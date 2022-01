Redmi Watch 2 Lite, análisis: la calidad/precio hecha reloj

Algunas veces es complicado entender la estrategia de Xiaomi en lo que a lanzamientos se refiere. Aquellos que estén al día de las novedades de la firma seguramente se hayan dado cuenta de lo caótico y confuso que puede llegar a ser su catálogo de smartphones, pero con los relojes inteligentes no es que pase algo muy diferente. El Redmi Watch 2 Lite, el último smartwatch que la empresa ha traído a España, es la prueba más evidente.

El Redmi Watch 2 Lite es el sucesor espiritual del Xiaomi Mi Watch Lite (que en China era el Redmi Watch) y las diferencias en términos de especificaciones son escasas. De hecho, a simple vista son prácticamente iguales, así que la pregunta que toca hacerse es ¿qué ofrece el Redmi Watch 2 Lite? Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo para traeros este, su análisis, por lo que vamos a ello.

Ficha técnica del Redmi Watch 2 Lite

REDMI WATCH 2 LITE DIMENSIONES Y PESO 41,2 x 35,3 x 10,7 mm

35 gramos con correa PANTALLA TFT de 1,55 pulgadas

Resolución 320 x 360 píxeles SISTEMA OPERATIVO RTOS propio de Xiaomi BATERÍA 262 mAh CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 COMPATIBILIDAD Android 6.0 o superior

iOS 10.0 o superior GEOPOSICIONAMIENTO Chip GPS integrado

GPS, GLONASS, Galileo, BDS RESISTENCIA AL AGUA 5 ATM SENSORES Sensor óptico de frecuencia cardiaca

Acelerómetro

Giroscopio

Brújula electrónica BOTONES Sí, uno OTROS Medición de Spo2 continua

Monitorización del sueño

Monitorización del estrés

Monitorización de salud femenina

100 modos deportivos

100 carátulas

Control de música PRECIO 69,99 euros

Diseño: esto me suena demasiado…

Comenzamos, como siempre, hablando del diseño. Podríamos resumirlo en un par de líneas: imagina el Xiaomi Mi Watch Lite. ¿Lo tienes en la cabeza? Pues ahora hazlo un pelín más delgado, un pelín menos ancho y pon una pantalla un pelín más grande recortando ligeramente el marco inferior. ¡Voilá! Ya tienes un Redmi Watch 2 Lite. Por lo demás, el dispositivo es prácticamente idéntico al modelo anterior.

El Redmi Watch 2 Lite es un reloj terminando en plástico negro cuyo tacto no es el más premium del mundo, pero tampoco es que lo estemos pagando. Es lo suficientemente agradable para llevarlo cómodamente en la muñeca y, además, gracias a su escaso peso (35 gramos), apenas notamos que lo llevamos puesto.

En la parte derecha tenemos un botón hecho de aluminio con buen recorrido y un click bastante agradable. Curiosamente, no tiene ningún tipo de grabado que permita localizarlo rápidamente cuando tenemos las manos sucias o mojadas. El botón nos sirve para despertar la pantalla, acceder al cajón de aplicaciones, volver a la pantalla principal o apagar el reloj si lo dejamos pulsado, pero ya está. No se puede remapear de ninguna forma.

Y poco más, realmente. En otro contexto, ahora comentaríamos la ubicación del altavoz y del micrófono, pero este dispositivo no cuenta con dichos componentes. Como el Mi Watch Lite, es un reloj sencillo, cuadrado, bastante simple y funcional. No tiene grandes alardes de diseño, como era de esperar.

Si le damos la vuelta veremos el sensor PPG con sus LEDs verdes, el sensor SpO2 con su LED rojo, los fotodiodos y los pines de carga que, junto a la base de la que hablaremos más adelante, usaremos para recargar la batería del reloj. Es exactamente igual que su antecesor.

¿Dónde están las diferencias, entonces? El Xiaomi Mi Watch Lite estaba hecho de aluminio, mientras que el Redmi Watch 2 Lite está hecho de plástico. El anterior tenía el botón ligeramente desplazado hacia arriba, mientras que el Redmi Watch 2 Lite lo tiene en el centro. Por último, la pantalla del Mi Watch Lite sobresalía un poquito más de la caja que la del Redmi Watch 2 Lite. Por lo demás, las diferencias ya vemos que son escasas.

En lo referente a la correa, tenemos una correa de TPU de 140-210 milímetros con cierre de hebilla convencional y encaje propietario. ¿Eso que quiere decir? Que no podemos usar cualquier correa que tengamos por casa, sino aquellas que hayan diseñadas para este reloj.

La correa no es la mejor, pero al tacto está bien. El material es similar a la silicona de las correas de la Mi Smart Band, así que, sin ofrecer la sensación más premium del mundo, es una correa decente y, desde mi punto de vista, suficiente para que no tengamos la necesidad de cambiarla.

Pantalla: un pelín más grande y brillante

Pasamos así a la pantalla. Si el Mi Watch Lite montaba una pantalla TFT/LCD de 1,4 pulgadas con 320 x 320 píxeles de resolución, el Redmi Watch 2 Lite pasa a un panel TFT/LCD de 1,55 pulgadas con 320 x 360 píxeles de resolución. Seguramente os hayáis fijado en que hay 40 píxeles más de alto, y es porque uno de los cambios que tiene la pantalla de este reloj es que el marco inferior se ha reducido ligeramente, lo que ha permitido ampliar la diagonal de la pantalla.

La pantalla es cuadrada, aunque las esquinas están ligeramente curvadas. Personalmente, aprecio un nivel de brillo algo más alto que el primer reloj de Xiaomi y unos colores algo más vívidos. No obstante, estamos hablando de un panel TFT/LCD, lo que significa que los negros no son completamente puros como sí lo son en las pantallas AMOLED, aunque las watchfaces consiguen disimular esto.

La resolución es más que suficiente para no apreciar píxeles a simple vista desde una distancia prudencial. La interfaz, por su parte, está bien adaptada al formato (como veremos más adelante) y el brillo es correcto, aunque no perfecto. ¿Por qué? Porque el Redmi Watch 2 Lite no tiene brillo automático (el Mi Watch sí lo tenía). Eso significa que tenemos que ajustar el brillo manualmente en todo momento, así que mi recomendación es que uséis el nivel tres.

En lo que a la respuesta táctil se refiere, es correcta, pero el rendimiento del dispositivo no lo es tanto. Eso se traduce en una sensación de lentitud en los gestos y el desplazamiento entre pantallas, y no es culpa de que la pantalla no responda bien, sino de que el sistema operativo es pesado y el reloj no tiene suficiente músculo para moverlo en condiciones. Al menos este modelo sí tiene animaciones al cambiar entre pantallas.

Aunque la pantalla responde correctamente, el sistema operativo no es tan fluido como nos habría gustado

Para despertar la pantalla tenemos que recurrir al botón lateral o al gesto de mirar la hora. Ambas opciones funcionan igualmente bien. Para apagarla, basta con tapar la pantalla con la palma de la mano. Mi recomendación personal es que activéis el modo “No molestar” cuando os vayáis a la cama para evitar que un movimiento involuntario os despierte de un fogonazo porque se os ha olvidado bajar el brillo. Creedme, son tres segundos y se gana mucho en calidad de vida.

En cuanto a la personalización, desde la app Xiaomi Wear se puede acceder a unas 100 carátulas diferentes. Hay para todos los gustos y algunas de ellas son interactivas, de forma que si pulsamos una de las complicaciones se nos abrirá la aplicación en cuestión. Es una cuestión de echar un vistazo y ver cuál es la que más nos gusta, opciones hay bastantes.

Rendimiento: el punto más flaco

Pasamos así a hablar del rendimiento, no sin antes hacer un apunte en la compatibilidad. El Redmi Watch 2 Lite cuenta con Bluetooth 5.0 y es compatible con iOS 10 o superior y Android 6.0 o superior. Sobre el papel, este requisito no debería ser ningún problema. La app que usaremos para vincular el reloj al móvil es Xiaomi Wear, que no es, ni de lejos, tan completa como Mi Fit. Está disponible en Google Play y App Store y sobra decir que es completamente gratuita.

El Redmi Watch 2 Lite usa un sistema RTOS (Real Time Operating System o sistema operativo en tiempo real). Como tal, es un sistema operativo que no permite la instalación de aplicaciones de terceros y que no es compatible con los métodos de pago inalámbricos que solemos usar, como Google Pay. Por lo tanto, las apps que tenemos son las únicas que hay y nos toca olvidarnos de pagar con el reloj.

Por fortuna, el dispositivo cuenta con todas las aplicaciones necesarias para exprimir al máximo sus funciones, desde todas aquellas relacionadas con la salud a algunas adicionales, como el control de música (no es un reproductor integrado, sino un controlador de la música que esté sonando en el móvil) y el control remoto de la cámara del móvil, que funciona incluso en iOS. El problema es que, si queremos ampliar las opciones con apps de terceros, no será posible.

Las aplicaciones se disponen en una cuadrícula de 3x3, lo que hace que sea intuitivo navegar entre ellas. Sin embargo, no es posible reordenarlas ni desinstalar aquellas que no queramos usar. Lo que sí podemos hacer es cambiar la visualización de cuadrícula a lista, cuestión de gustos.

El rendimiento del reloj es, sin duda, su punto más flaco. Las animaciones son un tanto lentas y se echa en falta algo más de fluidez. Además, durante el análisis hemos experimentando alguna que otra desconexión puntual. Si hay un punto en el que el reloj debería mejorar es, sin lugar a dudas, este.

La representación de las notificaciones es pobre, ya que nos muestra el texto y asteriscos en lugar de emojis (al menos en iOS). No es posible contestarlas, ni siquiera con mensajes predeterminados. Lo mismo ocurre con las llamadas, que podemos recibirlas o colgarlas desde la muñeca, pero no responderlas (evidentemente, porque el reloj no tiene micro ni altavoz). Tampoco es compatible con asistentes de voz ni se integra de ninguna forma con el resto del ecosistema conectado de Xiaomi.

Ritmo cardíaco.

Dicho lo cual, hablemos de las apps de salud. El Redmi Watch 2 Lite cuenta con un sensor de ritmo cardíaco que mide nuestra frecuencia cardíaca en rangos de 30, diez, cinco y un minuto. A mayor frecuencia, mayor consumo de batería. También nos permite recibir alertas cuando las pulsaciones bajan o pasan de cierto ritmo. El sensor nos parece relativamente preciso, pero como siempre decimos, no es un dispositivo médico y las cifras deben cogerse con pinzas.

Sueño.

También analiza el sueño y, por los informes y refiriéndonos a nuestro estado anímico, podemos concluir que lo hace con relativa precisión. Además, si activamos el monitoreo avanzado (que usa el ritmo cardíaco para el seguimiento del sueño REM) obtendremos métricas más detalladas.

SpO2.

En cuanto al SpO2, el reloj es capaz de monitorizar el nivel de oxígeno en sangre automáticamente, pero solo durante el sueño y solo si lo activamos manualmente desde los ajustes. Es una pena que no se pueda llevar este sensor activo todo el tiempo. Podemos configurar el reloj para que tome medidas cada diez o cada 30 minutos. Por nuestras pruebas, no parece demasiado preciso.

Estrés.

Finalmente, el dispositivo nos permite monitorizar nuestro estrés usando la variabilidad del ritmo cardíaco. Es una métrica que nos parece poco precisa, ya que en todo momento nos ha mostrado valores de estrés excesivamente altos incluso en momentos de relajación, como a las 1:30 de la madrugada, donde teóricamente tuve un pico de estrés de cerca de 100.

Hacer deporte con el Redmi Watch 2 Lite

Seguimos hablando del deporte, un apartado que ha mejorado con respecto a la generación anterior. Si este modelo tenía 11 modos deportivos, este incluye unos 100, por lo que estaremos más que servidos. Están los clásicos, como correr o caminar, pero también algunos como la natación, ya que el reloj tiene resistencia al agua de cinco atmosferas.

Durante la sesión de ejercicio podemos ver nuestro rendimiento, el recorrido, las calorías quemadas y más información útil, pero siempre conviene coger estos datos con pinzas. Como vimos anteriormente, los sensores no brillan por su precisión. No es un reloj pensado para deportistas avanzados, por lo que, si buscáis métricas detalladas y mayor precisión, es mejor contemplar opciones más avanzadas de marcas deportivas como Garmin o Polar.

Recorrido grabado con el GPS.

Otra cosa que podemos hacer durante la sesión es controlar la música que está sonando en nuestro smartphone, lo que no está nada mal. Además, cabe destacar que el Redmi Watch 2 Lite tiene chip GPS incorporado, algo que no se ve todos los días en relojes de este rango de precios. Es compatible con GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou y tiene sus más y sus menos.

Tener chip GPS integrado permite que registremos la ruta que hemos seguido sin tener que llevar el teléfono siempre encima

Sus más: que es bastante rápido fijando, muy rápido, sobre todo si lo iniciamos en exteriores, y que la conexión es estable. Sus menos: no es totalmente preciso. Puedes seguir el recorrido seguido sin problema, pero hay desviaciones raras en la ruta. No es ningún problema ni tiene demasiada trascendencia, pero lo cierto es que, si queremos una medición precisa, con este dispositivo no lo vamos a conseguir.

En cuanto al informe generado por la aplicación, no es el más completo del mundo, pero es suficiente. Podemos ver la ruta seguida con el ritmo seguido, la cadencia y el ritmo cardíaco. De nuevo, un informe suficiente, pero no particularmente extenso. Conviene destacar que la app se integra con Apple Salud y Strava, pero no con Google Fit.

Batería: una semana de uso intensivo

Terminamos el análisis repasando la batería. Dentro del Redmi Watch 2 Lite tenemos una batería de 262 mAh que nos ofrecen una autonomía máxima teórica de diez días de uso normal y de cinco días de uso intensivo. Lo cierto es que Xiaomi no se ha desviado ni lo más mínimo con estas cifras, porque son precisamente las que nosotros hemos obtenido.

Como siempre hacemos en los análisis, hemos llevado el reloj puesto durante todo el día, con los sensores funcionando al máximo y haciendo un uso puntual del GPS. El resultado ha sido, precisamente, de cinco días clavados. Es una autonomía correcta, aunque más baja que la ofrecen dispositivos básicos de Amazfit, como los Bip U y Bip U Pro, por ejemplo.

La carga se efectúa a través de una base con pines. La base solo encaja en una posición con dichos pines, como es normal, y la carga tarda en completarse alrededor de dos horas. Aquí sí ha habido una mejora interesante, y es que en lugar de tener una base de pinza, tenemos un sistema más pequeñito e intuitivo de usar.

Redmi Watch 2 Lite, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, podemos concluir que el Redmi Watch 2 Lite es más una pulsera cuantificadora con forma de reloj que un reloj inteligente al uso. No ofrece las funciones propias que suelen ofrecer los smartwatches más potentes, por lo que, realmente, busca ofrecer una experiencia solvente y suficiente en un formato diferente.

Es un reloj sencillo que no va a más. Ofrece métricas de salud básicas, chip GPS, notificaciones y llamadas, pero poco más. Es una pena que no se integre de ninguna forma con el ecosistema de productos Xiaomi, algo que, honestamente, Xiaomi está tardando en hacer. Es un dispositivo demasiado independiente y que, realmente, no ofrece algo que no ofrezcan ya otros relojes, tanto de la propia marca como de otras.

Las mejoras con respecto al Mi Watch Lite son sutiles y hacen que encajar este modelo en el catálogo de Xiaomi sea complejo

¿Es un buen reloj? Relación calidad/precio, sin duda, pero no es el reloj más completo del mercado ni de lejos. Se agradecen las mejoras en la pantalla y los tiempos del GPS, pero la diferencia con respecto al modelo anterior es mínima, tan mínima que es complicado encajar este reloj en el catálogo de Xiaomi.

Su precio es de 69,99 euros, diez euros más que el Mi Watch y 20 euros más que la Mi Smart Band 6. ¿Está justificado el aumento? Dependerá de cada usuario. Si valoramos el GPS, la mayor pantalla y la mayor cantidad de modos deportivos, adelante. Por 70 euros es una buena opción, siempre y cuando seamos conscientes de sus limitaciones.

7,5 Diseño7 Pantalla7,75 Software7 Autonomía8,5 Interfaz7,25 A favor Tiene chip GPS integrado y fija bastante rápido.

Batería para aguantar cinco días usándolo al máximo.

Es muy cómodo y ligero. En contra Las mejoras con respecto al Mi Watch no son notables.

No forma parte de un ecosistema conectado más amplio.

El rendimiento del sistema operativo es mejorable.



