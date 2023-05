La mejor forma de prepararnos para el nuevo 'Zelda' es este excelente juego de mundo abierto que pinchó en ventas

'Zelda' no hay más que uno (bueno, hay un montón, pero nos entendemos: el encanto y la atmósfera de los juegos de la franquicia solo Nintendo sabe enhebrarlos con genuina magia), pero algunos de sus imitadores han sabido salir al paso con interesantes propuestas. Algunas de ellas muy dependientes en mecánicas y estéticas a la serie protagonizada por Link, pero que guardan valores por sí mismos.

Por ejemplo, 'Immortals Fenyx Rising' fue un intento de UbiSoft de explotar la estética y algo del desarrollo de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. Pese a su compañía de origen, el juego tenía más en común con la primera aventura de Link para Switch que de los sandboxes más famosos de la compañía gala, como 'Assassin's Creed' o 'FarCry'. Para diferenciarlos algo más, UbiSoft puso el acento en mecánicas de combate algo más frenéticas que las de los Zelda.

Pero en todo lo demás, esta historia que cuenta como un héroe humano tiene que salvar de la extinción a los dioses del Olimpo es muy similar a 'Breath of the Wild': la estética colorista, la exploración de Isla Áurea, donde se desarrolla el juego, alas de Ícaro para planear, un papel primordial para los puzles y abundantes mazmorras comparables a los santuarios del 'Zelda'. El resultado, pese a la abierta imitación, es resultón y muy divertido: los puzles son desafiantes, el humor desmitifica las leyendas que ya conocemos, el combate es trepidante y técnicamente está a la altura de su ambición de mostrar un mundo abierto que visitar surcando los cielos.

Por desgracia, y aunque no hay cifras oficiales de ventas, el rechazo de crítica y público a un juego tan abiertamente inspirado en el de Nintendo y el hecho de que de momento no se haya anunciado ni un mínimo intento de secuela deja bastante claro que no funcionó como UbiSoft pretendía. Una pena, porque sin llegar a las cotas de grandeza del juego de Nintendo, esta versión luminosa y trotona de los 'God of War' bien merece un paseo.

Cabecera: UbiSoft

