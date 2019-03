La batalla por el coche eléctrico: menos de 40.000 euros, utilitario y con buena autonomía (Despeja la X, 1x39)

A estas alturas, ya sabemos que los vehículos de combustión tienen los días contados y todo apunta que el coche eléctrico ha venido para quedarse. Lo que ocurre es que, al menos de momento, comprarse un coche eléctrico significa desembolsar mucho más dinero.

Los fabricantes saben que una de las principales brechas a derribar es el precio, y es por eso que cada vez están presentando vehículos eléctricos más "económicos". Es el caso del Tesla Model 3, un coche que tendrá una versión de 35.000 dólares y que se podrá cargar en tan solo 15 minutos.

Decenas de modelos disponibles en España

En este nuevo episodio de Despeja la X nos centramos en la carrera que existe por parte de las marcas por lanzar vehículos eléctricos cada vez más asequibles. Por debajo de los 40.000 euros podemos encontrar decenas de opciones, de marcas tan conocidas como Renault, Citroën, Kia o Hyundai.

En este viaje me acompañan Victoria Fuentes (@viky_fu3ntes), editora en Motorpasión, y Jesús Martín (@JesusMartin626), coordinador de Motorpasión Moto. Ellos son los encargados de analizar qué fabricantes están apostando fuerte por este nicho y cuáles todavía no han revelado sus planes a corto plazo.

No es un análisis sencillo, y de momento parece que estamos ante el clásico enigma de "qué fue antes, ¿el huevo o la gallina?". Una marca no va a lanzar un coche eléctrico barato si no hay un mercado suficientemente consistente y maduro de clientes que demanden este tipo de vehículos, pero al mismo tiempo los clientes no van a demandar estos vehículos eléctricos si no hay ofertas sólidas por parte de las marcas y a precios razonables.

Además, uno de los puntos importantes de este episodio se centra en examinar por qué son tan caros los coches eléctricos. Son varios los motivos, pero el desarrollo de este tipo de baterías a gran escala parece ser el principal obstáculo a superar.

De todos modos, dejando de lado su precio de venta, también es importante acercarse a este tipo de vehículos pensando en su rentabilidad: medioambiental, energética, de mantenimiento o impuestos. ¿A día de hoy merece la pena el coche eléctrico?

