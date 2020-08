Motorola Moto G 5G, análisis: la vuelta de la familia 'G' a la mejor gama media es un gran rival para la competencia china

Tras años dominando la gama media Motorola fue perdiendo posiciones debido a la incursión de las marcas chinas. Y un nuevo teléfono aspira a recuperar el puesto, el Motorola Moto G 5G Plus. La apuesta es arriesgada, pero también muy sólida: lo hemos comprobado.

Con la irrupción del 5G pensábamos que los móviles de gama media tardarían en obtener la nueva conectividad, pero no ha sido así: la línea que va de los 300 a los 500 euros tiene ya muy buenos contendientes a convertirse en representantes 'accesibles' del 5G. Y Motorola ha querido sumar la familia Moto G a esa avanzadilla de irreductibles: el Moto G 5G Plus está dispuesto a dar mucha guerra.

Ficha técnica del Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus Pantalla LTPS de 6,7 pulgadas

FullHD+ a 2.520 x 1.080

Ratio 21:9

Refresco de 90Hz - Procesador Snapdragon 765 Memoria RAM 6 GB

DDR4X Almacenamiento 128 GB Cámara trasera 48 megapíxeles f/1.7 Quad Pixel

5 megapíxeles f/2.2 macro

8 megapíxeles f/2.2 ultra gran angular

2 megapíxeles f/2.2 bokeh Cámara frontal 16 megapíxeles f/2.0

8 megapíxeles f/2.2 ultra gran angular Software Android 10

Capa MyUX Batería 5.000 mAh

Carga rápida TurboPower de 20W Conectividad y sonido 5G (SA y NSA)

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS Dual

NFC

USB tipo C Otros Lector de huellas lateral

Bandeja triple: doble SIM y SD Dimensiones y peso 168 x 74 x 9 milímetros

207 gramos Precio Versión de 4GB/64GB: 399 euros

Manejable, agradable en mano y algo alargado

El Motorola Moto G 5G Plus equipara la longitud del nombre a la largura de la superficie de pantalla: el ratio 21:9 del teléfono facilita el agarre al ser estrecho, pero consigue que llegar a la parte superior del panel sea casi imposible si no se utilizan ambas manos. Los materiales colaboran en el agarre: el Moto G 5G Plus hace uso del policarbonato para el cuerpo del teléfono y también para la cara trasera. El tacto es agradable y no se resbala, el acabado de color está muy bien conseguido y no da la sensación de ser un teléfono económico. Tampoco caro.

El lector de huellas es alargado y se sitúa en el botón de encendido. Es rápido y muy fiable

Ya hemos dicho que es largo y que cuesta llegar arriba con una mano (también es algo grueso). Pues bien: Motorola ha colocado los botones físicos demasiado arriba, tanto el de encendido/lector de huellas como los de volumen. El dedo pulgar no cae sobre el lector, por lo que hay que tantear el teléfono hasta encontrarlo. Y lo mismo ocurre con el botón físico exclusivo de Google Assistant: queda en el costado izquierdo y demasiado arriba para pulsarlo cómodamente. Por contra, Motorola ha incluido dos detalles muy positivos: jack de auriculares en el borde inferior, justo al lado del USB C; y bandeja triple: pueden usarse dos SIMs y tarjeta SD de forma simultánea.

Dada la longitud de la pantalla, y que los botones físicos están situados muy arriba, resultan algo incómodos de pulsar, sobre todo usando el móvil con una mano

En términos de pantalla, y más allá del ratio 21:9, el Motorola Moto G 5G Plus ofrece un panel de gran calidad que peca de brillo en exteriores, un inconveniente que se ve acusado en verano (hacer fotos bajo el sol es muy complicado). La pantalla se ve suficientemente nítida, se echa de menos algo de contraste, no se ve saturada por defecto (algo fría), los ángulos de vision son buenos y no entraña dificultad en la respuesta táctil. Motorola incluye tres modos de color (natural, mejorados y saturados) y ofrece tasa de refresco de hasta 90 Hz. La experiencia jugando o reproduciendo contenido multimedia es muy positiva (en interiores).

El sonido se mantiene en el equilibrio de la pantalla ofreciendo una experiencia auditiva muy positiva, sobre todo con cable. El Motorola Moto G 5G Plus incluye jack de 3,5 mm y distintas mejoras de audio que refuerzan la escucha de todo tipo de contenido multimedia, desde música a los juegos. El audio tiene fuerza, se notan los graves y ve reforzado los bajos sin que los agudos sufran estridencias.

En general se escucha muy bien para la gama a la que se dirige, también con auriculares Bluetooth. Incluso con su altavoz externo: el sonido es fuerte, no distorsiona en exceso (ligeramente a alto volumen) y, como pega, tiene el inconveniente de situarse en una zona algo molesta para escuchar el móvil mientras se usa (en la parte inferior del teléfono). Y Motorola no se olvida de un extra importante: el Moto G 5G Plus posee radio FM.

Rendimiento a la altura y buena batería

A estas alturas no tenemos mucho más que descubrir del Snapdragon 765: es un procesador de gran potencia, con altas capacidades para ejecutar juegos en 3D y, como todos sabemos, también brinda a los teléfonos que lo montan de conectividad 5G. Es un SoC de altas prestaciones que le sienta muy bien el Motorola Moto G 5G Plus: no lo hemos notado lento en ningún instante, la fluidez está a la altura de un gama alta y no se calentó de manera notoria. Ni siquiera jugando a títulos como Fortnite.

A continuación tienes la tabla con las puntuaciones de diferentes pruebas de rendimiento.

Motorola Moto G 5G Plus Realme X50 5G Xiaomi Mi 10 Lite LG Velvet Motorola Edge OnePlus Nord PROCESADOR Snapdragon 765 Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 765G Snapdragon 765G RAM 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 8 GB GEEKBENCH (5.0) 581 / 1.783 611 / 1.890 554 / 1.832 593 / 1.742 505 / 1410 554 / 1.832 PC MARK WORK 8.773 8.404 10.542 10.541 9.477 9.194 3D MARK(SLING SHOT) 4.284 4.648 4.309 4.308 - 4.309

Ya hemos visto que el rendimiento es notable, y no es 'culpa' sólo del procesador, tampoco del buen equilibrio que ejerce con el resto del hardware (6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en nuestro caso): Motorola ha optimizado el software para que no lastre el funcionamiento general. Esto se nota por lo fluido que va todo el teléfono, tanto saltando entre aplicaciones como realizando su ejecución: el Moto G 5G Plus se mueve a las mil maravillas.

Pese a que pueda parecer casi limpio, el software del teléfono va mucho más allá del Android 'puro', para lo bueno y también para lo malo. Motorola incluye una notable cantidad de gestos, ajustes y opciones a nivel de capa, todo para facilitar el uso del teléfono. Abrir la cámara con el gesto de muñeca, doble toque para activar la pantalla, mantener encendido el panel si se mira el teléfono, captura de pantalla con tres dedos y un montón más de acciones que vienen activas por defecto. Conviene desconectar las que no se utilicen ya que consumen batería. Todo sin que Motorola se exceda con las aplicaciones: el Moto G 5G Plus parte suficientemente limpio de 'bloatware'.

Sobre el papel el teléfono parte aventajado: 5.000 mAh de capacidad y carga rápida de 20 W. En la práctica no ha sido todo tan bonito: los primeros días apreciamos un gasto notorio de batería en segundo plano. Desactivar las acciones y gestos que no se usan contuvo el consumo, también reducir el refresco de pantalla a 60 Hz. Por tanto, el día se logra sin problemas, pero más allá puede resultar más difícil. En términos generales, y con un uso medio del Moto G 5G Plus (WiFi la mayor parte del tiempo, algún juego y consulta de redes sociales), la batería aguanta un día y medio raspado. Abusando del móvil la cifra puede reducirse, siempre sin que peligre la jornada. Y con las 6/7 horas de pantalla más o menos aseguradas (depende mucho de los juegos).

En la carga el Motorola Moto G 5G Plus acusa la capacidad de la batería, también la reducida potencia de su carga rápida (20 W): son necesarias casi dos horas en el enchufe. En concreto, estos son los tiempos de recarga desde que el móvil se apaga por falta de batería hasta llegar al 100 %:

5 minutos de carga : 6 % de batería.

: 6 % de batería. 10 minutos de carga : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 20 minutos de carga : 25 % de batería.

: 25 % de batería. 30 minutos de carga : 36 % de batería.

: 36 % de batería. 50 minutos de carga : 58 % de batería.

: 58 % de batería. Total: 1 hora y 48 minutos.

Seis cámaras y serias dificultades en tomas nocturnas

Motorola sigue la tendencia de la mayoría de marcas en la gama media al apostar por múltiples cámaras incluso a pesar de que no sean estrictamente necesarias. Por delante tenemos dos cuando con una habría bastado; ocurriendo algo parecido por detrás: el objetivo macro, tan habitual como relleno, mantiene su posición junto a un sensor para captar la profundidad. En términos primarios, el Motorola Moto G 5G Plus incluye una cámara principal de 48 megapíxeles y un gran angular de 8 megapíxeles. Este conjunto cuádruple trasero se complementa con una gran aplicación de cámara que peca especialmente en procesado nocturno.

La cámara principal es la que mejor partido saca de la mayoría de escenas, como es lógico. En general, el Motorola Moto G 5G Plus no obtiene malas fotos por más que tienda a la subexposición, incluso cuando hay suficiente luz (se nota mucho disparando en RAW: el procesado de Motorola es el que suele encargarse de elevar la exposición por software, a veces en exceso). Durante el día el rango dinámico es bueno gracias a un HDR que se activa cuando debe y que no hace mal trabajo (puede sobrepasarse creando tomas irreales). Suficiente detalle en el fondo, peca de falta de contraste y captura los colores de manera natural.

La aplicación de cámara de Motorola es muy completa

La cámara gran angular asegura una mayor porción de escena a costa de distorsionar ligeramente los bordes de la imagen. Y mantiene el mismo tamaño de la foto que el sensor principal, todo pese a que Motorola asegura que es de 8 megapíxeles (la cámara de 48 megapíxeles dispara a 12 al combinar 4 píxeles en uno mediante Pixel Binning). Los resultados en calidad quedan algo por detrás.

El HDR hace muy buen trabajo: mantiene el rango dinámico a pesar de que en la escena hay contraluz. Y con un gran nivel de detalle para las sombras.

De noche el Motorola Moto G 5G Plus sufre mucho, incluso activando el modo nocturno (suele crear tomas algo irreales). Por lo general, la pérdida de detalle es notoria hasta en primer plano. Y las acuarelas llenan el fondo.

El modo retrato no sólo funciona con personas, también con objetos y animales. El móvil recorta bien incluso en zonas donde no hay apenas contraste con el fondo. Bokeh natural y gran nivel de detalle en el sujeto.

No aplica mal recorte en modo retrato y con la cámara delantera. La principal mantiene el detalle, al menos siempre haya suficiente luz. La cámara delantera de gran angular sí pierde bastante detalle.

A continuación tienes una muestra de fotografías realizadas con el Motorola Moto G 5G Plus.

El rendimiento fotográfico no se mantiene a un mal nivel en términos generales, sí se echa de menos un mejor comportamiento con baja luz, incluso a pesar de que el Motorola Moto G 5G Plus cuenta con modo nocturno. El móvil ofrece un completo modo profesional con RAW incorporado, dispone de selección de ajustes mediante IA y ofrece un modo macro que, sin tener opción a un ajuste demasiado cercano (le cuesta enfocar por debajo de tres centímetros), mantiene suficiente detalle como para ser una cámara a tener en cuenta. Al menos en aquellas tomas que se necesite macro.

En términos de vídeo, el Motorola Moto G 5G Plus graba a un máximo de 4K y 30 fps por detrás con 1080p y 30 fps como máxima resolución por delante. Las tomas no son de mala calidad, la estabilización electrónica elimina las trepidaciones más notorias, el autoenfoque puede mostrarse algo caprichoso y el HDR hace buen trabajo con el rango dinámico siempre que haya iluminación suficiente. Como ocurre con las fotos, conforme baja la luz la pérdida de detalle y lavado de la imagen son acusados.

Motorola Moto G 5G Plus, la opinión de Xataka

El Moto G 5G plus es un gran teléfono, el equilibrio que mantiene en el hardware y software logra que el precio no sólo se ajuste al dispositivo, también a la gama a la que naturalmente se dirige la familia 'Moto G'. Es cierto que en la pantalla o en la fotografía podría mejorar, pero no por ello arroja una mala experiencia. Sobre todo teniendo en cuenta que el móvil se mueve a las mil maravillas, que el Snapdragon 765 da mucho de sí y que, como ya sabemos, el Motorola Moto G 5G Plus parte con buen pie para abrazar la nueva tecnología 5G.

El doble agujero para la cámara no enturbia demasiado el uso, aunque la interfaz no termina de adaptarse de la mejor manera posible

El equilibrio entre el hardware, el software y el precio es bueno, sí, pero Motorola tiene que competir con duros adversarios en esa línea de coste. En términos de materiales pierde con los OnePlus Nord y Xiaomi Mi 10 Lite, por ejemplo, también ligeramente en cámara. Aunque la batería puede rendir bastante si se mima el uso del teléfono, también añadidos como el jack de 3,5 mm, la radio FM o el ancho más manejable tienen su importancia. Por contra, el ratio 21:9 del Motorola Moto G 5G Plus consigue que la superficie del panel sea demasiado larga, con el problema de alcanzar a la parte superior que ello supone.

El Motorola Moto G 5G Plus tiene un doble flash de cámara súper potente: utilizar el teléfono como linterna casi convierte la noche en día

El Motorola Moto G 5G Plus está ya disponible para su compra en España. No tiene mal precio: si buscas un teléfono que lo tenga casi todo sin que debas sacrificar el presupuesto conviene que mantengas el ojo puesto sobre él.

Diseño8.5 Pantalla8 Rendimiento8.75 Cámara7.5 Software8.75 Autonomía8.5 A favor El rendimiento es rápido y muy fluido.

La capa de Motorola no es muy pesada y aporta un sinfín de funciones.

Buen sonido, jack de auriculares y radio FM. En contra El brillo de la pantalla en exteriores es algo corto.

La posición de los botones no es cómoda.

La fotografía nocturna necesita mejorar.



