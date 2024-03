El videojuego del 'Rey León' era tan difícil por un motivo: Disney quería que nadie se lo pasara en un fin de semana

Si piensas que 'Dark Souls' es un juego difícil es porque no has jugado a los títulos de Disney de los años noventa. En aquella época, en la que los grandes estrenos de cine iban acompañados de un videojuego, Disney lanzó al mercado los juegos de 'Aladdin' y de 'El Rey León'. Eran extremadamente difíciles, pero el asunto iba mucho más allá: había una orden de Disney para que fuera imposible acabarse el videojuego en un fin de semana. Y visto desde la distancia, tiene sentido.

Tu habilidad no importaba

Los videojuegos hace unos cuantos años no eran tan largos como los de ahora. De hecho, es común ver vídeos en YouTube en los que muchos juegos de hace 30 años se pueden completar en una hora, más o menos. Eran videojuegos plug&play que consistían en empezar la partida con unas cuantas vidas y, sin sistema de guardado en muchos casos, ver hasta dónde podías llegar. Era el espíritu de las plataformas arcade, que en los 80 y 90 marcaron mucho la filosofía de desarrollo de muchos videojuegos, pero a la dificultad de pasarse el juego con vidas limitadas, en ocasiones se sumaron otras decisiones, como las de las productoras.

Tras unos cuantos fracasos en taquilla, Disney recuperó el rendimiento en taquilla con películas como 'La Sirenita', 'La Bella y la Bestia' y las dos que nos ocupan: 'Aladdín' y 'El Rey León' (pese a la polémica de plagio). Hubo videojuegos de casi todas las obras de Disney de aquellos años, pero los más recordados fueron los títulos de estas dos últimas. El motivo es que animadores de Disney trabajaron junto a Westwood -desarrolladores de 'El Rey León'- y Capcom -en el caso de 'Aladdin'- y los juegos no sólo eran preciosos audiovisualmente, sino que se convirtieron en clásicos instantáneos en consolas y PC.

Sólo podías vencer a Scar con un combo muy específico que el juego no explicaba

Tenían todo a su favor, pero el problema era que resultaban extremadamente difíciles. No tenía nada que ver con la habilidad del jugador, sino por decisiones de diseño en ambos juegos que estaban ahí para dificultarnos lo máximo posible avanzar. Tras un primer capítulo en ambos juegos que era muy, muy asequible y servía de introducción, los juegos se convertían en un infierno.

El caso de 'El Rey León' aún provoca pesadillas a muchos: daba la sensación de que no querían que lo completáramos. Y estábamos en lo cierto.

La culpa fue de los videoclubs

La hitbox de nuestro personaje (el espacio que el juego calcula para realizar los choques entre objetos del mundo y el personaje para calcular el daño) era errónea, había plataformas de salto que tenían una base mucho menor que la representada visualmente, pistas en los escenarios que llegaban demasiado tarde y teníamos puzles que eran ensayo y error.

Hasta el final, que tiene lógica si habías visto la película, era imposible si no realizábamos una acción concreta que el juego nunca llegaba a explicar.

La fase de los monos. La segunda misión del juego fue un embudo de jugadores

¿Por qué crearían un juego que parecía que no querían que el jugador se pasara? Pues… por orden de Disney. Tras teorizar mucho sobre los motivos, Louis Castle -cofundador de Westwood Studios, padres de, entre otros juegos, la saga 'Command and Conquer'- confirmó en el podcast de DoubleFine -creadores de juegos como 'Psychonauts' o 'Brütal Legend'-que Disney los obligó.

Y la culpa era de los videoclubs:

"En aquella época, Blocksbuster -fue una cadena de videoclubs- tenía un programa de alquiler de videojuegos y Disney tenía una regla en todas sus líneas de productos que decía que, si los jugadores llegaban a cierta parte del juego, luego no lo comprarían".

Los desarrolladores se disculparon… 20 años después

Louis continúa diciendo que el nivel de los monos (que es un puzle de prueba y error que cuenta con una fase intermedia de plataformas engañosas y otra a lomos de un avestruz muy, muy complicada) era un punto de inflexión en el juego.

De hecho, el desarrollador confirma que, el segundo puzle de los monos "fue añadido literalmente para hacer que no avanzaras rápidamente si lo alquilabas. Lo siento". De hecho, introdujeron una fase bonus al completar el segundo puzle de los monos en un orden tan intrincado que ni el propio Castle se acordaba.

Si resuelves ese puzle, te pasas el nivel, pero el problema es que el juego se vuelve más y más difícil a medida que avanzamos por la historia de Simba. Fue un juego tan injusto que, en una versión posterior lanzada junto a 'Aladdin', los desarrolladores introdujeron novedades jugables como la posibilidad de rebobinar o guardar la partida. Vamos, que hasta incluyó un modo para adelantar el juego y empezar a jugar desde donde quisiéramos.

Y puedes estar pensando "pero yo con cinco años me lo pasaba" y sí, tienes razón: los juegos de antes podían ser más complicados, pero la situación del mercado era muy distinta. Se lanzaban muchos menos juegos que actualmente y se solían aprovechar mucho más porque el acceso a los mismos tampoco era tan sencillo como en la actualidad, con opciones como Amazon Luna, Xbox Game Pass o PlayStation Now, que nos permiten disfrutar de cientos de juegos por suscripción. Por no hablar de la cantidad de lanzamientos y las numerosísimas ofertas.

Pero sí, 'El Rey León' nos trae recuerdos de Vietnam a muchos jugadores y no es porque nos traicione la memoria, sino porque los desarrolladores lo hicieron infernal a propósito.

