Rick y Morty, WipEout y Blood & Truth: Sony nos muestra los próximos juegos que llegarán a PlayStation VR

Sony quiere potenciar su PlayStation VR, y después de anunciar una rebaja de cien euros en su precio para a partir de mañana, también ha aprovechado para mostrar varios de los juegos que van a lanzar en los próximos meses para esta plataforma.

En su comunicado oficial, Sony ya ha dicho que podemos esperar títulos como 'Firewall Zero Hour', 'Rick and Morty: Virtual Rick-ality', 'WipEout Omega Collection' o 'Blood & Truth'. Pero durante el evento también nos han permitido probar varios otros de los títulos que, a pesar de no tener una fecha confirmada, sabemos que llegarán a lo largo de este año. Aquí tienes la lista completa de todos los juegos que Sony nos ha permitido probar durante su evento.

Firewall: Zero Hour VR

Un shooter táctico en primera persona de cuatro jugadores contra otros cuatro. Nos permitirá realizar todo tipo de estrategias con muchos movimientos, interacciones con objetos. No se sabe demasiado de él, o sea que habrá que esperar a su llegada para ver qué acaba ofreciendo.

Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Rick y Morty es una de las series de moda, y en este título sus protagonistas abandonarán su universo bidimensional y para dejarnos participar en toda clase de experimentos locos y posibilidades. Estará disponible a partir del próximo cuatro de abril.

Transference

'Transference' es la próxima gran producción de Ubisoft. Protagonizado por Elijah Wood y fruto de la colaboración entre SpectreVision y Ubisoft Montreal, 'Transference' es un misterioso thriller que abordará nociones tan complejas como la conciencia digital y las fijaciones de su propio protagonista, obsesionado con explorar unos recuerdos que de alguna forma han sido alterados. Llegará en primavera.

Blood & Truth

Se trata de un título que propone meternos en la piel de un espía/asesino con ganas de acabar con una organización criminal. Cosis de asesinos. No hay fecha de lanzamiento, pero ya podemos ver que el juego promete ser una especie de sucesor espiritual de 'Red Steel'.

WipEout Omega Collection

Si tienes el juego 'WipEout Omega Collection', te gustará saber que Sony le ha añadido una actualización gratuita con un modo VR para poder competir a este juego de carreras desde el interior de sus vehículos, aprovechando de paso para sumar nuevas naves e interiores. WipEout VR saldrá hoy mismo como actualización gratuita para WipEout Omega Collection.

Smash Hit Plunder

'Smash Hit Plunder' es un título en el que nos meten dentro de un pixelado castillo medieval para explorarlo, y donde tendremos que romper y agitar todos los objetos que nos encontremos en el camino para obtener recompensas. Se puede jugar para un sólo jugador, pero también tiene modo multijugador cooperativo.

Eden Tomorrow

Un juego de acción y aventuras en el que tendremos que explorar un mundo alienígena mediante realidad virtual. 'Eden Tomorrow' pretende atraer a los amantes de la ciencia ficción permitiéndoles explorar y sobrevivir enfrentándose a todo tipo de criaturas.

Star Child

'Star Child' es un misterioso juego del que todavía no se ha enseñado más que una cinemática, y del que sólo sabemos que tendremos que aventurarnos a salvar un mundo alienígena encarnando a Spectra, y enfrentándonos a todo tipo de peligros.

The Persistence

Un juego de terror en primera persona exclusivo para PlayStation VR, y que transcurre en una nave espacial que navega por el espacio profundo. Un experimento sale mal, y muchos miembros de la tripulación acaban mutando, por lo que en 'The Persistence' tendremos que sobrevivir al evento y salvar a todos los tripulantes que podamos. Llegará el 24 de julio.

Virry VR

Si siempre has querido ir de safari, 'Virry VR' es una experiencia que te permite experimentarlo en primera persona. Podremos explorar en un safari virtual a través de vídeos de 360 grados. Es como estar metido dentro de un documental.

Ace Combat 7: Skies Unknown

'Ace Combat 7: Skies Unknown' podrá jugarse tanto en PlayStation 4 como en PlayStation VR, incorporando varias misiones exclusivas para la realidad virtual. La saga bélica de Bandai Namco te permitirá recrear batallas aéreas de alto voltaje. Se dará más información durante el E3.

En Xataka | Sony rebaja en 100 euros el precio de sus PlayStation VR para siempre