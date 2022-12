Amazon Fire TV Cube (2022), análisis: el reproductor multimedia más potente es único en su especie

Amazon quiere tener el mejor reproductor multimedia del mercado. Mientras los Fire TV Stick se centran en el precio, el Fire TV Cube busca ofrecer la experiencia más completa y rápida que se puede disfrutar en el televisor.

Estamos ante la tercera generación del Fire TV Cube, el dispositivo de Amazon que permite controlar el televisor con la voz, sin necesidad de pulsar el mando. Simplemente pidiendo a Alexa que nos ponga lo que queremos. Una manera muy natural que ya nos convenció años anteriores y vuelve de manera renovada. Hemos estado probándolo durante varias semanas y aquí os contamos nuestra experiencia en el análisis del Amazon Fire TV Cube (2022).

Amazon Fire TV Cube (2022), especificaciones técnicas

El Fire TV Cube (2022) o de tercera generación es un set-top-box muy parecido a los anteriores, manteniendo su característica forma de pequeño cubo. En esta ocasión el aspecto exterior está cubierto de una rejilla de tela, pero el funcionamiento es similar. Dispone de micrófonos y altavoces para que podamos hablar con Alexa directamente.

Los componentes interiores han mejorado. Se añade un procesador Amlogic POP1 con ocho núcleos a 2,2 GHz y una GPU ARM Mali-G52 MP8. Para la memoria RAM disponemos de 2 GB LPDDR4x y el almacenamiento alcanza 16 GB. Amazon ha dado un salto en rendimiento, en un dispositivo que ya de por sí destacaba en este apartado.

El nuevo Fire TV Cube añade un procesador de ocho núcleos, WiFi 6E, 16 GB de almacenamiento y una pequeña mejora en su icónico diseño de cubo.

Esta potencia también se traslada en cuanto a la reproducción de contenidos. El Fire TV Cube (2022) ofrece compatibilidad con resolución 4K Ultra HD, junto a Dolby Vision, HDR10 y HDR10+.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. En la parte trasera tenemos Ethernet y doble puerto HDMI, uno de salida y otro de entrada para conectar y controlar otros dispositivos como decodificadores de TV o reproductores Blu-ray. Cuenta con infrarrojos, Bluetooth 5.2, USB A para conectar discos externos y este año estrena conectividad WiFi 6E tribanda, que técnicamente promete una mejor conectividad en casa para que la reproducción 4K sea más efectiva.

Amazon Fire TV Cube (2022) Dimensiones y peso 86 x 86 x 77 mm

513 g Procesador Octa-Core (4 x 2,2 GHz, 4 x 2,0 GHz)

GPU a 800 MHz Memoria RAM 2 GB Almacenamiento 16 GB Conectividad y puertos Wi-Fi 6E tribanda

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE

Extensor de infrarrojos (IR)

USB-A

Ethernet Sonido Dolby Atmos, sonido envolvente 7.1, estéreo de 2 canales y pass-through de audio con HDMI de hasta 5.1 Resolución Ultra HD 4K

1080p60fps HDR HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Otros Mando por voz Alexa para Fire TV (incluido) Precio 159,99 euros

Nuevo Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa, Wi-Fi 6E y Ultra HD 4K Hoy en Amazon por 159,99€

Este pequeño cubo empieza a tener un diseño icónico

El "cubo de Amazon" puede ser una descripción perfectamente válida para definir el Fire TV Cube. Amazon ha decidido mantener en esencia el mismo diseño desde la primera generación y creemos que ya está en condiciones de enorgullecerse de haber creado un diseño fácil de reconocer, práctico, efectivo y relativamente bonito.

Pese a seguir teniendo un cubo que cabe en la mano y mide menos de 10 centímetros, Amazon ha ido mejorando ligeramente sus acabados. Y lo cierto es que se agradece. Del plástico más sobrio de antes pasamos a un acabado en rejilla para cubrir todo el frontal que le otorga un punto estéticamente más agradable. Algo a tener bastante en cuenta porque es un dispositivo que colocaremos en el salón y lo estaremos viendo constantemente. Al final acaba siendo un elemento decorativo y el Fire TV Cube (2022) es suficiente sofisticado.

En la parte superior tenemos una tira LED azul que se ilumina cuando hablamos con Alexa. En la tapa es donde encontramos los botones físicos: dos para el volumen, uno para encender/apagar y otro para silenciar.

Para la parte trasera tenemos el puerto USB-A, el puerto de alimentación, el extensor de infrarrojos para controlar la tele con el mando, el puerto Ethernet y dos puertos HDMI, uno de ellos HDMI 2.1 compatible con pass-through de audio hasta 5.1.

El icónico diseño ha mejorado con la rejilla frontal y una recolocación de todas las conexiones traseras. Inexplicablemente, sigue viniendo sin cable HDMI.

Poco podemos decir sobre la conectividad, de las más completas posibles hoy en día en un reproductor multimedia. Sin embargo, un año más Amazon ha decidido no añadir el cable HDMI junto al dispositivo. Una falta de accesorios sorprendente para un producto que apunta al mercado premium. Y es que sin cable HDMI difícilmente sacaremos partido al Fire TV Cube al no poder conectarlo al televisor.

El mando incluido podría ser más 'Pro'

El mando del Fire TV Cube (2022) está bien, pero sabemos que la propia Amazon tiene un mando mejor. Es una lástima que con este dispositivo no se entregue el mejor mando de la casa. Pese a que el Fire TV Cube es el modelo de gama más alta, notamos que no han puesto toda la carne en el asador. Hablamos del mando Alexa Pro, que también hemos podido probar pero que no viene incluido de base y tiene un coste de 39,99 euros.

Si queremos el mando Alexa Pro con los botones retroiluminados habrá que pagar aparte.

Si nos quedamos con el mando del Fire TV Cube, tenemos un pequeño mando que añade todo tipo de botones. Es muy muy ligero, pero aún así hay margen para añadir botones para cuatro servicios de streaming (Prime Video, Netflix, Disney+ y Amazon Music), botones para el volumen, configuración, cambiar canales, reproducción y una cruceta para moverse por los menús. También un botón superior para activar Alexa, aunque en este sentido no es tan necesario ya que podemos hablar con el Fire TV Cube directamente.

Alexa Pro (izquierda) vs mando del Fire TV Cube (derecha)

El acabado es en plástico y no transmite las sensaciones más premium, aún así es bastante práctico. En comparación, el mando Alexa Pro es todavía más compacto, dispone de teclas retroiluminadas y dispone de dos botones para crear accesos directos a las aplicaciones que queramos. Como por ejemplo Youtube, que llama la atención que no disponga de su propio acceso directo.

Te presentamos el mando por voz Alexa Pro | Con función de búsqueda del mando, controles de TV y botones retroiluminados (se requiere un dispositivo Fire TV compatible) Hoy en Amazon por 39,99€

Experiencia de uso: rendimiento excelente, pero demasiado específico

El sistema operativo de Amazon es un viejo conocido. Aquí nos encontramos la versión Fire OS 7.6, que ofrece acceso a las aplicaciones más habituales como Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+ o Youtube. Solo echamos en falta HBO, pero podremos instalarla de forma manual.

La interfaz es sencilla y fácil de entender, aunque quizás ya va necesitando una actualización para modernizar sus menús. En comparación, alternativas como Google TV en el Chromecast ofrecen un aspecto más llamativo.

Fire TV OS vuela y es super ágil, pero ya se va notando que necesita un lavado de cara a nivel estético.

Eso sí, el rendimiento es brutal. El Fire TV Cube (2022) es el reproductor multimedia con más potencia, rememorando la experiencia que se obtiene con la Nvidia Shield. El nuevo procesador de ocho núcleos se luce y tanto abrir aplicaciones, vídeos como moverse por la interfaz es muy rápido. Es seguramente la gran fortaleza del Fire TV Cube (2022).

Hay un aspecto que queda patente cuando lo utilizamos. Las recomendaciones de Prime Video lo inundan todo. Es cierto que también hay espacio para otros servicios como Netflix, pero tanto al buscar películas por categorías como al hablar con Alexa, casi siempre se nos deriva al mismo servicio. Entendemos que Amazon quiere potenciar su ecosistema, pero notamos que queda algo cojo si somos más propensos a usar otros servicios.

También es algo molesta la publicidad presente en algunos menús y configurar aspectos como el WiFi no es suficiente fluido, ya que la conexión con el móvil es algo justa. El Fire TV Cube viene con 16 GB de almacenamiento, de los cuales quedan unos 12 GB libres.

El Fire TV Cube tiene una cosa única en todos los reproductores multimedia. Es el único al que podemos hablarle directamente, sin necesidad de pulsar el mando. Simplemente llamar a Alexa y decirle que suba el volumen o ponga determinada serie. A la que te acostumbras, es algo que echas de menos en el resto.

La forma de controlar el dispositivo es ideal y es un plus que merece mucho la pena. Alexa todavía tiene que mejorar a la hora de darnos información o acertar sobre la serie o el vídeo que queremos ver, pero en cuanto a usabilidad es excelente. Alexa nos permite hacer llamadas y controlar otros dispositivos del hogar compatibles con el asistente de voz.

Para aquellos preocupados con la privacidad, tenemos un botón físico para bloquear los ocho micrófonos y que Alexa no esté escuchando. Cuando lo hagamos el LED aparecerá de color rojo.

A través del puerto USB A trasero tenemos la posibilidad de conectar USBs y discos duros externos. El Fire TV Cube (2022) ofrece compatibilidad con el formato NFTS (además de FAT32), lo que facilita el conectar discos externos y poder ver vídeos que tengamos ahí.

Amazon ha potenciado el papel del Fire TV Cube como dispositivo al que conectar cosas. Sean discos duros por el USB o sistemas de sonido a través del HDMI secundario.

Este año no se necesita un adaptar para la conexión Ethernet, aunque el puerto es 10/100. En cuanto a la conectividad, se añade WiFi 6E. Es el primer reproductor multimedia en incorporarlo y aunque no sabríamos asegurar hasta qué punto es una mejora respecto al modelo anterior en el día a día, la reproducción ha sido muy buena. En vídeos 4K de Youtube, he notado algo más de velocidad reproduciendo desde el Fire TV Cube que no desde el propio televisor Android TV (modelo Sony XE90).

Reproducción: disfrutando del 4K en todas sus formas

Como el completo reproductor que es, el Fire TV Cube (2022) nos permitirá sacar el máximo partido al televisor. Tenemos compatibilidad con contenido 4K en HDR10 y 60 fps, así como HDR10+ y Dolby Vision.

Al igual que distintos televisores, Amazon introduce un reescalado propio: la tecnología Super Resolution Upscaling, para convertir las imágenes HD en unas con mejor calidad. Lamentablemente, como también ocurre con prácticamente todos los escalados, su impacto es difícil de apreciar.

Si de lo que se trata es de reproducir películas y series en la máxima calidad, el Fire TV Cube (2022) rinde al máximo.

Aunque no viene con cable HDMI, sí tenemos doble puerto HDMI y se nos permite conectar una barra de sonido externa. Al ser un puerto HDMI 2.1, tenemos 'pass-through' de audio hasta 5.1. Por lo que la calidad de audio de la película que vayamos a ver se canalizará hasta la barra, sin perderse por el camino al pasar por el Fire TV Cube. Eso sí, en este caso el vídeo estará limitado a 60 Hz. Es decir, al Fire TV Cube sirve para equipos de sonido, pero no por ejemplo para una videoconsola.

A nivel de sonido el Fire TV Cube (2022) es compatible con contenidos Dolby Atmos, pero realmente no destaca como altavoz. El dispositivo puede contestarnos en voz alta las respuestas de Alexa y reproducir listados de canciones, pero está pensado para que sea el televisor, una barra de sonido conectada o un Amazon Echo los que reproduzcan el sonido habitualmente. Es un reproductor multimedia. Si lo que buscamos es un altavoz adicional, mejor directamente un Echo Dot.

Amazon Fire TV Cube (2022), la opinión de Xataka

El Amazon Fire TV Cube es un reproductor multimedia diferente. Es difícil catalogarlo como el mejor, ya que hay algunos apartados donde se nos ha quedado un regusto agridulce. Sí es fácil describirlo como el más potente y completo. Pero también es de los más caros. Su precio oficial es de 159,99 euros, aunque ya lo hemos visto rebajado. Por este precio no se entiende que no venga con el cable HDMI o que todavía tengamos que ver publicidad en la interfaz. Amazon nos presenta un producto premium, pero no cumple del todo con la exigencia que podemos pedirle por su precio.

Si estamos buscando un reproductor multimedia veloz y capaz de reproducir contenido 4K HDR al máximo nivel, este Fire TV Cube (2022) cumple como ninguno. Pero creemos que la compañía tiene algo de margen de mejora en renovar los menús y ser más consistente a la hora de utilizar sus servicios. También nos gustaría una experiencia más neutral y algo menos centrada en Prime Video.

En la batalla por ser el mejor reproductor multimedia Amazon no se contenta con ofrecer un rendimiento sobresaliente, también ofrece un control por voz que no tenemos en ningún otro rival. Lástima de algunos apartados que no permiten que la experiencia sea redonda.

Pero sin duda si hay algo que marca la diferencia es la experiencia con Alexa. Y no tanto con el asistente en sí, sino en la manera de hablar con ella. El uso de Alexa sin el mando junto estar conectado al televisor es ideal. Llegar a casa y decir 'Alexa, enciende la tele y ponme 'Andor' en Disney+' y verlo en 4K vale la pena por sí solo.

El Fire TV Stick 4K es un gran reproductor, pero este Fire TV Cube es un paso más. No solo en potencia, también a la hora de obtener la mejor experiencia en el salón. Si le sumamos un diseño icónico y un modo de uso diferencial, el Fire TV Cube (2022) no solo es uno de los mejores reproductores del momento, también uno que ofrece cosas totalmente distintas al resto.

Nuevo Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa, Wi-Fi 6E y Ultra HD 4K Hoy en Amazon por 159,99€

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.