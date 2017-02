Deep Web, Dark Web y Darknet: éstas son las diferencias

El término Deep Web fue acuñado por la empresa especialista en indexado 'Bright Planet', y lo utilizaron para describir contenidos no indexables como las solicitudes de bases de datos dinámicas, los paywalls y otros elemento difíciles de encontrar mediante el uso de buscadores convencionales. Pero más tarde llegó el caso de Silk Road, y los medios de comunicación empezaron a utilizar ese término para referirse a otros elementos como las Dark Webs.

Bright Planet ha defendido en muchas ocasiones que el término Deep Web es inexacto para referirse a las Dark Webs y Darknets, pero el daño ya estaba hecho, la gente lo había asimilado y distinguir estas tres nomenclaturas se ha convertido en un infierno. Por eso, hoy vamos a intentar dejar estos tres conceptos para saber cuales son exactamente las diferencias y a qué nos referimos con ellos.

Por lo general, para distinguir los conceptos de Darknet, Deep Web y Surface Web o web superficial suele utilizarse el esquema del iceberg. La punta, lo poco que sobresale en la superficie es la web tal cual la conoces, la Surface Web. Todo lo que hay debajo del agua es la Deep Web, y la parte más profunda de ella es la de las Darknets.

Pero este esquema es demasiado simple, porque la Deep Web es algo más que lo no indexable en buscadores, y al lado del de Darknet habría que introducir otro término como el de la Dark Web que no suele aparecer. Por eso, vamos a empezar describiendo uno a uno cada uno de estos cuatro conceptos para saber diferenciarlos.

La Surface Web es el Internet que conoces

El primero de los conceptos que tienes que conocer es el de la 'Clearnet' o 'Surface Net', términos que en castellano significan 'Red Limpia' o 'Red de superficie'. Ambos se refieren a lo mismo, Internet tal cual lo conocen la mayoría de los cibernautas, ese pedazo de la World Wide Web a la que cualquiera puede acceder fácilmente desde cualquier navegador.

Se trata de una red en la que somos fácilmente rastreables a través de nuestra IP. La componen principalmente las páginas indexadas por los buscadores convencionales como Google, Bing o Yahoo, pero también todas esas otras webs a las que puedes acceder de forma pública aún sin estar indexadas, como puede ser Facebook, Twitter y demás redes sociales, así como cualquier otra página web o blog.

Es difícil saber su tamaño exacto. Según Internet Live Stats esta está compuesta por más de 1.139 millones de páginas web, mientras que datos como WorldWideWebSize.com apuntan a que las superficie de Internet cuenta con más de 4.700 millones de páginas indexadas. Sea como fuere, la red accesible sigue teniendo sólo una pequeña parte de los datos que navegan por el ciberespacio.

Deep Web, las profundidades de la World Wide Web

Así como en líneas generales la Clearnet es esa porción de Internet a la que puedes acceder fácilmente con tu navegador, podríamos decir que la Deep Web viene a ser justo lo contrario. Teniendo en cuenta que el ~90% del contenido de la red no es accesible a través de motores de búsqueda estándar, estamos hablando de muchos datos.

También conocida como Invisible Web (Web Invisble) o Hidden Web (Web Oculta), engloba toda esa información que está online, pero a la que no puedes acceder de forma pública. Por una parte, pueden tratarse de páginas convencionales que han sido protegidas por un paywall, pero también archivos guardados en Dropbox o correos electrónicos guardados en los servidores de nuestro proveedor.

La Deep Web también la componen sitios con un "Disallow" en el archivo robots.txt o páginas dinámicas que se generan al consultar una base de datos. Por ejemplo, cuando entras en un portal de viaje y buscas un hotel en una ciudad determinada para un día concreto, la página que se crea con los resultados se indexa en ningún buscador, es temporal y forma parte de la Deep Web como las consultas bancarias y consultas similares.

Dark Web, el Internet de las profundidades

Muchas veces confundida con la Deep Web, aunque forma parte de ella, la Dark Web es ese fragmento de Internet al que sólo se puede acceder mediante aplicaciones específicas. Así como la Deep Web supone en torno al 90% de del contenido de la World Wide Web, la Dark Web ocuparía únicamente el 0,1% de ella.

Páginas como Diccionary.com la definen como "la porción de Internet que está intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, usa direcciones IP enmascaradas y es accesible sólo con un navegador web especial: parte de la Deep Web". Por lo tanto, aunque ambas están ocultas de los buscadores convencionales, la Deep Web es una recopilación de todo lo que hay fuera de ellos, incluyendo la Dark Web, que forma parte de ella pero es algo diferente.

Principalmente la Dark Web suele formarse por páginas que tienen dominios propios como las .onion de TOR o las .i2p de los eepsites de I2P, pero a las que no puedes acceder a no ser que tengas el software necesario para navegar por las Darknets en las que se alojan.

Existe la creencia de que, como la Deep Web suele ser en cierta manera la parte de Internet no indexada por los buscadores comerciales, la Dark Web no puede ser indexada por ninguno. Pero esto no es del todo cierto. Vale, en Google no encontrarás acceso a ella, pero existen otros buscadores específicos en los que sí que se puede hacer.

Algunos son accesibles desde la Clearnet, como Onion City, capaces de indexar miles de páginas .onion. También existen otros buscadores dentro de las propias Darknets como not Evil, Torch o una versión de DuckDuckGo también hacen lo mismo. Además, otras herramientas como Onion.to permiten acceder a las Dark Webs de TOR con sólo añadir la terminación .to, al dominio .onion, de manera que la web luzca como tupagina.onion.to.

Darknets, las redes independientes que componen la Dark Web

El término Darknet fue acuñado en 2002 en el documento "The Darknet and the Future of Content Distribution" escrito por Peter Biddle, Paul England, Marcus Peinado y Bryan Willman, cuatro investigadores de Microsoft. En él se refieren a ella como una colección de redes y tecnologías que podría suponer una revolución a la hora de compartir contenido digital.

Para explicar este concepto podríamos decir que mientras la Dark Web es todo ese contenido deliberadamente oculto que nos encontramos en Internet, las darknets son esas redes específicas como TOR o I2P que alojan esas páginas. Vamos, que aunque Internet sólo hay uno, la World Wide Web, hay diferentes darknets en sus profundidades ocultando el contenido que compone la Dark Web.

Las más conocidas son la red friend-to-friend Freenet, I2P o Invisible Internet Project con sus Eepsites con extensión .i2p o ZeroNet. con sus múltiples servicios. Pero la más popular de todas es TOR, una red de anonimización que tiene también su propia Darknet, y es básicamente a la que suele referirse todo el mundo cuando habla de ellas.

Teniendo en cuenta que no hay una definición prestablecida para las Darknets, tienes que tener en cuenta que aunque técnicamente es algo diferente, en muchas ocasiones se suele utilizar este mismo nombre para referirse a la Dark Web. O sea que no te asustes si ves en los medios que se refieren a uno como lo otro, lo importante es que se sepa diferenciar por fin de la Deep Web.

Pero esta imagen que tienes arriba te marca la diferencia, mostrándote que la Darknet son las redes ocultas en sí, mientras que Dark Web se puede utilizar para referirse dos cosas. Por una parte, el término se utiliza para referirse al contenido, a las webs oscuras, mientras que por otra también se usa para hablar de la cultura que implica, un concepto un poco ambiguo para referirnos a todo lo relacionado, y que tantas veces se confunde con Deep Web.

Las connotaciones negativas de la Darknet

Darknet, red oscura, traducido el nombre enseguida te das cuenta de que puede tener una connotación negativa. Esto no es así por casualidad, ya que muchas de las Dark Webs que suele haber alojadas en ellas suelen tener fines negativos. Asesinos a sueldo, anonimato total y habitaciones rojas, no todos estos mitos son reales, pero ya vimos que no son pocas las páginas en las que encontrar objetos, sustancias o contenidos de dudosa legalidad.

Sin embargo no todo el mundo acepta estas connotaciones negativas, y muchos piensan en el término "oscuro" de estas redes como un símil de algo que está oculto entre las sombras. No porque sea necesariamente negativo, ya sabemos que en las Darknets también hay contenido útil y constructivo, sino por el simple hecho de que no se puede acceder a él de forma convencional.

En Genbeta | Asesinos a sueldo, anonimato total y habitaciones rojas, ¿son ciertos todos los mitos de la Darknet?