OnePlus Watch 3 (43 mm), análisis: más elegante, más compacto y con un doble motor a la altura de los mejores

El OPPO Watch X2 es uno de los mejores relojes inteligentes con Wear OS disponibles ahora mismo en el mercado. Lo es también, por lo tanto, el OnePlus Watch 3, en tanto que son el mismo dispositivo con otro nombre. Comparten, evidentemente, el mismo problema: son grandes y su acabado es más deportivo. Así pues, no son relojes ni aptos para personas con muñecas pequeñas ni para aquellas que busquen un reloj más, digamos, elegante.

Para solucionarlo, OnePlus acaba de lanzar el OnePlus Watch 3 (43 mm). Es un reloj inteligente con Wear OS más pequeño, más elegante y algo más económico que su hermano mayor. Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del OnePlus Watch 3 (43 mm)



oneplus watch 3 (43 mm) dimensiones y peso 42,2 x 43,2 x 11 mm 37,8 gramos (sin correa) 59 gramos (con correa) pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas Resolución 466 x 466 píxeles 352 PPP Tasa de refresco: 60 Hz Brillo máximo: 600 nits HBM: 1.000 nits Cristal de zafiro 2,5D procesador Snapdragon W5 Gen 1 MCU BES2800BP memoria ram 2 GB almacenamiento interno 32 GB 4 GB eMMC para RTOS Sensores Sensor de aceleración Giroscopio Sensor de frecuencia cardíaca óptico Sensor de oximetría de pulso óptico Sensor geomagnético Sensor de luz Barómetro Batería 345 mAh Carga rápida VOOC Autonomía Modo inteligente: 60 horas Uso intensivo: 36 horas Modo ahorro: 7 días conectividad WiFi 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 NFC resistencia 5 ATM IP68 GEOPOSICIONAMIENTO Chip GNSS Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS botones Botón de acción lateral Corona giratoria compatibilidAD Android 9.0 o superior sistema operativo Wear OS 5.0 con Color OS Watch 7.0 RTOS OTROS Brillo automático Modo AoD Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Monitorización de estrés Detección de caídas Notificaciones

Control musical Más de 100 modos deportivos Google Play PRECIO 299 euros

OnePlus Watch 3 (43 mm), nuestra experiencia

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

Diseño: más elegante. Lo más evidente es que el OnePlus Watch 3 (43 mm) es sensiblemente más pequeño y ligero que el modelo anterior. La caja es de 43 milímetros y el peso se ha reducido en unos 20 gramos con la correa ya puesta, cosa que se nota. También se nota el cambio de materiales en los biseles, que ya no son de titanio, sino de acero inoxidable.

El reloj es cómodo, sienta bien en la mano, es agradable al tacto y no pesa llevarlo puesto todo el día, incluido por la noche. Los relojes inteligentes siguen sin parecerme los dispositivos más ergonómicos a la hora de medir el sueño, pero este se siente bastante mejor que el OPPO Watch X2.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

Los botones. El reloj consta de dos botones: una corona superior y un botón inferior. La corona es tan gustosa de usar como en el OnePlus Watch 3. Ofrece un feedback háptico estupendo y nos permitirá desplazarnos por los menús, las pantallas, etc. El grabado es más sutil, pero a efectos prácticos seguimos pudiendo usarla con las manos mojadas o sudadas.

El botón inferior, por su parte, se queda en eso: un botón. Lo podemos remapear para lanzar la app que queramos, pero este modelo no cuenta con el sensor necesario para hacer electrocardiogramas o medir nuestra salud vascular. ¿Parte positiva? Tiene un recorrido muy bueno y no clickea lo más mínimo.

Correa del OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

La correa. La correa por defecto está hecha de silicona y es estupenda. Es gomosa, tiene un tacto agradable y una longitud suficiente para la mayoría de muñecas. Ahora bien, tal y como sucede en el OnePlus Watch 3 y el OPPO Watch X2, el pasador de la correa es estándar, por lo que en este caso podremos usar cualquier correa de 18 milímetros que tengamos por casa o compremos aparte. Minipunto para OnePlus.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

Pantalla: sin sorpresas, para bien. El smartwatch monta un panel AMOLED de 1,32 pulgadas que conserva la resolución de 466 x 466 píxeles del OnePlus Watch 3. Eso se traduce en una densidad de píxeles muy alta, de 352 ppp, por lo que ver los píxeles es imposible a simple vista. El panel viene bien calibrado de fábrica, responde bien a los gestos y tiene un brillo máximo de 1.000 nits, por lo que podremos ver la información incluso a plena luz del día.

No podemos ponerle muchas pegas. La única, quizá, es el aprovechamiento del frontal. En el OnePlus Watch 3 tenemos un marco físico con el minutero grabado, pero en este caso tenemos un marco negro curvado con un minutero que apenas se ve. Apagado parece que el frontal es todo pantalla, pero la realidad es que hay un generoso marco curvo con todas las papeletas para ser víctima de rayajos a la larga.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

Wear OS y compañía. OnePlus ha repetido la receta que tan bien le funcionó en su anterior reloj. Este smartwatch no tiene uno, sino dos sistemas operativos. El que usaremos normalmente es Wear OS 5, el cual nos permite acceder a Google Play Store para descargar apps, a Google Maps, a Google Wallet para pagar, etc. Ofrece todo lo que se le podría pedir a un reloj de gama alta salvo la integración con Google Gemini. Google dijo que llegaría en algún momento, pero ese momento todavía no ha llegado.

El otro sistema operativo es un RTOS más básico, con funciones limitadas, que se activará cuando usemos el modo ahorro de batería. Este consume mucho, mucho menos y nos permite seguir usando el reloj en situaciones de poca batería. La autonomía se dispara a costa de perder funciones.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

¿Y eso como es posible? Porque bajo el capó este reloj monta el mismo motor que su hermano mayor: un procesador Snapdragon W5 Gen 1 que da vida a Wear OS y un chip BES2800BP de bajo consumo que hace lo propio con RTOS. Esta arquitectura de doble procesador permite una gestión más eficiente de los recursos y que, llegado el momento (al llegar al 10% de batería, concretamente), el reloj aguante el tipo gracias al modo ahorro de batería.

El OnePlus Watch 3 (43 mm) tiene dos sistemas operativos: Wear OS y RTOS. El primero es más complejo, pero consume más. El segundo es todo lo contrario

Por lo demás, el reloj tiene todas las funciones y opciones propias de un reloj con Wear OS. A todas las apps disponibles en Google Play (Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Google Maps, etc.) se le suman Google Wallet para pagar y algunas propias de OnePlus. Entre las destacas están el obturador remoto para la cámara con imagen en vivo y una especie de joystick virtual para controlar el móvil sin tocar la pantalla.

No tenemos quejas en este aspecto. El sistema operativo funciona perfectamente, fluido y la experiencia es sobresaliente. Ahora bien, un apunte obvio pero necesario: el reloj no es compatible con iOS.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

Llamadas y notificaciones. Exactamente la misma experiencia que con sus hermanos mayores. Podemos responder y hacer llamadas desde el reloj, así como responder notificaciones usando un pequeño teclado (ahora más pequeño, evidentemente) o transcripción de voz. Las pegas son también las mismas: vendrían de perlas que la pantalla se encendiera automáticamente al recibir una notificación, un "modo cine" y una opción con LTE. A mí, personalmente, no me supone un problema no tener LTE en el reloj, pero si es algo importante para ti has de saber que no está disponible en este dispositivo.

Análisis de la frecuencia cardíaca, el SpO2 y el bienestar | Imagen: Xataka

La salud. Pasamos así a hablar de la salud. Bajo el dispositivo encontramos un sensor óptico de frecuencia cardíaca de ocho canales y un pulsioxímetro de 16 canales, por lo que podemos medir sin problema (y con bastante precisión) la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre y el sueño. También mide el estrés basándose en la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Informe del sueño | Imagen: Xataka

Merece la pena hablar del sueño. El reloj mide las fases y las horas con mucha precisión, coincidiendo con otros dispositivos que uso a diario como un Galaxy Ring y un Galaxy Watch7. El informe generado es completo e incluso información interesante sobre nuestra respiración, ayudando a prevenir posibles problemas. Me habría encantado que la detección de los ronquidos fuese automática, pero en su lugar tenemos que activar el registro manualmente todas las noches.

Por otro lado, este reloj ha perdido algunas de las grandes novedades del OnePlus Watch 3: el sensor para electrocardiogramas, la medición de la salud arterial y el análisis de la salud en 60 segundos. Las mediciones se quedan, por lo tanto, mucho más cortas, algo que casa con su enfoque más lifestyle pero que deja a este dispositivo varios escalones por debajo en materia de salud.

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

El deporte. El OnePlus Watch 3 (43 mm) nos permite registrar más de 100 modos deportivos entre los que están saltar a la comba, volar cometas, los dardos y el parkour, pero no el pádel. No podría ser de otra manera. Chanzas aparte, el dispositivo detecta automáticamente cuando corremos, caminamos o montamos en bici. Hablando de correr, tenemos un modo profesional que ofrece datos más profundos sobre nuestra pisada, el equilibrio, etc., y un sistema para consultarla quema de calorías en función de las zonas cardíacas.

Sin ser un reloj deportivo profesional, ofrece lo necesario para acompañarnos en el gym o en nuestras carreras diarias. Entre las funciones destacadas está el chip GPS compatible con todas las constelaciones. Este funciona en conjunción con el GPS del móvil para registrar las rutas, lo que se traduce en una buena precisión.

La caída en autonomía se compensa con una carga realmente rápida | Imagen: Xataka

Batería: la gran, gran diferencia. "Es la mejor autonomía en un reloj de esta categoría, sin lugar a dudas". Eso es lo que decíamos del OPPO Watch X2 y es aplicable al OnePlus Watch 3. Gracias a la tecnología del silicio-carbono, OPPO/OnePlus habían conseguido capacidades de más de 600 mAh, ofreciendo unos resultados espectaculares en sus relojes.

Su hermano mayor tiene una batería de silicio-carbono cuyos resultados son excelentes. Volver al grafito en este modelo supone dar un paso atrás en autonomía

En el OnePlus Watch 3 (43 mm) la capacidad es la mitad. De unos 640 mAh pasamos a 345 mAh y de silicio-carbono volvemos al grafito de antaño, lo que se traduce en una autonomía sensiblemente inferior. OnePlus habla de 60 horas en modo inteligente, la experiencia es más cercana las 50 horas. No es una mala autonomía ni mucho menos, pero no destaca sobre sus rivales como lo hacen sus hermanos mayores.

La carga, por suerte, es muy rápida. En apenas una hora tendremos el dispositivo cargado por completo. La base es idéntica a los otros modelos, de manera que tendremos que encajar el reloj y que los pines de la base coincidan con los del reloj. No tendremos la mejor autonomía, pero al menos la carga se completa en un soplo.

OnePlus Watch 3 (43 mm), la opinión y nota de Xataka

OnePlus Watch 3 (43 mm) | Imagen: Xataka

El OnePlus Watch 3 de 43 milímetros es un smartwatch muy recomendable cuyo gran problema es que tiene un hermano mayor que lo es todavía más. Me explico. Este reloj está dirigido a las personas con muñecas pequeñas que buscan un dispositivo más disimulado, elegante y minimalista sin sacrificar rendimiento y opciones. Y eso lo cumple a rajatabla. En ese sentido, creo que es un reloj capaz de complacer a la inmensa mayoría de usuarios y si lo que ofrece te parece bien, adelante con él.

¿Cuál es el tema? Que cuesta 299 euros. El OnePlus Watch 3 costaba, de lanzamiento, 349 euros y se puede encontrar rebajado a 329 en algunas ocasiones. Aquí todo depende de los bolsillos de cada uno, pero la reducción de precio del OnePlus Watch 3 (43 mm) con respecto al OnePlus Watch 3 original no justifica lo que perdemos en términos de materiales, salud y, sobre todo, batería y autonomía.

Si añadir 50 euros a la ecuación no supone ningún problema, creo que el OnePlus Watch 3 es un producto más redondo y recomendable en todos los aspectos. Si no queremos que la cifra pase de 300 euros, entonces el OnePlus Watch 3 es una buena opción. No está en el podio de mejores relojes inteligentes de 2025, pero es un buen reloj.

8,5 Diseño 8 Pantalla 8,5 Software 9,25 Batería 8,5 Interfaz 8,25 A favor Es ligero, compacto y agradable de llevar

Apostar por Wear OS siempre es buena idea y más cuando funciona así de bien

La carga es realmente rápida En contra Carece de sensores y funciones avanzadas relacionadas con la salud, como el electrocardiograma

No tiene versión con LTE

La autonomía está un paso por detrás de sus hermanos mayores y al mismo nivel que algunos rivales más asequibles



Imágenes | Xataka

