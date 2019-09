Xiaomi Mi Handheld Vacuum, análisis: La aspiración a bajo precio también es contrarreloj

Aunque los robots aspiradores gocen de gran popularidad por su limpieza autónoma, los aspiradores de escoba también son una alternativa a los clásicos modelos de trineo por su versatilidad, ligereza y potencia. La prolífica Xiaomi se ha lanzado al mercado de los aspiradores sin cables con el Xiaomi Mi Handheld Vacuum, un modelo que llega después del Roidmi F8 Storm — también del ecosistema Xiaomi —, pero más barato. ¿Una vuelta de tuerca más en su exitoso modelo de calidad precio?

Especificaciones técnicas del Xiaomi Mi Handheld Vacuum

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Dimensiones 600 x 220 x 230 mm Peso 1,5 kg (solo cabeza) Capacidad del depósito 0,4L Ruido 72 dB (modo silencioso) Potencia y presión de succión 350 W/ 23 KPa Filtro De alta eficiencia Batería Autonomía aproximada de 30 minutos Tiempo de carga: 3,5 h Filtro Filtro alta eficiencia Qué hay en la caja Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner, tubo de metal, cepillo multifunción para suelos, cepillo eléctrico para ácaros, boquilla plana, boquilla con cepillo, soporte, manual y adaptador Precio 249,99 euros

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner - Aspirador escoba, duración batería hasta 30 minutos, 5 niveles de filtración, motor hasta 100,000 rpm, color blanco Hoy en Amazon por 232,50€

El Xiaomi Mi Handheld Vacuum integra un motor de 9 ciclones sin escobillas de 350 W de potencia que alcanza 100.000 rpm, unos datos que se corresponderían con en el modo Máximo de funcionamiento, momento en el que se cuadriplica su capacidad de succión. En este modo MAX se alcanzan la succión de 100 vatios de aire y una presión estática de 23.000 Pa, de acuerdo con el fabricante.

Según Xiaomi, la batería del Mi Handheld Vacuum ofrece una autonomía de hasta 30 minutos, que sería suficiente para cubrir una superficie de hasta 160 metros cuadrados. Este dato se corresponde para su uso más favorable energéticamente hablando, es decir, el modo estándar de uso.

En cuanto a su sistema de filtración, en el cabezal encontramos un conjunto de depósito y filtro que, de acuerdo con lo detallado por Xiaomi, está formado por un sistema de cinco filtros capaz de capturar el 99,97% de la materia particulada de hasta 2,5 micrómetros de diámetro. Eso no podremos comprobarlo cuantitativamente en el análisis, si bien valoraremos su limpieza de forma cualitativa.

Un diseño con aires de déjà vu

Este Xiaomi Mi Handheld Vacuum llega en una caja de cartón cuidadosamente embalada que optimiza al máximo sus dimensiones para integrar sus accesorios: la cabeza del aspirador, un tubo alargador de metal, cepillo multifunción con motor integrado para suelos de madera y baldosas, cepillo eléctrico pequeño para la limpieza de tapicería, boquilla plana para zonas de difícil acceso, un cepillo pequeño redondo suave para objetos, el cargador y un soporte para dejarlo en vertical.

A simple vista llama la atención por sus buenos acabados y el empleo de materiales de calidad — plástico y aluminio — , algo que comprobamos con un uso intensivo durante estas semanas. En encaje de los accesorios es rápido, robusto y sencillo, oyendo un clack cuando se produce. Si queremos liberarlos, bastará con pulsar el botón situado sobre la junta. No tiene mucho misterio.

Su manipulación es sencilla: consta de un gatillo bajo la empuñadura y el botón de "MAX" en el asa. Así, si queremos ponerla en acción bastará con mantener apretado el gatillo, encendiéndose una luz blanca en la parte trasera que se tornará naranja cuando la batería ese esté agotando.

Si queremos un plus de potencia de succión, accionaremos el botón, que iluminará una luz led blanca cuando esté activo. El gatillo es un recurso muy interesante para optimizar batería, arañando segundos a la batería del Xiaomi Mi Handheld Vacuum.

Como comentábamos inicialmente, este aspirador de tipo escoba nos recuerda bastante al Roidmi F8 Storm. Ambos pertenecen al ecosistema Xiaomi, solo que este modelo que nos ocupa es el que Xiaomi lanza bajo su propia marca. Materiales y colores son muy similares, de modo que podría ser fácil confundir un modelo con el otro. Sin embargo, la diferencias en cuanto a ergonomía son notables.

La cabeza del Xiaomi Mi Handheld Vacuum — donde se encuentra el asa, filtra y el motor — tiene una apariencia que recuerda bastante a una regadera: con un cuerpo cilíndrico y un asa voluminosa para sujetarlo. Aunque no pesa demasiado, su diseño no es el más cómodo del mundo durante las labores de limpieza, especialmente cuando tiene el tubo extensor conectado: la distribución del peso no es la mejor y eso se nota en la mano. Tampoco ayuda el tener que mantener pulsado el gatillo.

Cómo es la limpieza

Durante estas semanas he integrado el Xiaomi Mi Handheld Vacuum sustituyendo a mi robot aspirador en mis hábitos de limpieza. En este tiempo no solo he limpiado el suelo, sino también los sofás, camas, alguna que otra alfombra y mi coche para evaluar la profundidad de la limpieza y cómo es su autonomía en los dos modos de potencia que ofrece.

Mi piso es bastante estándar: una vivienda de 65 -70 metros cuadrados con suelos de parquet y baldosa que comparto con mi perra Lola. Tengo la costumbre de aspirar a diario porque viviendo con una perra, es muy fácil tener todo lleno de pelos y de tierra y hierba, procedentes de nuestros paseos.

Lo primero que me llama la atención al encenderlo es lo silencioso que es en su modo estándar. De hecho, puedes pasar el aspirador en una parte de la casa y que otra persona duerma en la habitación y no se entere. Eso sí, con este modo no siempre se van todos los pelos y suciedad, teniendo que recurrir de vez en cuando al modo turbo. Combinando turbo y estándar limpio la casa sin problema en muy poco tiempo.

Aspirar toda la casa con el Xiaomi Mi Handheld es muy rápido, logrando cubrir toda la superficie en aproximadamente diez minutos. La ventaja de este tipo de aspiradores es que podemos incidir donde hay suciedad y entrar sin problemas en las esquinas. Eso sí, hay que pasarlo a mano. Un detalle de diseño que se echa en falta es que hubiera una luz en el cepillo en zonas oscuras, ya que cuando entras a las esquinas o debajo de la cama no ves cómo de sucio está.

Pero como estamos poniendo a prueba este aspirador, un día de especial suciedad optamos por pasarlo con el modo turbo de forma continua. En cuestión de segundos se calienta, pero como sigue funcionando, continuamos con la limpieza. Mientras estoy aspirando una habitación, descubro que la luz blanca que se enciende cuando está en funcionamiento ha pasado a ser naranja: antes de finalizar el recorrido, la batería del Xiaomi Mi Handheld Vacuum se ha agotado. Nueve minutos.

Limpiando alfombras

Debajo de la mesa del comedor tenemos una alfombra de aproximadamente 2,5 x 2,5 metros. No suele estar muy sucia, primero porque la limpiamos semanalmente y segundo porque normalmente comemos en la cocina, reservando esta zona para ocasiones especiales.

Limpiar la alfombra con el Xiaomi Mi Handheld Vacuum tras retirar las sillas es un proceso ágil y veloz. No ha hecho falta usar el modo turbo, porque no tiene demasiado pelo ni está muy sucia, pero visualmente sí que ha quedado limpia de polvo y pelos en apenas un par de minutos. No apreciamos diferencia respecto a cuando la limpiamos con el aspirador de trineo, al menos de forma cualitativa.

Lo que sí he notado es que manejar este aspirador con las dos manos es notablemente más cómodo y ligero que usar un aspirador tradicional, pudiéndose mover mejor entre las patas de sillas y mesa. Eso sí, es el primer aspirador de tipo escoba que tengo que usar a dos manos.

Limpiando sofás

La siguiente prueba consiste en limpiar el sofá. No es algo que haga todos los días, pero de vez en cuando merece la pena retirar los cojines y aspirar polvo, pelos, migas, palomitas y hasta céntimos.

Retiro el tubo de aluminio que suelo usar para el suelo y voy intercambiando el cepillo eléctrico para ácaros, el de boquilla plana para las juntas de los sillones y el cepillo pequeño redondo suave para frotar cuando sea necesario. He de decir que cuando usamos accesorios cortos, en formato de aspirador de mano, se vuelve mucho más cómodo y manejable.

Para limpiar el sofá no me basta con el modo estándar, así que voy alternando el modo normal con el turbo y en menos de quince minutos he terminado sin problema. Retirar cojines y mover el sofá provoca que deje de pulsar el gatillo del aspirador, por lo que la batería no se desperdicia en esos segundos de no aspiración. El resultado es muy bueno, no teniendo nada que envidiar a mis limpiezas periódicas con el aspirador de trineo que guardo para ocasiones especiales.

Las pruebas del sofá y la alfombra las hice el mismo día, el tercero con el Xiaomi Mi Handheld Vacuum. Al concluir, el depósito ya está lleno (la foto que corona esta sección se hizo al terminar la limpieza).

Limpiando el coche

Esta es la prueba más ambiciosa de todas, ya que el coche lo tiene todo: esquinas y lugares de difícil acceso por los que aspirar y una combinación de tejidos que son un auténtico imán para el pelo de Lola y la suciedad.

Mi coche no es muy grande y no lo uso demasiado, pero cuando lo hago mi perra suele viajar conmigo. Me he acostumbrado a limpiarlo cada dos meses, aproximadamente la frecuencia con la que hago análisis de aspiradores de este tipo, y en ese tiempo se mancha bastante.

Cargado al 100% y con los mismos tres cepillos que he usado para el sofá, me dispongo a limpiarlo. Comienzo por el salpicadero y el frontal con el cepillo redondo y pequeño y la potencia normal. En cuanto paso a los asientos y el suelo, el modo estándar se me queda corto y paso al máximo.

Desgraciadamente no puedo concluir la limpieza: aspirar el salpicadero, alfombrillas y los asientos prácticamente usando todo el rato el turbo devora la batería en menos de quince minutos. Y todavía me queda el maletero.

Lo que ha aspirado, lo ha limpiado moderadamente bien, aunque eso sí, he tenido que recurrir a la potencia máxima continuamente porque el modo estándar no era suficiente. Puede que si no tuviera mascotas, no fuera con tanta frecuencia al monte o limpiase más a menudo mi coche, la autonomía del Xiaomi Mi Handheld Vacuum fuera suficiente, pero no es mi caso.

Mantenimiento

El mantenimiento de la Xiaomi Mi Handheld Vacuum viene explicado en el manual, donde se detalla que para limpiar el aspirador basta con un trapo seco y suave. Gracias a lo robusto de su diseño y el empleo de materiales de calidad, su manipulación es segura e intuitiva, facilitando las tareas de desmontado, limpieza y sustitución de sus piezas. Además todas las partes son lavables, salvo el motor y los cepillos eléctricos.

El depósito de este aspirador no es muy grande, pero como es transparente, podemos ver perfectamente cómo está de lleno. No obstante, hay una marca "MAX" a partir de la cual, si no vaciamos el filtro, se compromete su correcto funcionamiento.

Vaciar y limpiar el depósito es muy fácil: con el aspirador desconectado de la corriente y apagado, pulsamos y deslizamos sobre el botón del compartimento para liberarlo. Cuando la pieza está fuera, podremos soltar el filtro girando. La extracción es sencilla, pudiendo separar todas las partes y lavarlas bajo el grifo. Volveremos a colocarlo cuando esté completamente seco. Xiaomi recomienda lavar filtro y depósito al menos una vez al mes.

Otra parte que también podemos soltar es la tapa superior del motor para limpiarla periódicamente de restos de polvo y suciedad. La limpieza de los cepillos es también rápida: bastará con ponerlos boca abajo y soltar el seguro que mantiene el rodillo interior sujeto, algo que podremos hacer girando el pestillo del lateral con ayuda de una moneda. Luego será cuestión de tirar de él para liberarlo.

En la caja del Xiaomi Mi Handheld Vacuum no se incluyen recambios ni accesorios para limpiar el aspirador. Asimismo, tampoco se ofrece una frecuencia aproximada de sustitución de elementos como el filtro.

Xiaomi Mi Handheld Vacuum, la opinión de Xataka

Termino este análisis del Xiaomi Mi Handheld Vacuum con una sensación agridulce. Llevo semanas usándola como aspirador escoba para mi casa y, aunque lógicamente tengo que realizar más trabajo que con un robot aspirador, limpio mi casa bien en poco tiempo.

La combinación de potencia y autonomía es suficiente para esta labor. De hecho, si pasas el aspirador a diario, con el modo estándar es suficiente en muchas situaciones.

Limpiar periódicamente colchones, sofás o alfombras también es posible, gracias a la versatilidad de sus accesorios y la potencia que proporciona el modo Máximo para momentos puntuales. Sin embargo, este aspirador se queda corto cuando necesitamos una limpieza en profundidad durante más de diez minutos.

Si además tenemos en cuenta que las baterías se degradan con el tiempo, es previsible que en cuestión de meses nos quedemos cortos también en otros escenarios de limpieza.

Finalmente, aunque cuente con una construcción robusta y buenos materiales, su diseño no es el mejor desde el punto de vista de la comodidad y los detalles.

En resumen, el Xiaomi Mi Handheld Vacuum es un aspirador versátil y potente con un precio de lanzamiento muy atractivo que puede servir para hogares con unas necesidades de limpieza poco exigentes.

El problema es su situación en el mercado: aunque cuesta casi la mitad que su "homólogo" y referente en el sector Dyson V8 (un aspirador con diseño, accesorios y calidad muy elevados), por muy poco más dinero encontramos alternativas mejores en cuanto a diseño y autonomía. No hace falta irse muy lejos: dentro de su propio ecosistema, el Roidmi F8 Storm es un ejemplo claro de ello.

El aspirador ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas