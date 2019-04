'Zelda: Breath of the Wild' y 'Super Mario Odyssey' se podrán jugar en realidad virtual con las nuevas gafas de Nintendo Switch

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Super Mario Odyssey' son dos obras maestras. Dos auténticos juegazos que han logrado millones de ventas y han ayudado a que la Nintendo Switch sea una de las consolas más populares. Sin embargo Nintendo Labo, su kit de realidad virtual no está teniendo una recepción a un nivel igual de espectacular. Para impulsarlo, Nintendo ha anunciado que el próximo 12 de abril pondrá a la venta el nuevo Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit y tanto el Zelda como el Mario serán compatibles con este.

El nuevo Toy-Con 04: VR Kit es la apuesta de Nintendo por la realidad virtual, un nuevo kit con el que podremos montar un blaster, un pedal de viento, un pájaro, un elefante, una cámara de fotos y unas gafas de realidad virtual. Y qué mejor manera que estrenar estas gafas que con, posiblemente, los dos mejores juegos de Nintendo Switch.

Los dos juegos mejor valorados de la Switch para impulsar la realidad virtual

Mientras que el nuevo kit de realidad virtual estará disponible el próximo 12 de abril, no será hasta el 26 de abril cuando se ofrecerá de manera gratuita una actualización para los juegos 'Super Mario Odyssey' y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' en los que se añadirá la compatibilidad con este kit de realidad virtual.

Así lo ha anunciado Nintendo en sus redes sociales, confirmando la fecha oficial en la cual podremos disfrutar de Zelda y Mario en realidad virtual.

¡Podrás divertirte de lo lindo en #SuperMarioOdyssey con la realidad virtual a lo #NintendoLabo dentro de muy poco!



La actualización del programa gratuita estará disponible a partir del 26 de abril. pic.twitter.com/l2navCzdLY — Nintendo España (@NintendoES) 5 de abril de 2019

Con 11.68 y 13,76 millones de copias vendidas para los juegos de Zelda y Mario, Nintendo tiene entre manos dos títulos muy populares para convencer a los usuarios que prueben su nuevo kit de realidad virtual.

A partir del 26 de abril, los juegos se actualizarán y no solo añadirán compatibilidad con la realidad virtual de Nintendo Labo, también incorporarán nuevas misiones y opciones. En el caso del 'Super Mario Odyssey' tendremos tres pequeñas misiones nuevas para explorar los reinos de Sombrero, Ribereño y de los Fogones y recolectar notas musicales y monedas.

Para 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', esta actualización permitirá explorar todo Hyrule en realidad virtual con una opción de visualización que permitirá activar el modo realidad virtual cuando queramos.

Aunque eso sí, no se cambiará la perspectiva a primera persona. Nintendo lo que hará, tanto en Zelda como en Mario, será añadir profundidad a los escenarios para adaptarlo a la realidad virtual, aunque no se ha modificado todo para ponerlos en primera persona. Algo que sería muy atractivo pero requeriría mucho más trabajo de adaptación.