Youtubers jugando a Youtubers Life OMG!: "Este juego es tan realista que me está haciendo sentir mal"

Viernes noche. Me reúno con dos de mis amigas en casa para ayudar a grabar un vídeo para el canal de Youtube de una de ellas. Porque da la casualidad de que las tres tenemos canal de Youtube desde hace años, y que de hecho gracias a ello nos conocimos las tres. De modo que estamos Xurirux y Sumibunny en casa después de terminar de grabar, bastante alegres por haber terminado el vídeo, contentas con el resultado.

Al terminar de cenar post-grabación, les invito si quieren jugar al Youtubers Life OMG! en la Xbox por las risas para rematar la noche. Sumi había jugado ya a la versión anterior, así que podríamos ver qué novedades trae el juego, pero Xurirux y yo jamás habíamos mirado nada del Youtubers Life.

Plot-twist: fue la hora más agónica de nuestras vidas.

Primeros pasos: "Esto se parece demasiado a mi vida"

Al empezar al juego lo primero que nos pide es personalizar a nuestro personaje, cosa que nos anima mucho porque las tres somos tres ex-adictas a los Sims. Decidimos crear una chica que se especializaría en el género musical. Jaima Altozana la llamamos. Y después de tardar una vida entera en crearnos al personaje nos adentramos en el juego.

Empezamos donde empiezan todos los Youtubers: en nuestra habitación. Luego debemos buscarnos un trabajo a tiempo parcial para pagar los materiales, pero a la vez no olvidarnos de ir a clase.

Sumi nos comenta que el juego no parece que tenga muchas novedades a la versión anterior. "Cuando jugué era bastante triste, tenía más suscriptores en el juego que en la vida real", comenta entre risas.

"Cuando jugué era bastante triste, tenía más suscriptores en el juego que en la vida real"

A mí personalmente lo de trabajos temporales, como camarera o dependienta, sí que me sentí identificada e incluso me sorprendió que apareciera ese detalle en el juego. Cuando empecé mi canal de Youtube trabajaba como dependienta en una tienda de ropa alternativa, para pagarme el alquiler y cosas que necesitara para mejorar cosas como mi ordenador, una cámara réflex... Y Xurirux en una tienda de zapatillas como dependienta en su día, ahora hace años. Nos hizo gracia ese detalle y recordamos algunas anécdotas de aquella época.

Empezamos a girar en la rueda del juego: trabajar, ir a clase, grabar vídeos, trabajar, ir a clase, grabar vídeos... Un ciclo que se repite. "Esto se parece demasiado a mi vida", dice Xurirux, ya sin risa de por medio.

Llega un punto que dejamos de ir a clase, y la madre viene a regañar a nuestro personaje. Empezamos a quitarle horas de sueño. El juego nos indica que debemos grabar más videos y mejorar el material.

Voy al ordenador con mi personaje dispuesta a comprar un micrófono. "Estoy haciendo en el juego exactamente lo mismo que he hecho esta mañana", le digo a Xuri después de un rato de silencio, y de repente estaba viviendo un deja-vú. Se me había incluso quitado la sensación de estar jugando por un segundo.

Se provoca un silencio de ultratumba mientras solo se oyen los botones del mando.

Si al principio nos estábamos riendo mientras creábamos al personaje e introduciéndonos en el juego, poco a poco nos empezamos a angustiar.

"Este juego me está haciendo sentir mal"

Ya ha pasado una hora desde que empezamos a jugar, y aún no hemos salido de esa habitación. Sensación muy familiar para Xurirux, donde su trabajo le exige estar muchas horas trabajando desde casa, ya sea grabando, editando o gestionando el correo con las marcas. Hay una opción que es salir a los eventos, donde conoces a otros Youtubers, y Xuri vuelve a sentir esa familiaridad.

"Es rarísimo ver en un juego tu vida, me está deprimiendo", dice Xuri por la mecánica del juego. Podemos ver que cada decisión que se toma siendo Youtuber en la vida realidad está programada dentro del juego. "Es como jugar a lo que hago cada día", le añade Sumi. Además nos hizo ver de forma más clara todo lo que un Youtuber debe gestionar para que el canal funcione, que no son pocas: ir mejorando el material, contestar a los seguidores, hacer vídeos de forma regular, hacer tu vida fuera de los vídeos ya sea trabajando o estudiando, ir a eventos... En general, hacer malabares con tu tiempo.

Las tres coincidimos que a veces no somos consciente de todo lo que conlleva a lo largo de los días y las semanas tener un canal de Youtube, y de la cantidad de cosas que estamos pendientes sin darnos cuenta ya por la rutina.

Yo soy la que tiene el mando y poco a poco me empiezo a angustiar también. El hecho de que su escenario principal siempre sea esa habitación y sentirte tan identificado con el juego me crea malestar. Xuri añade que el hecho de sentir que ella ahora mismo debería estar haciendo lo mismo que estamos haciendo en el juego la hace sentir mal por no haber hecho todo lo que tenía que haber hecho ese día.

Cuando comenzamos pensamos que sería risas y todo anécdotas, pero de repente era tan parecido a la realidad que quitaba toda la sensación de juego.

Al personaje cada vez le faltan más horas de sueño, y el juego pide más productividad, que hagas más vídeos, te exige cada vez más.

"Quítalo, por favor", me dice Xuri.