En la gala de los Premios Xataka Verisure 2026 hubo trofeo para el iPhone 18 Pro Max, el Galaxy Z Fold8 Ultra o un televisor de LG de nueve milímetros. Y en una de las categorías que estrenábamos, la de lo más original que hemos probado, ha ganado un carrito de bebé: el Cybex e-Gazelle S. Lo he usado desde que nació mi hija.
CYBEX Cochecito dorado e-GAZELLE S, máx. 22 kg (modo individual) / 2x 22 kg (modo dúo), sistema todo en 1 con accionamiento eléctrico y 20+ configuraciones, Stormy Blue
Casi todos los ganadores son una versión mejorada de algo que ya existía. El e-Gazelle S no lleva nada especialmente sofisticado: un motor en las ruedas traseras, una batería extraíble y dos botones en el manillar.
La electrónica más simple del mundo mundial. Lo que sorprende es meter eso en un objeto que lleva tanto tiempo siendo analógico y sin grandes cambios. Cybex lo anunció en 2024 por 1.099,95 euros. Dos años después ya se lo podemos juzgar por el uso, no por la promesa.
Hace dos cosas:
- Ayuda en las cuestas, empujando al subir y frenando al bajar.
- Y se mece solo: bloqueas las ruedas, pulsas un botón y va adelante y atrás, con tres intensidades.
De las cuestas puedo decir poco, porque en Valencia tenemos pocas. El escaso desnivel por el que he ido ha demostrado algo, pero ya digo: no vivo en Santander ni en Vigo, sino en el casco urbano de Torrent.
A la mecedora sí he podido sacarle más partido. Las primeras semanas mi hija prefería los brazos. Una tarde, en una terraza, lloraba sin motivo aparente; probé el mecido sin mucha fe y se calmó durante un buen rato. La batería aguanta más de una hora meciendo.
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También tiene pegas, claro. Es un carro que prioriza la estabilidad, la capacidad de carga y la comodidad, así que las ruedas traseras sobresalen del chasis y en ascensores y pasillos acabas golpeando algo y teniendo que mirar por dónde irá la rueda, que no es lo mismo que por dónde irá el chasis del carrito.
Un carrito que "hace de niñera" es la crítica fácil, y la primera que me hice yo. Pero lo que importa es cuánto se usa. Nadie deja al bebé en la hamaca toda la tarde, y nadie se escandaliza por diez minutos con el bebé ahí para poder ducharse sin que ocurra una tragedia. Esto es igual: no sirve para desentenderse, sirve para el rato concreto en que hace falta.
El precio: solo con la silla, 1.100 euros; con capazo, 1.340. Mucho. Pero el Bugaboo Donkey 6, su rival más directo, ronda los 1.400 sin ninguna asistencia eléctrica. Para quien viva entre cuestas, creo que las cuentas salen.
Y creo que por eso ha ganado: es lo único de la lista que ha hecho que desconocidos me paren por la calle para preguntar qué es.
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