De AirPods, obsolescencia programada y la tragedia de la degradación de las baterías

Los AirPods son fantásticos hasta que dejan de serlo, y eso ocurre entre año y medio y dos años después de adquirirlos. Esa parece ser la queja generalizada de diversos usuarios de estos auriculares inalámbricos que está aflorando en redes sociales como Twitter o Reddit.

Esa tragedia tan extendida entre los usuarios de los AirPods no solo les afecta a ellos: es una condena de la mayoría de auriculares de este tipo, cuyas baterías y prestaciones se van degradadando a lo largo del tiempo. El problema es que los AirPods se han convertido en uno de los productos estrella de la firma, pero sus usuarios están empezando a darse cuenta de que gastar 200 euros cada dos años en auriculares quizás no compense.

Las quejas que afectan a los AirPods de Apple vienen acumulándose desde hace meses. Lo hacen sobre todo en las redes sociales, y Twitter o Reddit son claros puntos de encuentro para todos los afectados por los problemas que afectan a estos auriculares cuando pasa cierto tiempo.

Parece que ese tiempo es de hecho muy concreto: tras un periodo que oscila entre los 18 y los 24 meses los usuarios notan una degradación importante de las prestaciones de los AirPods. Se quejan sobre todo de la autonomía de la batería, que cae de forma muy notable, pero también de sus funciones, con cortes frecuentes o con problemas con el volumen.

Para algunos usuarios eso es más o menos aceptable, pero los hilos en Reddit son numerosos (mucho) y también lo son los artículos en los medios generalistas y tecnológicos.

En The Atlantic hablaban del tema y lo titulaban "Tus AirPods morirán pronto" mientras que en The Outline nos recomendaban que nos olvidásemos de los AirPods y comprásemos "los auriculares Bluetooth más baratos que pudiéramos encontrar". A principios de año en 9to5Mac hablaban de como quienes los compraron cuando salieron empiezan a notar cómo los AirPods ya tienen una edad.

My AirPods have been gradually losing capacity, to the point where they now last 45 minutes on a charge.



Even *in warranty*, it would cost $49/ea to ‘fix’ them. Out of warranty, $69.



$138 for 90-day warranted refurbs with no case.



Ridiculous.