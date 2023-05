Xbox ha troleado a Playstation en Twitter. Y sin querer ha desvelado uno de los grandes problemas de la industria

El Playstation Showcase ha presentado buena parte de los títulos que Sony va a lanzar en los próximos días. Y aunque hay alguna revelación ('Marathon', un generoso gameplay de 'Spider-Man 2'), existe cierta sensación de que ha habido bastante relleno (qué hacía ahí un clon de Splatoon como 'Foamstars') y pocas exclusivas. De entre todos los que podían sacarle punta a esa situación, destaca Xbox.

Troleo bueno. Fue ayer mismo, después del Showcase: la cuenta oficial de Xbox tuiteaba "Qué buena pinta tiene este grupo" y mostraba una imagen junto a la leyenda 'Pronto en Xbox': doce juegos que habían sido presentados en el Playstation Showcase. Eran 'Immortals of Aveum', 'Ghost Runner II', 'Marathon', 'Metal Gear Solid Triangle: Snake Eater', 'Dragon's Dogma II', 'Alan Wake 2', 'The Plucky Squire', 'Teardown', 'Assassin's Creed - Mirage', 'Neva', 'Cat Quest' y ¡The Talos Principle II'.

Es tendencia. Es cierto que Sony presentó otros juegos, algunos de ellos exclusivos, como el mencionado 'Spider-Man 2', los títulos de PSVR2 o el indie 'Sword of the Sea', pero lo cierto es que había aún más multiplataforma que los que mencionaba la cuenta de Xbox, como 'Street Fighter 6', 'Final Fantasy XVI' o 'Ultros'. Aunque, eso sí, muchos de ellos son exclusivas temporales para Playstation. En cualquier caso, el tuit ha logrado su efecto: al día siguiente Xbox es tendencia en redes sociales y Playstation no, porque si algo gusta en redes es una sangrante ironía.

El estado de las cosas. Pero para lo que también sirve el tuit es para poner sobre la mesa una visión no muy halagüeña de la industria y que, sí, también señala a Xbox. Porque la bofetada de Microsoft funciona en dos direcciones: los juegos exclusivos de Playstation presentados en el Showcase son un poco descafeinados... pero también lo son si los consideramos juegos de Xbox. Sobre todo ahora que, después del fiasco de 'Redfall', a Microsoft le queda 'Starfield' y pocos exclusivas de ese tamaño más.

El problema de los multiplataformas. Los juegos multiplataforma tienen, a nivel industrial, innumerables ventajas. Sobre todo, las compañías tienen más fácil recuperar el dinero invertido: se multiplican las posibilidades con las plataformas, y aunque reciben menos cariño por parte de los fabricantes de hardware que los exclusivos, suelen ser apuestas seguras en las grandes franquicias. Su problema es que rara vez explotan las posibilidades de las plataformas: es normal, acuden al mínimo común denominador y tienen que funcionar, con leves variaciones, en todas las variantes de hardware. Son el pan sin sal de los videojuegos.

Lo mismo son. Y de esto es de lo que habla, en realidad, ese tuit de Xbox, aunque la carga de autocrítica no se voluntaria: de cómo Playstation y Xbox son lo mismo a nivel de catálogo, con leves variantes. Un puñado de elementos comunes que nunca van a exprimir las posibilidades de sus respectivos hardwares. Pero claro, ahí sabe Xbox que tiene las de ganar porque sí, sus juegos serán los mismos que los de Playstation, pero... ¿tiene Sony un Game Pass? Catálogo idéntico (salvo algunas cosas), sí, pero en Xbox todo accesible por una tarifa que, de momento, en accesibilidad y precio Playstation Plus no iguala.