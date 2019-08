SNK confirma que ya preparan el lanzamiento de la "siguiente generación" de su legendaria consola Neo-Geo

SNK acaba de soltar una bomba que nadie se esperaba, ya que a través de un pequeño tweet confirmaron que una nueva Neo-Geo de próxima generación llegará próximamente.

Sin ofrecer muchos detalles, este tweet viene a confirmar la información que surgió en abril de este año, cuando SNK habló de que estaban desarrollando una Neo-Geo 2 y una Neo-Geo 3, que serían nuevas consolas que no tendrían nada que ver con la Neo-Geo Mini o una consola retro.

Tras el lanzamiento de la Neo-Geo Mini, que no terminó de despegar, SNK resucitó dentro del mercado de la fabricación de consolas, donde se esperaba que aprovecharan la moda nostálgica de las consolas retro para lanzar su arsenal de juegos. De hecho, tuvimos versiones de Navidad y una especial con motivo del lanzamiento del nuevo 'Samurai Shodow', pero parece que la compañía prepara algo aún más grande.

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.



Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO