SNK nos pone los dientes largos: prometen nueva consola para 2021, y hay indicios de que esa Neo-Geo permitiría jugar online

Hace más de un año SNK ya indicaba que estaban preparando una Neo-Geo de próxima generación, y parece que aunque ese proyecto está llevando más tiempo del esperado —quizás por la pandemia—, sigue en marcha y veremos esa consola en 2021.

Un nuevo y breve mensaje en Twitter en la cuenta de SNK así lo asegura. En él los responsables de la empresa afirman que dicha consola conectará a los fans de la plataforma y a los entusiastas del juego en consolas.

No hay apenas más datos sobre lo que nos espera de esta futura consola salvo por ese pequeño detalle en la imagen que acompaña al tuit y que hace ver que la consola probablemente contará con conectividad Wi-Fi a internet.

A brand-new console is coming from SNK in 2021!

A system to bridge the needs between passionate fans and console gaming enthusiasts! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti