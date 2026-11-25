En la gala de los Premios Xataka Verisure 2026 hubo trofeo para el iPhone 18 Pro Max, el Galaxy Z Fold8 Ultra o un televisor de LG de nueve milímetros. Y en una de las categorías que estrenábamos, la de lo más original que hemos probado, ha ganado un carrito de bebé: el Cybex e-Gazelle S. Lo he usado desde que nació mi hija.

Casi todos los ganadores son una versión mejorada de algo que ya existía. El e-Gazelle S no lleva nada especialmente sofisticado: un motor en las ruedas traseras, una batería extraíble y dos botones en el manillar.

La electrónica más simple del mundo mundial. Lo que sorprende es meter eso en un objeto que lleva tanto tiempo siendo analógico y sin grandes cambios. Cybex lo anunció en 2024 por 1.099,95 euros. Dos años después ya se lo podemos juzgar por el uso, no por la promesa.

Imagen: Xataka.

Hace dos cosas:

Ayuda en las cuestas, empujando al subir y frenando al bajar. Y se mece solo: bloqueas las ruedas, pulsas un botón y va adelante y atrás, con tres intensidades.

De las cuestas puedo decir poco, porque en Valencia tenemos pocas. El escaso desnivel por el que he ido ha demostrado algo, pero ya digo: no vivo en Santander ni en Vigo, sino en el casco urbano de Torrent.

A la mecedora sí he podido sacarle más partido. Las primeras semanas mi hija prefería los brazos. Una tarde, en una terraza, lloraba sin motivo aparente; probé el mecido sin mucha fe y se calmó durante un buen rato. La batería aguanta más de una hora meciendo.

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

También tiene pegas, claro. Es un carro que prioriza la estabilidad, la capacidad de carga y la comodidad, así que las ruedas traseras sobresalen del chasis y en ascensores y pasillos acabas golpeando algo y teniendo que mirar por dónde irá la rueda, que no es lo mismo que por dónde irá el chasis del carrito.

El mecido en su menor intensidad. Imagen: Xataka.

Un carrito que "hace de niñera" es la crítica fácil, y la primera que me hice yo. Pero lo que importa es cuánto se usa. Nadie deja al bebé en la hamaca toda la tarde, y nadie se escandaliza por diez minutos con el bebé ahí para poder ducharse sin que ocurra una tragedia. Esto es igual: no sirve para desentenderse, sirve para el rato concreto en que hace falta.

El precio: solo con la silla, 1.100 euros; con capazo, 1.340. Mucho. Pero el Bugaboo Donkey 6, su rival más directo, ronda los 1.400 sin ninguna asistencia eléctrica. Para quien viva entre cuestas, creo que las cuentas salen.

Y creo que por eso ha ganado: es lo único de la lista que ha hecho que desconocidos me paren por la calle para preguntar qué es.

Imagen destacada | Xataka

En Xataka | Indexa, ganadora del Premio Xataka especial a la mejor empresa tecnológica española de 2026: la democratización de las finanzas