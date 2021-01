WiFi 6E vs WiFi 6: qué son y cuáles son sus diferencias

Vamos a explicarte cuáles son las diferencias entre WiFi 6 y WiFi 6E, dos tecnologías de conectividad inalámbricas con un nombre similar, pero que son diferentes. El WiFi 6 es un estándar que fue aprobado en 2019, mientras que el WiFi 6E es su evolución, que llegará a lo largo de este año con mejores características.

Las generaciones de WiFi son nuevos estándares con los que las conectividades van ganando en velocidad o estabilidad cuando tienes un creciente número de dispositivos conectados. Debes saber que los routers de las operadoras difícilmente suelen apostar por las últimas tecnologías, pero si compras otros routers de terceros para buscar la máxima velocidad, entonces sí que deberías tener en cuenta su tipo de WiFi para que la compra te dure lo máximo posible.

Qué es el WiFi 6

El WiFi 6 es un nuevo estándar para mejorar la red WiFi que fue aprobado en 2019, y que durante 2020 empezó a llegar a los hogares. Es una red compatible con los protocolos de WiFi anteriores, por lo que si compraste uno de estos routers, podrás conectarte a él con tus dispositivos, aunque si no son compatibles con el WiFi 6 no podrán beneficiarse de sus mejoras.

En lo que no hay mucha diferencia, es en las velocidades máximas de conexión. El WiFi 5 o 802.11ac tiene velocidades de 433 Mbps por stream. Por lo tanto, como puedes ver, en las velocidades de una única conexión los cambios no son demasiado grandes, porque el WiFi 6 no piensa tanto en estas situaciones, sino en esas en las que tienes muchos dispositivos conectados a la vez.

Y es que en nuestros hogares actuales cada vez tenemos más dispositivos conectados a la vez, y es ahí donde vienen las mejoras. La velocidad máxima teórica del WiFi 6, esa con 8 streams a 160 MHz, es de 1000 Mbps, mientras que en el WiFi 5 era de 700 Mbps. Además, se incrementa 4 veces el rendimiento medio de las conexiones por usuario para escenarios de alta densidad.

Por lo tanto, la mejora del WiFi 6 no está tanto en la velocidad máxima que vamos a encontrarnos por dispositivo, sino en mejorar la experiencia cuando tenemos muchos dispositivos conectados a la vez, haciendo que tener varios no acabe ralentizando tanto la conexión de cada dispositivo. También se mejora la latencia y el consumo de los dispositivos conectados.

Además, otra de las mejoras de esta tecnología es que puede utilizar a la vez las bandas de 2,4 y 5 GHz, lo que le permite unificar la mejor cobertura de una y la mayor velocidad de otra. Así, no tendrás que decidir a qué versión de tu WiFi conectarte, la de 2,4 o 5 GHz, porque la WiFi de los routers del WiFi 6 tendrá las mejoras de ambas.

La WiFi 6 también es más segura, ya que propone la utilización del protocolo de seguridad WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), que a medio plazo pretende reemplazar a WPA2. Este nuevo estándar implementa medidas de seguridad más eficaces, lo que ayudará mucho a mejorar la seguridad de los dispositivos que están conectados a la red.

Qué es el WiFi 6E

La WiFi 6E es la próxima generación de conexiones WiFi, una evolución del WiFi 6. No se le ha llamado WiFi 7 porque es una ligera evolución del protocolo anterior, y no es una revolución que traiga grandes cambios como los que hubo al pasar del WiFi 5 al WiFi 6.

El principal cambio de este nuevo protocolo es que se le agrega la banda de 6 GHz al WiFi 6, lo que hace que al WiFi 6E también se le conozca como WiFi de 6 GHz. Esto es porque el espectro del WiFi 6 termina es el mismo que el del WiFi 5, y terminaba en los 5,925GHz, sin llegar a cubrir el espectro de 6, y al WiFi 6E se le añade 1,2GHz más, abarcando hasta los 7,125 GHz.

También se ganan 14 canales adicionales de 80MHz, o 7 canales de 160MHz en función de cómo gestione el router tu conexión. Ten en cuenta que actualmente sólo se pueden configurar 2 canales en 160 MHz, que son los canales más amplios, por lo que ganar nuevos canales ayudará a minimizar la congestión y hacer que incluso con muchas conexiones de muchos dispositivos la conectividad no se vea degradad.

Fíjate que no estamos hablando de velocidad. Si alguna vez has tenido problemas con tu WiFi porque de repente ha empezado a funcionar peor, esto puede ser porque el espectro que estás utilizando está congestionado porque hay demasiados dispositivos usándolo aunque no sean de tu casa, y hay que cambiar de canal. Esto puede pasar cuando ves que hay muchas WiFis funcionando cerca de la tuya, y si utilizan todas unas mismas frecuencias no hay espacio para todas.

Y es ahí cuando el WiFi 6E puede entrar a ayudarte con ese problema. No sólo le ofrece a los routers una mayor franja de ondas, sino que también tienes una franja más espaciosa que no requiere señales superpuestas como pasa en algunos canales actuales. El nuevo espectro tiene el suficiente espacio para que se puedan transmitir simultáneamente hasta siete transmisiones WiFi de capacidad máxima y no interfieran entre sí, sin llegar a usar los espectros que había disponibles antes.

También se implementan nuevos métodos de multiplexación, lo que mejora las maneras en las que se distribuyen las señales con tecnologías como MU-MIMO, que permiten enviar información a varios clientes a de forma concurrente, o la OFDMA que mejora permitiendo dividir una transmisión en distintas frecuencias dentro de un mismo canal. Lo que se consigue con esto, al final, es que la conexión sea más versátil y pueda aprovecharse mejor.

Principales diferencias entre WiFi 6 y WiFi 6E

Como has podido ver en ambas descripciones, la base de ambos protocolos es la WiFi 6. La diferencia es que la WiFi 6E le añade la banda de 6GHz a la WiFi 6 normal. Este nuevo espectro ofrece una mayor velocidad de conexión cuando estás cerca del router, aunque un menor alcance. En cualquier caso, seguirás pudiendo utilizar también las bandas de 2,4 y 5 GHz de forma unificada como en el WiFi 6, fusionando la cobertura de una con la velocidad punta de otra.

¿Y qué ventajas tiene esto? Pues que cuando te conectes con un dispositivo a un router con WiFi 6E, si este dispositivo es compatible y está cerca del router, podrás utilizar una banda de 6 Ghz que te de un pico extra de velocidad. y si no es un dispositivo compatible, podrás utilizarlo igualmente gracias a que estos routers mantendrán las bandas de 2,4 y 5 Ghz, y son retrocompatibles con tecnologías WiFi anteriores.

El hecho de que tenga más canales, concretamente 14 canales adicionales de 80MHz, o 7 canales de 160MHz quiere decir que tendrás menos congestión en tu red. Cuando hay muchos routers en un mismo canal o los subyacentes, entonces este se satura y la conexión se ralentiza. Una solución es cambiar el canal de la WiFi de tu router, y cuantos más canales haya mejor será para evitar estos "atascos".

Además, el resto de tecnologías de las que te hemos hablado, como esos nuevos métodos de multiplexación, hacen que la conexión dentro de un canal sea más versátil, y por lo tanto mejor. Esta tecnología te va a venir muy bien en el caso de que en un futuro quieras pasarte a las teles 8K y puedas enviar contenidos por la red sin cortes.