Ubisoft presenta sus próximos juegos: gameplay de 'Assassin's Creed Valhalla', detalles de 'Watch Dogs Legion' y anuncio de 'Far Cry 6'

El nuevo evento de Ubisoft, Ubisoft Forward, ha presentado las novedades de la compañía gala para los próximos meses. Algún anuncio de nueva entrega de franquicia que ya se había filtrado y extensos gameplays de algunos de sus próximos éxitos han sido el plato fuerte de una presentación en la que han brillado las tres grandes franquicias de la casa: 'Watch Dogs', 'Assassin's Creed' y 'Far Cry'.

Estas son las novedades de la noche en el Ubisoft Forward.

Watch Dogs Legion

Un espectacular corto del animador español Alberto Mielgo, de estética chillona y un muy bien pillado ambiente futurista de neones, redes sociales y onomatopeyas y texturas que recordaban a 'Spider-Man: Un Nuevo Universo' han sido la carta de presentación del nuevo gameplay de 'Watch Dogs Legion'. Por supuesto, el gameplay de este sandbox futurista ha sido mucho menos llamativo, pero se han presentado unas cuantas ideas interesantes. El juego estará disponible el 29 de octubre de 2020.

Todo el acento se ha puesto en la idea de que absolutamente cualquier personaje del juego puede ser incorporado a las fuerzas rebeldes del jugador en su enfrentamiento con la corporación privada militaroide Albion. Para demostrarlo, se han visto secuencias con distintos personajes: un obrero de la construcción armado con llaves inglesas y pistolas de clavos, una experta en drones, un empleado rebelde de la propia Albion, un borracho netamente inglés y un asesino a sueldo. Según las características de cada uno las estrategias del jugador se orientarán más al sigilo, el choque frontal o las estrategias aéreas.

Brawlhalla

El popular juego de combates arcade estilo 'Super Smash Bros.' ha confirmado fecha para su llegada a dispositivos móviles IOs y Android el próximo 6 de agosto. Entre las características más notables, se ha hablado de controles completamente customizables para adaptarse a las pantallas táctiles y cross-play con otras plataformas, para poder competir con jugadores que estén jugando en PC o consola de sobremesa. No es el único juego de móviles que Ubisoft ha comentado en su evento: también se ha hablado brevemente de 'Tom Clancy's Elite Squad', que abre su prerregistro, y 'Might and Magic Era if Chaos', un RPG táctico con contenido PVE y PVP.

Hyper Scape

El battle royale con el que Ubisoft quiere plantar cara a 'Fortnite' ha anunciado su disponibilidad a partir de ya mismo en beta abierta para PC. Aparte de lo ya visto y anunciado, se añaden nuevos modos de customización, armas, hackeos y también unas cuantas posibilidades extra en Twitch: los espectadores pueden progresar en el Battle Pass viendo streamings, y los streamers podrán invitar directamente a sus espectadores a unirse a su escuadrón.

Assassin's Creed Valhalla

Siguen saliendo a la luz detalles sobre la nueva entrega de la saga más popular de UbiSoft, esta vez con una extensa panorámica sobre las misiones y mecánicas del juego. Esta vez, el jugador comandará un clan noruego que intenta instalarse en Gran Bretaña y hacer crecer su comunidad. Se ha rehecho el sistema de combate para darle un toque más intenso y brutal, con nuevas armas como el arco, el gancho y diversos movimientos de ejecución. Las armas se podrán combinar por parejas, una en cada mano, dando pie a estilos de lucha muy diversos.

También el sigilo estará presente en las posibilidades de ataque, como no podía ser menos en un 'Assassin's', y esta vez tendrán más peso las raids en grupo de bases enemigas. Los compañeros del clan podrán ayudar a recuperarnos y hacer equipo para superar pruebas. Parece que algo de magia y mitología vikinga tendrá un leve papel en el desarrollo del juego, así como otros aspectos vitales en un sandbox, como la exploración o la caza.

Far Cry 6

Finalmente, y sin el menor gameplay, pero sí con una espectacular cinemática, se ha presentado 'Far Cry 6', que ya tiene fecha de salida: el próximo 18 de febrero. Giancarlo Expósito (Breaking Bad, The Mandalorian) será el nuevo viillano de esta historia ambientada en la conflictiva isla tropical de Yara. El jugador formará parte, por supuesto, de la resistencia contra dictador y tendrá la posibilidad de hacerle frente en un juego cuya estética bebe de recientes ficciones como 'Narcos'.