SNK tiene lista una nueva consola Neo-Geo para sumarse a la fiebre retro, y de paso celebrar sus 40 años

SNK, la mítica compañía de Osaka está de regreso, y lo hace en el momento justo para subirse a la ola de nostalgia que nos invade ahora mismo. Sólo basta ver lo que ha hecho Nintendo, con su NES y SNES minis, así como Sega con la nueva Mega Drive Mini, así como Atari y su próxima consola o su recién lanzada consola mini. Como vemos, esto aún no termina.

En el marco de los 40 años de SNK, la compañía acaba de soltar una tremenda bomba, ya que están confirmando que llegará una nueva Neo-Geo, lo que no sabemos es cómo. Y es que podría tratarse de una consola mini, que tendría todo el sentido del mundo, o tal vez una pequeña máquina arcade, que es por donde van todas las apuestas debido a la imagen que abre este post y que forma parte del anuncio en Twitter.

"Este año, la marca SNK celebra su 40 aniversario. En agradecimiento a los fans que han apoyado los títulos de SNK, incluyendo 'The King of Fighters', 'Fatal Fury', 'Samurai Shodown' y 'Metal Slug', presentamos una nueva máquina de juego que reunirá los populares títulos de Neo Geo. Por favor, espere con ilusión. The Future is Now!"