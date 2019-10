Esta animación muestra la evolución de los lenguajes de programación más populares desde 1965 a 2019

Si querías ser programador en los 60 y 70, tenías que saber FORTRAN. En los 80 Pascal y C fueron los lenguajes favoritos junto a un par de sorpresas hoy casi olvidadas como Lisp o Ada, pero... ¿qué pasó después?

Es lo que nos muestra una nueva animación compilada por los responsables de Data Is Beautiful que permite ver esa evolución de los lenguajes de programación más populares desde los años 60 hasta el momento actual. Una forma curiosa de explorar la historia de la programación y los programadores.

Una evolución sorprendente

¿Qué lenguaje de programación era el más popular en cada época? Eso es lo que nos descubre este gráfico animado que muestra como la popularidad de los lenguajes de programación ha ido evolucionando a lo largo de la historia reciente.

Los datos recopilados para el estudio pueden no reflejar del todo la realidad mundial, porque para realizar esta animación los responsables de Data Is Beautiful han recopilado datos de encuestas en Estados unidos, aunque es cierto que en el ámbito de los lenguajes de programación las cuotas de mercado y de popularidad suelen estar bastante parejas en todo el mundo.

También se han recopilado datos de acceso a los repositorios de GitHub y se han tenido en cuenta tanto a los profesionales que trabajan con ciertos lenguajes como aquellos que están aprendiendo a programar en esos lenguajes de forma inicial o en una etapa avanzada.

El resultado final es realmente llamativo y nos muestra una buena perspectiva de cómo han ido evolucionando los lenguajes de programación desde 1965 hasta nuestros días. Allí podemos ver cómo a Fortran, Pascal o C -con presencia no demasiado relevante de BASIC, curioso- les fueron reemplazando lenguajes cada vez más modernos como C++.

Ser el más popular no es lo mismo que el que más dinero da

De hecho en los primeros años 90 hubo un resurgimiento de Fortran y Pascal, que volvían a ser sorprendentemente populares aun cuando C++ y sobre todo C dominaban el panorama. A mediados de esa década JavaScript y Java crecieron de forma rápida junto a lenguajes jóvenes como Perl, PHP -que rivalizaba con JavaScript en popularidad- o Visual Basic.

En los años 2000 C comenzó a perder protagonismo para dejar sitio a alternativas ya citadas o a otras también nuevas como C#, Python u Objective C. Este último creció con el auge de iOS, y en esta última década se ha consolidado la popularidad absoluta de Java, JavaScript y Python (este último creciendo gracias al ámbito de la IA), mientras que el resto de alternativas han ido luchando por mantener su relevancia.

Esa popularidad, ojo, solo es una métrica más desde la que contemplar el segmento de los lenguajes de programación. Los más populares no son necesariamente los que más gustan o los que más dinero dan a los programadores.

De hecho está comprobado que los viejos rockeros de la programación nunca mueren, y que lenguajes como FORTRAN o COBOL siguen siendo muy valorados porque grandes empresas siguen teniendo sistemas casi irremplazables basados en dichos lenguajes. Y a ellos se le suman lenguajes más de nicho como Scala, R, Clojure o Rust que generan muchísimo interés entre la comunidad de desarrolladores.

Imagen | Unsplash