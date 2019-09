Los mejores juegos y dispositivos de septiembre 2019: todas las reviews de Xataka con sus notas

El mes de la vuelta al cole para unos es la de muchas, muchas novedades tecnológicas que en varios casos son esperadas cada año. Es por eso que entre los análisis del mes de septiembre veamos una mezcla de lanzamientos que van desde los móviles hasta los aspiradores, pasando por una selección de videojuegos.

Así, el mes viene cargadito de novedades que pueden disfrutarse tanto en casa como de manera itinerante. Este mes tenemos nueva remesa de smartphones de Apple, un potente televisor de Panasonic, la vuelta de Mario a los karts y una propuesta para hacer "más inteligente" nuestro hogar, entre muchos otros lanzamientos. Te los reunimos aquí con sus respectivas notas.

iPhone 11 Pro - 9,3

Hay unos cuantos móviles esperados cada año dado que se trata de la renovación de los buques insignia de algunos de los gigantes entre los fabricantes de móviles, que además cumplen religiosamente con un calendario anual. Apple forma parte de ellos y septiembre es mes de nuevos iPhone, y casi acabado de salir del horno está el análisis del iPhone 11 Pro.

El avance más llamativo se ha producido en la parte fotográfica (de la mano de un rediseño que no ha pasado desapercibido ni mucho menos), ya que han añadido una cámara más en la parte trasera a su antecesor. Nuevo procesador, mayor batería y un sistema que también hace poco que se ha lanzado en su versión definitiva, sobre eso y más os contamos en su detallado análisis.

9.3 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara9,5 Software9 Autonomía9 A favor El cambio a trasera mate mejora mucho la experiencia de uso a nivel de que no se ensucia y resbala mucho menos.

La autonomía ha mejorado bastante con respecto al XS, sin haber cambiado mucho el volumen total.

El ultra gran angular rinde bien de día y la adaptación de las apps a esta lente es sobresaliente. La estabilización en vídeo, soberbia. En conjunto han logrado dar un paso adelante en fotografía esperado en esta marca. En contra iOS 13 funciona bien, pero a nivel de personalización queda muy atrás con respecto a otros sistemas.

El audio por altavoces tiene bastante margen de mejora, al menos para batirse con los que mejor rinden en este aspecto.

El ultra gran angular deja que desear cuando disminuye la luz y en contraluces (tarde y noche).



Apple iPhone 11 Pro (64 GB) - Gris espacial PVP en Amazon 1.159,00€

Panasonic GZ2000 - 9,3

El televisor OLED más ambicioso de Panasonic hasta la fecha. Este Panasonic GZ2000 integra un panel de última generación con una profundidad de color de 10 bits y resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 puntos), el procesado de imagen más avanzado que tiene la marca japonesa y la implementación de Dolby Atmos más pulida que hemos probado.

9,3 Diseño9,5 Calidad de imagen9,75 Sonido9,5 Interfaz y Software8,5 A favor Su calidad de imagen global es extraordinaria

Viene impecablemente calibrado de fábrica

Tiene la mejor implementación de Dolby Atmos que hemos probado hasta la fecha

Es compatible con los formatos HDR más relevantes: Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG

Excelente rendimiento con los contenidos HDR En contra Carece de conectividad HDMI 2.1

La interfaz de my Home Screen 4.0 tiene margen de mejora

No incorpora el modo automático de baja latencia ni la frecuencia de actualización variable, ambos para juegos



TV OLED 164 cm (65") Panasonic TX-65GZ2000E UHD 4K HDR, HCX PRO y Smart TV PVP en El Corte Inglés 4.499€

OnePlus 7T - 9,1

Este año OnePlus no sólo presentó dos móviles ya en la primera mitad del año, sino que aún se guardó algo para la segunda. Así, además de por fin contarnos más de su televisor el fabricante presentó como también nos ha acostumbrado en los años anteriores un nuevo móvil "T", concretamente el OnePlus 7T.

Una evolución que introduce un llamativo cambio de diseño en la parte trasera y que supone una propuesta más competitiva que su predecesor, el OnePlus 7 sobre todo hablando de cámaras. Hasta 8 GB de RAM, lo último de Qualcomm y de nuevo degradados azules y notch pequeño para el último OnePlus.

9.1 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara8,5 Software9 Autonomía9,5 A favor Pantalla brillante y con refresco de 90 Hz

Diseño atractivo y cómodo en mano, con gran acabado

Viene con Android 10 de serie y con un rendimiento excelente

Autonomía de lo mejor del año, especialmente la carga rápida En contra Elemental en resultados y poco atrevido en la propuesta fotográfica

Poca ambición con la resolución del panel AMOLED

La integración del módulo de la cámara triple en la trasera



Samsung Galaxy S10 5G - 9

En 2019 por fin hemos podido probar el 5G por la calle y no quedarnos en stands y salas de demo. Una muestra es la del Samsung Galaxy S10 5G, el hermano más completo de lo que este año han sido cuatro S10 y que además de lo más potente de la compañía para este año presenta soporte a esta conectividad.

9.0 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento9,50 Cámara9,25 Software8,50 Autonomía8,50 A favor Los sensores TOF le hacen mucho bien al modo de desenfoque dinámico

La pantalla es sobresaliente

El sonido es apto para melómanos En contra La batería podría dar más de sí aunque la carga rápida compense

OneUI sigue necesitando algún retoque, pese a que va más fino que nunca

Los modos de IA de la cámara aún no se muestran imprescindibles, y algunos como el modo de mejora fallan mucho todavía



Samsung Galaxy S10 5g Tim Majestic Black 6.7" 8gb/256gb PVP en Amazon 1.279,99€

iPhone 11 - 9

Apple presentaba tres nuevos iPhone en septiembre del año pasado con un modelo algo más "básico": el iPhone XR. La fórmula resultó bien a nivel de ventas y este año la han repetido, aunque integrándolo algo más en la nueva remesa de smartphones de la marca.

De este modo, el iPhone 11 busca ser esa alternativa algo más contenida en precio y cámaras que sus hermanos mayores, pero manteniendo nuevo procesador y RAM. Más batería que el iPhone 11 Pro al ser más grande y una pantalla que además de tener mayor diagonal es IPS, como al de su antecesor inmediato.

9 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara9 Software9 Autonomía8,75 A favor La estabilización de vídeo es espectacular.

La combinación de angular y ultra angular da mucho juego.

La fluidez general, el A13 Bionic vuela. En contra El cargador incluido es de 5W.

El selfie nocturno es muy mejorable.

iOS madura pero sigue teniendo margen de mejora.



Apple iPhone 11 (64 GB) - de en Malva PVP en Amazon 809,00€

ASUS Zenbook Pro Duo - 9

Rompedora la propuesta de ASUS con este portátil que da situaciones de uso peculiares. El ASUS Zenbook Pro Duo tiene un sistema de apertura que supone integrar un stand que eleva unos grados el teclado, además de proporcionar una visualización más ergonómica y una refrigeración más adecuada.

8,3 Diseño8,5 Pantalla 9,5 Rendimiento9 Teclado/trackpad7,75 Software8,75 Autonomía6,5 A favor Buena calidad de ambas pantallas

Atrevimiento que resulta llamativo pero también productivo

Rendimiento de sobra para tareas de ocio y también de trabajo duro En contra Es pesado y con configuración de portátil de sobremesa

Conectividad limitada

La batería para los excesos en pantalla y configuración



ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV-H2006T - Portátil de 15,6" con ScreenPad Plus de 14" (i7-9750H, 32GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX2060 6GB, Windows 10) Metal Azul Celeste - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 2.999,00€

Motorola One Action - 8,1

En el análisis del Motorola One Action probamos un diseño algo distinto que nació con esta misma serie, presentando una propuesta más centrada en los usuarios que busquen ir más allá con una triple cámara trasera e integrando el vídeo de cámara de acción.

8.1 Diseño8,5 Pantalla8 Rendimiento7,5 Cámara7 Software9,5 Autonomía8 A favor El audio está cuidado y no limita en cuanto a conectividad al incorporar jack de 3,5 milímetros.

A veces más no es mejor y no añadir capa de personalización al software de este móvil es algo positivo.

El formato de 21:9 gustará más o menos, pero la construcción es buena y el frontal está muy despejado para ser un Motorola. En contra La cámara está bastante por debajo de las expectativas y el ultra gran angular está desaprovechado en parte.

Se echa bastante en falta una carga rápida.

Los 21:9 no son prácticos en bastantes ocasiones.



Motorola One Action - Smartphone Dual SIM (Triple cámara: 12 MP + 5 MP y video de 16 MP con ultra gran angular, 128 GB/4 GB, Pantalla 6,3" FHD+, Android 9.0) - Color Blanco [Versión Española] PVP en Amazon 269,26€

'Gears 5'

Este mes hemos tenido nuevas entregas de franquicias muy conocidas de diversos gigantes del videojuego, siendo una de ellas de Microsoft, aunque la esencia no se mantiene del todo con lo anterior según hemos visto en el análisis de 'Gears 5'. Hay espectacularidad en algunas escenas y se mantiene la historia (aunque retorcida), pero entre combates y vehículos la identidad primigenia se ha perdido en este título a cargo de The Coalition.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum

La XXiaomi Mi Handheld Vacuum integra un motor de 9 ciclones sin escobillas de 350 W de potencia que alcanza 100.000 rpm en su modo MAX. Un aspirador que además de tener precio contenido permite limpiar las estancias en poco tiempo.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner - Aspirador escoba, duración batería hasta 30 minutos, 5 niveles de filtración, motor hasta 100,000 rpm, color blanco Hoy en Amazon por 242,99€

'Blasphemous'

Curiosa la mezcla de personajes que propone este juego del estudio sevillano The Game Kitchen, que cuenta la historia del Penitente, un superviviente que luchará por romper con el oscuro bucle que asedia a su mundo. Iconografía religiosa, toques de 'Dark Souls' y mucha acción en el análisis de 'Blasphemous'.

Sega Mega Drive Mini

Lo retro sigue tirando, quizás más si hablamos de videojuegos debido a que los títulos que más éxito tuvieron en la época dorada de las primeras videoconsolas y arcade siguen siendo muy buscados y añorados. Sega, como buen titán en su momento y como empresa tan actual como Nintendo y otros rivales, ha visto el filón y lo intenta con la Sega Mega Drive Mini, una nueva versión de una de sus consolas más conocidas (replicándola casi al mínimo detalle) que tiene un sencillo manejo y que se conecta a través de un cable HDMI.

'The Legend of Zelda: Link's Awakening'

Una nueva entrega de una de las sagas más importantes de Nintendo que llega con toques muy distintos. En ‘The Legend of Zelda: Link’s Awakening’ no aparece Zelda ni muchos otros personajes y elementos de la serie, aunque hay cameos de otros como Joshi o los Goombas. Es un Zelda atípico en forma de remake para Switch que nos hizo revivir las sensaciones de su versión para Game Boy de 1993.

Valena Next with Netatmo

No todo son móviles o videojuegos en la era de la domótica y el Internet de las cosas. Pocas instalaciones habrá más comunes que bombillas o enchufes y la propuesta de Valena Next with Netatmo es la de hacer "inteligentes" la boquilla o las tomas de la instalación eléctrica de nuestra casa, sustituyendo los interruptores, enchufes y resto de componentes tradicionales.

'Mario Kart Tour'

El fontanero virtual más conocido del planeta vuelve a las cuatro ruedas con el 'Mario Kart Tour', una nueva versión de uno de los clásicos de la gran N que vuelve con nuevos circuitos, personajes y power-ups. Aunque es free to play, en el análisis vemos que tampoco es un título agresivo a este nivel.

Kobo Libra H2O

Uno de los competidores de los Kindle de Amazon que viene con un diseño asimétrico y ultraligero. Con una pantalla grande, su ligereza y forma permiten al Kobo Libra H2O ser sostenido con una sola mano durante horas sin que nos canse.

Libro electrónico E-Reader Kobo Libra H2O Negro PVP en FNAC 179€

'Borderlands 3'

Hablando de títulos esperados está este 'Borderlands 3', que llevamos esperando siete años (por mucho que intentasen calmar el hype con ‘Borderlands The Pre-Sequel’ y ‘Tales from the Borderlands’). Se trata de un FPS de acción entremezclada con buenas dosis de humor y desfase.