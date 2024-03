En su objetivo explícito de convertirse en el nuevo Twitter, Threads añade una nueva función: trending topics

Hace ya unos cuantos meses desde el lanzamiento de Threads. El llamado “Twitter de Instagram” vio la luz en julio, aunque al Viejo Continente llegó más tarde debido a las regulaciones europeas, pero en cualquier caso la plataforma llegó dispuesta a sustituir a Twitter / X. Sin embargo, Threads pecaba de no tener algo que en Twitter es fundamental, eje central de la experiencia y una de las cosas que la hicieron popular: los Trending Topics a.k.a. tendencias.

Pues ahora ya han empezado a llegar.

Por qué los Trending Topics importan. Twitter / X, desde siempre, se ha caracterizado por ser una red con la que tomarle el pulso a la actualidad y saber lo que estaba pasando. Aunque el feed algorítmico ha acabado haciendo acto de presencia, Twitter era y es una de las pocas redes sociales que permiten seguir los acontecimientos de un evento de forma cronológica. Esos eventos, generalmente, se agrupan en temáticas o en #hashtags. Si uno de ellos empieza a tener relevancia, se coloca en los Trending Topics y, de esa manera, el resto de usuarios puede ver qué está pasando.

Threads es igual, pero no. A todos los efectos, Threads es un Twitter 2.0 hecho por Meta. Y sí, es cierto que los hilos se pueden agrupar en temáticas mediante etiquetas clickables que llevan a dicho tema, por ejemplo #OnePiece. Ahora bien, no hay forma de seguir dicho tema de una forma sencilla, como tampoco hay forma de ver cuáles son las principales conversaciones que están teniendo lugar en la plataforma.

Por ejemplo, en Twitter es tendencia ahora mismo “Stardew Valley” (por la actualización 1.6, por cierto). En Threads no sabemos de qué se está hablando.

Así se verán las tendencias en Threads | Imagen: Meta

Los TT llegan Threads. Pues aunque han tardado, las tendencias llegan oficialmente a Threads. Lo hacen primero a Estados Unidos, donde ya están disponibles, y cabe esperar que acaben llegando al resto de países con el tiempo. Las tendencias aparecerán en la página de búsqueda (que hasta ahora solo servía para buscar personas) y en la sección “Para ti”.

Seleccionados por IA y sin personalización. Según explican desde Meta, se mostrarán hasta cinco temas de actualidad seleccionados por los sistemas de inteligencia artificial. Para ello, la IA se basará en alguna señales como el volumen de publicaciones sobre el tema y las personas que interactúan con ellas.

Los tema seleccionados no están personalizados de forma individual, es decir, todas las personas de un país verán los mismo. De acuerdo a Meta, “una vez seleccionados, un equipo de especialistas en contenidos revisa los temas y los resultados de búsqueda correspondientes. Los especialistas no seleccionan los temas, sino que trabajan para garantizar que nada infrinja nuestras Directrices de la Comunidad o las Directrices de Recomendación, y que los temas no se dupliquen, carezcan de sentido o sean engañosos”.

