso de querer hacer un cambio en un post publicado en el fediverso, por ejemplo, eliminarlo, Threads lo eliminará de Threads y pedirá a los servidores federados que también lo hagan, pero dado que Meta no controla esos servidores, es posible que las publicaciones sigan siendo visibles.

