Tendremos que esperar para reunirnos con Ellie: 'The Last of Us: Part II' se retrasa hasta mayo de 2020

Hace un mes exactamente estábamos de fiesta, celebrando que por fin teníamos fecha de lanzamiento para 'The Last of Us: Part II', y es que la espera ha sigo larga, muy larga desde aquella confirmación durante el PSX 2016. Hace un mes Naughty Dog soltaba todo y nos confirmaba que el 21 de febrero Ellie y Joel estarían de vuelta. Lamentablemente esto ya no será así.

A través de una carta pública dirigida a los fans, Neil Druckmann, director del juego, confirmó que se precipitaron con la fecha de lanzamiento y el juego no estará listo en febrero como se había dicho. Por tal motivo 'The Last of Us: Part II' se retrasa de forma oficial hasta el 29 de mayo de 2020.

The Last of Us Part II has a new release date. Here’s a letter to our fans.



Apologies for the delay. Please know we’re working very hard to make it worthwhile. https://t.co/iJyhXpuUoa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) October 24, 2019

Tres meses más de espera para pulir el juego

"Lo sé. Fue hace apenas un mes cuando tuvimos nuestra gran revelación para el juego, dejando que los medios jugaran más de dos horas nuestra demo, además de mostrar un nuevo trailer de la historia y revelando la fecha de lanzamiento. La respuesta positiva que vimos en nuestra comunidad fue abrumadora. Puedes sentir la energía entre los miembros del equipo. Después de trabajar en algo durante tantos años, es estimulante tener una idea de la validación de todo el trabajo duro. "Sin embargo, fue durante las últimas semanas, cuando estábamos cerrando secciones del juego, cuando nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos tiempo suficiente para llevar el juego a un nivel de pulido que llamaríamos de 'calidad Naughty Dog'. En este punto nos enfrentamos a dos opciones: comprometer partes del juego u obtener más tiempo. Decidimos elegir éste último, y esta nueva fecha de lanzamiento nos permite terminar todo a nuestro nivel de satisfacción, al mismo tiempo que reducimos el nivel de estrés en el equipo. "Aunque nos sentimos aliviados de no tener que comprometer nuestra visión, estamos decepcionados de no haber podido evitar esta situación. Ojalá hubiéramos podido prever la cantidad de pulido que necesitábamos, pero el tamaño y el alcance de este juego nos ha superado. Odiamos decepcionar a nuestros fans y por eso lo sentimos. "Esperamos que comprendan que este tiempo adicional asegura que 'The Last of Us: Part II' esté a la altura de nuestra ambición colectiva, así como de nuestro compromiso con el más alto nivel de calidad. Sabemos que los pocos meses adicionales se sumarán a lo que ya puede ser una espera insoportable para todos nosotros. Agradecemos su paciencia y su apoyo continuo. En mayo próximo, por fin te reunirás con Ellie en 'The Last of Us Part II'."

Sin duda una mala noticia para todos los que llevamos esperando este nuevo capítulo en la vida de Ellie y Joel. Sin embargo, si este retraso nos garantiza que el nivel del juego estará a la altura de lo que todos esperamos, e incluso superará nuestras expectativas, adelante, al final tres meses no son nada si los comparamos con los más de tres años que llevamos esperando.