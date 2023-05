'Zelda: Tears of the Kingdom' pulveriza los récords de Nintendo: ya es el más vendido de su historia en Europa

10 millones de unidades vendidas en todo el mundo en solo sus primeros tres días. El título más vendido en Europa en la historia de Nintendo. Y también el juego más vendido de la franquicia a nivel mundial. Si a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' le quedaba algo por demostrar después de la extraordinaria recepción de la crítica, aquí está el colofón: unas cifras de ventas que suponen un récord incluso para la millonaria Nintendo.

Stephan Bole, presidente de Nintendo Europa, ha hecho una observación muy pertinente acerca de este éxito: "en su séptimo año, el impulso de Nintendo Switch continúa con fuerza, como muestra este lanzamiento que bate récords". Estas cifras dejan claro que la híbrida de Nintendo sigue plantando cara a sus competidoras de sobremesa pese a su potencia tecnológica inferior. Una característica que, evidentemente, no ha tenido peso a la hora de convertir el juego en un éxito.

Mientras el juego sigue copando titulares y comentarios de los jugadores, las horas de juego van dando sus frutos, y los usos más extravagantes e inesperados de las nuevas Habilidades de Link protagonizan vídeos e historias que, como suele ser habitual, se salen completamente de lo previsto por la compañía. Una vez más, Nintendo ha puesto en manos de sus usuarios un juguete, como comentábamos en nuestra primera aproximación a este título, para el que cada cual está inventando sus propias reglas.

Nintendo aún no ha hecho público el desglose de las ventas del juego, tan solo que de los diez millones de unidades vendidas, cuatro han sido en Estados Unidos. En el horizonte, un objetivo claro: superar los 30 millones de unidades vendidas de su antecesor, 'Breath of the Wild'. Del mismo modo que hay opiniones variadas acerca de cual es el mejor de los dos juegos, habrá que esperar unos meses para comprobar cuál es el vencedor en las tiendas.

Cabecera: Nintendo

